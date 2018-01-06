19 января будет опубликована новая военная стратегия США(12)

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Владимир Бучельников
18:22 06.01.2018
В мире / Политика

Министр обороны США Джеймс Мэттис на брифинге в Пентагоне заявил, что 19 января американская администрация опубликует национальную военную стратегию. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мэттиса, «относительно объемную» часть документа засекретят. Обнародована будет более краткая незасекреченная версия, в которой администрация изложит основы стратегии.

 

В 2015 году администрация экс-президента США Барака Обамы упомянула Россию, Иран, Китай и КНДР в предыдущей военной стратегии как основные угрозы нацбезопасности.

 

В декабре Белый дом опубликовал фрагменты новой стратегии национальной безопасности США, в которых Россия и Китай названы странами-ревизионистами и соперниками США без возможности превращения в лояльных партнеров.

ТАСС / Фото
Комментарии (12)
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Ваня 18:28 06:01:2018

кого в новом году голуби мира Омериканцы будут бомбить?

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хуторянен 19:19 06:01:2018

бомбить будут москалей . 100 %

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Александр Шерстобитов 20:24 06:01:2018

хохлосвиньям тока бы убить да сжечь, это их мечта

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Latviešu patriots 18:30 06:01:2018

Pilnīgi pareizi, ar Krieviju sadarboties nevar.

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Патриоту 19:24 06:01:2018

Как твои хозяева скажут,так и будет. А своё мнение ты можешь своим друзьм в дурке рассказывать

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Latviešu patriots 21:14 06:01:2018

Atšķirībā no tevis, kuram saimnieks sēž kremlī un rausta tevi kā marioneti, man saimnieka nav. Es sen jau no ne viena nebaidos. Esmu brīvs un laimīgs.

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Патриоту 21:57 06:01:2018

Если ты Бривс и лаймигс,живи радуйся,а то и кирпич на голову может упасть, не надо трогать людей!!!

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Очередной пиндосский фейк! 18:34 06:01:2018

ОЙ,ОЙ,ОЙ! Испугались прям тут все Пиндосню! Знаем уже про пиндосский БЛЕФ! Любите вы врать, что у вас, пиндосов, всё О,кей, а на самом деле пантуете. Не победить вам, трансгейдерам, ни Россию, ни Китай!

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блеф -это козырь пиндосов 18:39 06:01:2018

Да их уже никто не боится. Пиндостан много врёт, и все это поняли. Одно враньё и понты, что они могучие, а Россию боятся эти твари.

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ин-на 18:37 06:01:2018

пиндосовская стратегия одна - сдохнуть

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 19:24 06:01:2018

ЕСЛИ КИТАЙ,ИНДИЯ и РОССИЯ ОБЪЕДИНЯТСЯ
В
ОДИН ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ,ТО ЖОПА БУДЕТ ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...

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Чего тут думать 20:10 06:01:2018

ВОЙНА БУДЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ - ЭСТОНИИ,ЛАТЫШИИ,ЛИТВЫ и ПОЛЬШИ!!! Беги из латышии 50 летний латыш-педераст - patriots XyeB!!!!!

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