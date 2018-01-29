14 февраля: День любви и «теней»

14 февраля в Риге проводится традиционный День теней, когда школьники получают возможность следить за работой известных людей и представителей разных профессий, чтобы «примерить» их на себя. День теней – всемирно известная программа молодежной организации Junior Achievement. В ней могут принять участие учащиеся 1-4-х классов.

Цель Дня теней – познакомить школьников и учащихся профессионально-технических заведений с различными специальностями, чтобы помочь им выбрать профессию и подготовиться к взрослой жизни, а также наладить сотрудничество между школами, обществом и рынком труда.

Познакомиться со своей работой ребят приглашают и частные, и муниципальные предприятия.

На сегодня «Ригас сатиксме» предлагает познакомиться с профессиями водителя троллейбуса, автобуса, трамвая, диспетчера, контролера, специалист по общественным отношениям, слесаря.

Как всегда, приглашает молодежь департамент имущества Рижской думы. В прошлом году ребята побывали на экскурсии во Дворце культуры ВЭФ, а в этом департамент принимает желающих попробовать себя в роли политика, фотографа, специалистом по общественным отношениям, строителя, референта, дизайнера и архитектора.

Детские сады готовы принять у себя юных помощников, которые хотят мечтают стать воспитателем или руководителем дошкольного учреждения. Свои двери для будущих коллег распахнут 49-й детсад, «Маргриетиня» и садик Зиедоньдарзса.

С непростой профессией домоуправа, а также специалиста по утеплению домов познакомит ООО «Ригас наму парвалдниекс». Ждут школьников и на предприятии «Ригас силтумс». Рассказать о своей работе готовы полицейские самоуправления. Школьников приглашают бесплатно посетить музей полиции, поывать в городском центре видеонаблюдения, познакомиться с обязанностями полицейского, а также с такой профессией, как спасатель на водах.

Учащиеся смогут походить тенью за рядовыми сотрудниками Рижской думы, узнать, чем живет законодательное собрание Риги, чем занимаются депутаты и их помощники. Помощников 14 февраля планируют набрать и первые лица столицы – мэр и вице-мэр.

В прошлом году с работой Рижской думы пришли познакомиться 200 школьников.

Чтобы стать «тенью», нужно зарегистрироваться на сайте www.enudiena.lv и подать заявку на интересующую вакансию. Предложения регулярно обновляются.