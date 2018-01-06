Казалось бы, сейчас женщины знают о косметике все: читают блоги, состоят в профильных сообществах, покупают глянцевые журналы и посещают тематические сайты… И все равно живы укоренившиеся в сознании мифы, которые не так-то просто оттуда выкорчевать. Но мы не сдаемся!

Миф № 1: Тональный крем обезвоживает кожу

Современные тональные средства, как правило, содержат комплекс увлажняющих веществ, которые удерживают влагу. С этой целью чаще всего используется гель алоэ вера, экстракт ромашки и календулы, и часто — гиалуроновая кислота. А уж если вспомнить, что у нас в арсенале есть ВВ и СС кремы, которые ухаживают за кожей и прямо-таки непосредственно увлажняют ее… В общем, если у вас сухая кожа — не вините в этом тональник!

Миф № 2: Тональные кремы способствуют старению кожи

Канадские дерматологи (чьи исследования для нас особенно полезны, ведь климатические условия схожи) сравнивали две группы женщин: пользующихся и не пользующихся тоном. Результаты вас обрадуют: у любительниц макияжа кожа выглядела моложе! Объяснение этому есть. Тональный крем и пудра, словно вуаль, прячут кожу от ветра, пыли, городского смога и, если содержат SPF, еще и от солнца! Кроме того, тональные средства часто содержат антиоксиданты, нейтрализующие действие свободных радикалов и приостанавливающие старение кожи. Проверьте свои любимые средства: отлично, если в их составе есть витамин Е, С, сквален и масла.

Миф № 3:Если на продукте написано «только натуральные компоненты» или «органика», этот продукт гипоаллергенный

Если бы… Пыльца березы тоже, знаешь ли, натуральна. И тополиный пух имеет самое что ни на есть природное происхождение. Так что будьте осторожны!

Миф № 4: Существуют средства, сужающие поры

Не расстраивайтесь, но размер пор кожи определяется наследственностью. Так что все претензии — к маме и папе. Косметические компании зарабатывают миллиарды, предлагая потребителю (вам!) бесчисленное множество сывороток, масок и прочих средств макропулоса, которые якобы за непродолжительное время избавят от пор. Не поддавайтесь! В большинстве случаев это чисто визуальный эффект, поры становятся менее заметными, потому что намертво забиты кератином, секретом сальных желез… и размножающимися бактериями. Оно вам надо? Если переживаете из-за пор, подберите хорошее тональное средство, а убрать пигментацию, которая подчеркивает поры, помогут кремы с ретинолом.

Миф № 5: Лучше дать коже возможность подышать ночью и не использовать ночной крем

Так устроен наш организм, что именно ночью идут все восстановительные процессы, в том числе и в коже. Отмыв лицо от накопленной дневной грязи и косметики, смело наносите хороший питательный или увлажняющий крем. Он не засорит поры и не будет препятствовать естественному дыханию кожи.

Миф № 6: Консерванты, употребляемые в продукции по уходу, вредны для кожи

Давайте взглянем правде в глаза: вы готовы держать свою косметику в специальном холодильнике (отдельном!), извлекать крем из баночки исключительно стерильным шпателем и заменять даже неоконченную баночку не реже, чем раз в 3−4 дня? Вот именно. Консерванты предотвращают распад ингредиентов, оказывают антибактериальное воздействие и продлевают срок хранения продукта в негерметичной таре. Скажите им «спасибо» и вспомните, что все эти вещества прошли строгий дерматологический контроль.

Миф № 7: Любые спиртовые составляющие высушивают кожу

Если говорить именно о спирте, то, конечно, он сушит. Но на этикетке вы видите, как правило, слово alcohol, правда? У спиртовых компонентов есть множество областей применения. Алкоголь может быть увлажнителем, растворителем, эмульгатором и даже антиоксидантом. Чаще всего в косметологической индустрии применяются пропилен гликоль (увлажнитель), токоферол(антиоксидант), цетиловый спирт (загуститель), спирт СД 40 (растворитель жировых загрязнений) и стеариловый спирт (смягчающий, увлажняющий). И ничего в них страшного нет!

Миф № 8: Угри возникают от грязи

Да, в детстве мы наслушались… Прыщи — от грязных рук, и точка! А черные точки — это грязь, забившаяся в поры! На самом деле причиной возникновения акне является усиление секреции кожного сала и изменение его состава. В результате чего нарушается барьерная функция кожи и создаются условия для роста бактерий. Поэтому необходимо правильно подобрать и регулярно использовать специальные средства для умывания и ухода за проблемной кожей, а еще лучше — посетить дерматолога. А от постоянного умывания разрушается липидный барьер, защищающий кожу, и ситуация только усугубляется.

