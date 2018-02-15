15 советов, как ухаживать за любимой сумкой. Плюс совет-бонус!

Вы купили идеальную сумку, и счастью вашему нет предела? Чтобы покупка радовала вас и дальше, нужен грамотный уход!

1. Раз в неделю протирайте сумку мыльной водой. Для этого смешайте немного жидкого мыла с теплой водой и с помощью мягкой ткани протрите внешнюю поверхность сумки получившимся раствором.

2. Вытирайте влагу с сумки. Так вы не дадите кожаной поверхности испортиться под воздействием воды. Не используйте для очистки влажные салфетки, уксус и пятновыводители. Эти средства отличаются агрессивной химической средой, которая может испортить цвет и высушить кожу.

3. Удаление пятен доверьте профессионалам. Уход за кожаной сумкой в домашних условиях подойдет, если нет крупных загрязнений. Если пятно не удаляется мыльной водой, отнесите сумку в химчистку.

4. Поддерживайте форму сумки, пока не носите ее. Сделать это проще простого – можно просто положить внутрь свернутые старые майки (они должны быть чистыми!). А вот газеты и журнальные страницы лучше не использовать – краска может оставить следы на подкладке.

5. Не смывайте жирные пятна водой. Попробуйте стереть их сухой мягкой тканью.

6. Используйте средства, предназначенные для конкретного вида кожи. Поверьте, состав средств для замши и для кожи далеко не идентичен. Всегда тестируйте средство перед применением. Сделать это можно на внутренней части сумки, которую никто не видит.

7. Не касайтесь сумки после использования крема для рук. В противном случае жирные пятна, а вместе с ними и последующие траты на химчистку не заставят себя ждать.

8. Не забывайте о пыльнике. Ваша сумка продавалась в нем не для красоты. Лучшего способа сохранить сумки от пыли и грязи, пока вы их не носите, еще не придумали. Хранение – тоже часть ухода за сумкой из натуральной кожи.

9. Если пыльника в комплекте не было, ищите альтернативу. А она – альтернатива – до смешного проста. Многие стилисты советуют хранить сумки в… обычных наволочках!

10. Не оставляйте сумку под прямыми солнечными лучами. Солнце может стать причиной выгорания цвета и даже повреждения кожаной поверхности сумки.

11. Старайтесь не носить светлые сумки с темной одеждой. Краситель, который использовался при производстве одежды, может оставить следы на сумке. Удалить их будет нелегкой задачей даже для профессионалов.

12. Краска для обуви – для пятен, которые не удалить. Если с пятном не справилась даже химчистка, можно попробовать нанести на него немного красящего спецсредства для обуви (оно должно идеально повторять цвет сумки!).

13. Не пользуйтесь смягчающим мылом и средствами для обуви. С вероятностью 99,9% использование таких средств испортит кожу на вашей сумке.

14. Не боритесь с неприятными запахами с помощью духов и аэрозолей. Если от/из сумки неприятно пахнет, то постарайтесь выяснить причину (кстати, вам с этим могут помочь в химчистке), а не брызгать на сумку духами и аэрозолями.

15. Чтобы избавиться от запаха, используйте разрыхлитель. В борьбе с неприятным запахом вам поможет… разрыхлитель теста! Положите открытую упаковку внутрь сумки, затем уберите ее в пыльник и оставьте на 24 часа. Чаще всего этого времени хватает, чтобы разрыхлитель впитал нежелательные запахи.

Используйте ленты и платки

У твилли (специальной шелковой ленты) не только декоративная функция – она еще и предохраняет ручки от загрязнения. Необязательно постоянно обматывать ручки сумки лентами и платками, но периодически этот аксессуар будет давать отдых кожаной поверхности и заодно привлекать внимание к вашему образу.