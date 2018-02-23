13 неожиданных способов использования мыла(3)

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Люблю!
16:49 23.02.2018
Люблю! / Дом и быт

Туалетное мыло может пригодиться не только для мытья рук. Ему можно найти еще десяток применений.

1. Чтобы воротнички на рубашках не желтели со временем, обрабатывайте их кусочком мыла перед тем, как класть в барабан стиральной машины.

 

2. Если шурупы тяжело вкручиваются в древесину, потрите их кусочком мыла, и они будут входить, как нож в масло.

 

3. Собираетесь делать грязную работу, поскребите мыло ногтями, чтобы грязь под них не попадала.

 

4. Мылом можно смазать заевшую молнию у куртки или на брюках, а также потереть дверные петли, чтобы они не скрипели.

 

5. Чтобы не скрипел деревянный пол, щели между половицами можно смазать мыльной водой.

 

6. С помощью мыльного раствора можно обработать комнатные растения от болезней.

 

7. Если натереть обычное мыло на терке, получится отличный стиральный порошок для детского белья.

 

8. Хотите быстро избавиться от дырок, оставшихся в стене от гвоздей и шурупов? Потрите дырку мылом белого цвета, пока не заполните пустоты. Это отличный способ замаскировать огрехи, если вы переезжаете и собираетесь сдавать квартиру.

 

9. Также мыло поможет собрать невидимые осколки стекла с пола. Достаточно провести старым обмылком по месту, где разбилась посуда.

 

10. Кусочком мыла можно протереть изнутри жесткую кожу сапога или ботинок, чтобы они стали мягче и удобнее.

 

11. Протрите очки мыльной водой, а затем вытрите чистой салфеткой. Так они не будут запотевать при резкой смене температуры. Например, когда вы выходите из теплого помещения на улицу.

 

12. Мылом можно натереть ключ, если он плохо входит в личинку замка.

 

13. Ну и, конечно, снять слишком тугое кольцо с руки. Намыльте его и снимите под струей воды.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (3)
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22 16:59 23:02:2018

Ваньуше, утину и др. будет особенно полезно на практике узнать о свойствах мыла

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Пророк 17:07 23:02:2018

я думал статья для Риньки :)

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Пророк 17:10 23:02:2018

А по хорошему, если мылом провести стрелку внутри на брюках, а потом отгладить, то стрелка будет на долго. Малом вместо мела можно выкройки расчерчивать, с помощью мыла и иголки можно сделать отверстие в прочной стали

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Инна Авина
21.02.2018

О любви (1)

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