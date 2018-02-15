18 лет группе «ВИА Гра»: как сегодня выглядят самые яркие участницы трио

В этом году группе «ВИА Гра» исполняется 18 лет. За свою историю группа сменила около 20 составов, пару раз «свеженабранные» коллективы распадались, не просуществовав вместе и пары месяцев, продюсеры неоднократно объявляли о распаде трио… Но, несмотря на это, «ВИА Гра» выжила и по сей день остается главной женской группой российского шоу-бизнеса.

В честь совершеннолетия коллектива мы решили вспомнить самых ярких участниц группы и посмотреть, как они изменились за эти годы. К слову, почти все девушки из «ВИА Гры» продолжают успешно трудиться на ниве отечественного шоу-бизнеса.

Надежда Грановская

Надежда Грановская, она же «черненькая» из «ВИА Гры», была в группе с момента ее основания в 2000 году. Сексапильная брюнетка трижды покидала группу, но в общей сложности все равно продержалась в «ВИА Гре» почти 8 лет. Сегодня 35-летняя Надежда Мейхер-Грановская воспитывает троих детей, занимается хореографией и собственным брендом одежды.

Алена Винницкая

Мало кто помнит, но именно Алена Винницкая вместе с Надеждой Грановской спели ту самую «Попытку № 5». Алена (настоящее имя Ольга) пела в «ВИА Гре» первые 2,5 года, и преданные поклонники до сих пор считают, что именно она была «душой и голосом» коллектива. Уйдя из группы в 2003 году, Винницкая занялась сольной карьерой. Девушка и сейчас активно выступает, записывает песни и ведет активную общественную деятельность.

Вера Брежнева

Вера Брежнева попала в «ВИА Гру» случайно: в 2002 году во время концерта в Днепропетровске зрителям предложили подняться на сцену и спеть вместе с группой «Попытку № 5». Студентка инженерного института Вера Брежнева вышла и спела. Не заметить красивую девушку, да еще и с хорошим вокалом продюсеры группы просто не смогли, и спустя несколько месяцев Вера стала «беленькой» из «ВИА Гры». Блондинка посвятила группе почти 5 лет, а уйдя из трио, начала успешную сольную карьеру. Сегодня Брежнева поет, снимается в кино, ведет шоу на ТВ и воспитывает детей.

Анна Седокова

Несмотря на то что Анна Седокова пела в составе «ВИА Гры» всего 2 года, именно этот состав (Брежнева, Грановская, Седокова) считают «золотым». На фоне остальных участниц коллектива Анна выглядела милой и трогательной девочкой, и это несмотря на довольно провокационные наряды. В 2004 году Седокова ушла из трио, родила дочь и на год пропала со сцены. Спустя 2 года Анна начала сольную карьеру, которую продолжает до сих пор. Сегодня у «рыженькой» из «ВИА Гры» трое детей, она популярная исполнительница и модельер. От былой «милоты» не осталось и следа: Седокова образца 2018 года легко даст фору доброй половине участниц «ВИА Гры».

Светлана Лобода

Светлана Лобода пришла на место ушедшей в декрет Анны Седоковой, но проработала в «ВИА Гре» девушка недолго — всего 4 месяца. Этот опыт стал для Лободы отличным «трамплином» в мир сначала украинского, а затем и российского шоу-бизнеса. Альбом H2LO, выпущенный Светланой в 2017 году, стал одним из самых успешных, а сама Лобода была признана «Женщиной года» по версии журнала Glamour.

Альбина Джанабаева

Многие поклонники «ВИА Гры» считают, что именно состав группы с Альбиной (Джанабаева, Брежнева, Грановская) был «золотым» для коллектива. Альбина Джанабаева заменила ушедшую Светлану Лободу и продержалась в группе дольше всех — ее стаж 8 лет и 1 месяц. В 2013 году рыжеволосая красавица покинула группу и с тех пор ведет тихий образ жизни, воспитывая двух сыновей вместе с мужем — Валерием Меладзе.

Татьяна Котова

Сложнее всего было найти «новенькую» на место ушедшей в 2007 году Веры Брежневой. Спустя почти 8 месяцев в группе появляется «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова, которая успешно выступала в составе «ВИА Гры» 2 года. По слухам, уйти из трио Котовой пришлось из-за конфликта с Альбиной Джанабаевой, которая очень ревновала новенькую к Валерию Меладзе. После ухода из группы Татьяна занималась сольной карьерой, а в прошлом году выпустила первый сольный альбом.

Санта Димопулос

Санта Димопулос была выпускницей третьего сезона украинской «Фабрики Звезд», продюсером которой был Константин Меладзе. В это же время «ВИА Гру» в третий раз покинула Надежда Грановская, и Санта заняла ее место. Однако меньше чем через год красотка отправилась в сольное плавание, а группа «ВИА Гра» в очередной раз чуть не распалась. В 2013 году проект был полностью переформатирован, так что Санта стала одной из последних участниц «той самой ВИА Гры». Сегодня девушка не только певица и фотомодель, но и любящая жена и мама.