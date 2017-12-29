17 признаков, что год был прожит не зря

Подводишь собственные итоги года и не можешь понять, как были прожиты предыдущие 12 месяцев? Если у тебя есть совпадения по этим 17 пунктам, то год точно прошел с пользой.

1. Общее настроение к концу года

Сфокусируйся на том, как ты чувствуешь себя в данный момент. В каком настроении ты принимаешься подводить итоги. С какими мыслями живешь в последние дни уходящего года. Если ты чувствуешь удовлетворение и благодарность за тот опыт, который приобрела, то значит все, что с тобой случилось за последние 12 месяцев, пошло тебе на пользу.

2. Количество и качество путешествий

Важный фактор, который позволит тебе понять, что год удался, — то, сколько раз за 12 месяцев ты путешествовала. Причем не обязательно, чтобы это были дальние и длительные поездки. Смена привычной обстановки — однодневное путешествие в соседний город или «вылазка» на дачу к друзьям тоже считаются.

3. Творческие проекты и карьера

То, что происходило в течение года у тебя на работе, тоже имеет большое значение. Попытайся вспомнить, сколько новых проектов ты реализовала и какие начинания были успешными.

4. Финансовое состояние к концу года

Оцени, насколько комфортно в финансовом плане ты чувствуешь себя прямо сейчас и подумай, как ты могла бы улучшить свое положение в грядущем году. Не концентрируйся на негативе, если этот аспект вызывает у тебя недовольство. Подумай о том, как позитивно ты могла бы решить ситуацию.

5. Отношения внутри семьи

Ответь честно на вопрос, как складывается твое общение с близкими, со всеми ли ты в добрых отношениях? Или есть конфликты? Если есть — то поразмышляй, как бы ты со своей стороны могла их сгладить.

6. Физическое и эмоциональное здоровье

Состояние твоего тела за прошедший год тоже имеет значение в подведении итогов. Даже если ты переживала эмоциональные потрясения, травмы или операции — поблагодари свое тело за то, что оно восстановилось и позволяет тебе сейчас чувствовать себя хорошо.

7. Успехи детей

Безусловно, то, чего добились твои дети за прошедший год, важный пункт в анализе прошедшего периода жизни. Если твой ребенок поступил в новую школу, начал ходить на дополнительные секции или занялся интересным хобби, порадуйся за него еще раз.

8. «Модные амбиции»

Взгляни на себя со стороны и оцени, насколько то, как ты одеваешься сейчас соответствует твоему представлению о стиле и моде. Если ты выглядишь так, как тебе хотелось бы, значит за этот год ты «нащупала» свой стиль.

9. Планы на Новый год

Немалое значение имеет и то, какие планы ты построила на новогодние каникулы и главную ночь года, в частности. Если они соответствуют твоему представлению об «идеальном» празднике — то и настроение накануне будет соответствующим.

10. Удовлетворение своим внешним видом

Зафиксируй, нравится ли тебе собственное отражение в зеркале? Устраивает ли состояние кожи, волос, фигура? Конечно же, каждая женщина найдет множество причин недовольства своей внешностью, но постарайся взглянуть на себя объективно — с учетом усилий, которые ты тратишь, времени, которое на это уходит, и, конечно же, возраста. Наверняка, все не так плохо, как ты себе надумала.

11. Ожидания от грядущего года

Важно и то, какие надежды ты вкладываешь в наступающий год. Какие планы строишь на первые месяцы, каких перспектив хочешь добиться. Зафиксируй мечты в блокноте или заметках в телефоне, так они всегда будут на виду.

12. Приобретенные навыки

Подумай, чему ты научилась за недавнее время. Были ли моменты, которые подарили тебе новые впечатления и позволили испытать неизведанные ранее эмоции? Может быть, ты прыгнула с парашютом? Или научилась вышивать гладью? В любом случае, новый опыт — это всегда полезно и приятно.

13. Физическая активность

Оглянись назад и подумай, насколько физически активна ты была за последнее время? Оставалось ли время на спорт? Много ли ты гуляла? Часто ли активно отдыхала? Если нет — придумай, как исправить это в будущем году.

14. Совпадение собственных ожиданий

Вспомни себя ровно год назад и сопоставь свои прошлогодние планы с тем, что ты имеешь сейчас. Достигла ли ты поставленных целей? Добилась ли успехов в том, что определила для себя как важное? Наверняка будет не одно «совпадение». Похвали себя за это.

15. Новые друзья и приятели

Посчитай, скольких новых людей ты встретила на своем пути. Сколькие из них стали тебе близки? Как проходит ваше общение? Постарайся выделить тех, кто дает тебе «энергетический заряд» и побольше общайся с ними в течение следующего года.

16. «Культурные впечатления»

Какие мероприятия ты посетила в прошлом году? Какие впечатления остались в твоей памяти как наиболее яркие? Дай себе время погрузиться в воспоминания о хороших фильмах, выставках и спектаклях.

17. Моменты «преодоления себя»

Постарайся найти хотя бы один такой момент, когда ты сделала над собой усилие воли, чтобы добиться поставленной цели. Моменты «геройства» здорово поднимают самомнение и дают силы на новые свершения, которых в грядущем году будет много.