Миф № 9: Тоники для лица — пустая трата денег

А вот тут мы вам сэкономить не предложим. Тоник для лица необходимо каждый раз после очищения, неважно, умывались вы водой, пенкой или вообще предпочитаете протирать лицо лосьоном. Так или иначе, очищение нарушает кислотный баланс кожи, а тоник его как раз восстанавливает.

Миф № 10: Полезно протирать лицо кубиком льда

Не всем и не всегда. С одной стороны, этот процесс помогает взбодриться и освежить кожу. С другой — подобные действия противопоказаны всем, у кого кровеносные сосуды слабые или расположены слишком близко к коже: вместо здорового цвета лица вы рискуете обнаружить сосудистые звездочки.

Миф № 11: Целлюлит связан с количеством потребляемой жидкости

Как ни парадоксально, но наряду с советами «пить больше воды от целлюлита» распространены и утверждения, что избыток влаги в организме является одной из причин целлюлита. Неверно и то, и другое. Дело в том, что наши жировые клетки состоят из воды на 10%, то есть как ни ограничивайте себя в воде, «выжать» ее из них вы не сможете, и как ни пей, а в клетку не запихнешь больше, чем она способна вместить.

Миф № 12: Если все время покрывать ногти лаком, они станут ломкими

Если наносить лак правильно, на базу, содержащую витамины и протеины, он укрепит ногти, ведь мы их как будто одеваем. А «раздетые», не защищенные слоем краски, ногти гораздо чаще ломаются из-за микроударов, которых мы не чувствуем и не замечаем (вот, например, при использовании клавиатуры). Что же касается «дыхания» ногтей — это самый большой миф. Задумайтесь: ноготь — это ороговевшая пластина. Чему там дышать?!

Миф № 13: Массаж лица приводит к растягиванию кожи и быстрому ее старению

Ровно наоборот: массаж кожи лица и шеи производит эффект лифтинга — то есть подтягивает кожу, улучшает кровообращение и предупреждает появление морщин. Об этом говорила еще Коко Шанель, а другая француженка, Жоэль Сиокко, разработала особый массажный комплекс, который сделал ее всемирно известной, а ее массаж — любимой процедурой многих голливудских звезд.

Миф № 14: Ополаскивание волос холодной водой придает им насыщенный цвет и сияние

Филипп Кингсли, гуру ухода за волосами, считает, что холодное ополаскивание не может быть причиной здорового блеска. Холод приводит к временному сужению сосудов, приток полезных веществ к корням волос приостанавливается, волосы испытывают шок, что не полезно. Чтобы волосы блестели, достаточно просто хорошо отмыть волосы от шампуня и нанести хорошее средство для укладки с эффектом блеска. Ну или сделать ламинирование. Но вода тут точно ни при чем.

Миф № 15: Сеченые концы можно вылечить при помощи специальных средств для кончиков волос, если пользоваться ими регулярно

К сожалению, это не так. Некоторые средства склеивают расщепленные кончики благодаря тому, что в их состав входят силиконы высокой вязкости. Однако, как только вы расчешете или вымоете волосы, все вернется на круги своя. Сеченые концы — отрезать.

Миф № 16: Для волос влияние ультрафиолета безвредно, ведь волосы не могут обгореть

Так-то оно так, но ультрафиолет уменьшает прочность структурного белка волосяного стержня — кератина, поэтому после длительного пребывания на солнце волосы становятся сухими и ломкими. Учти, что шампуни и бальзамы, содержащие солнцезащитные фильтры, не очень эффективны — они просто-напросто смываются вместе с этими фильтрами водой. А вот средства для укладки, спреи и несмывающиеся водостойкие кондиционеры с УФ-фильтрами — то, что вам нужно.

Миф № 17: Мыть волосы каждый день нельзя

А суббота — банный день, ага. Во времена наших бабушек считалось, что жирные волосы надо мыть раз в 5—7 дней, а сухие — раз в 10—12 дней. Почему? Давайте вспомним, ЧЕМ мыли волосы в те времена. Современные средства намного деликатнее очищают, не высушивают кожу головы, поэтому трихологи не просто не отговаривают, а рекомендуют мыть волосы ежедневно. Естественно, если вам это нужно. В общем, мойте так часто, как хочется!

Миф № 18: Если долгое время использовать одно и то же косметическое средство, к нему привыкаешь и эффект исчезает

Полная ерунда. Ни один крем, шампунь или дезодорант не вызывает привыкания, иначе его бы уже приравняли к наркотикам или как минимум к никотину. Просто состояние кожи, волос и ногтей зависит от миллиона факторов, начиная от гормонального фона и заканчивая питанием. Поэтому если ваш крем вдруг перестал работать, значит, вашей коже сейчас нужен другой уход и другие компоненты.