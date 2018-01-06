По словам Мэттиса, «относительно объемную» часть документа засекретят. Обнародована будет более краткая незасекреченная версия, в которой администрация изложит основы стратегии.
В 2015 году администрация экс-президента США Барака Обамы упомянула Россию, Иран, Китай и КНДР в предыдущей военной стратегии как основные угрозы нацбезопасности.
В декабре Белый дом опубликовал фрагменты новой стратегии национальной безопасности США, в которых Россия и Китай названы странами-ревизионистами и соперниками США без возможности превращения в лояльных партнеров.
кого в новом году голуби мира Омериканцы будут бомбить?« ответить
бомбить будут москалей . 100 %« ответить
хохлосвиньям тока бы убить да сжечь, это их мечта« ответить
Pilnīgi pareizi, ar Krieviju sadarboties nevar.« ответить
Как твои хозяева скажут,так и будет. А своё мнение ты можешь своим друзьм в дурке рассказывать« ответить
Atšķirībā no tevis, kuram saimnieks sēž kremlī un rausta tevi kā marioneti, man saimnieka nav. Es sen jau no ne viena nebaidos. Esmu brīvs un laimīgs.« ответить
Если ты Бривс и лаймигс,живи радуйся,а то и кирпич на голову может упасть, не надо трогать людей!!!« ответить
ОЙ,ОЙ,ОЙ! Испугались прям тут все Пиндосню! Знаем уже про пиндосский БЛЕФ! Любите вы врать, что у вас, пиндосов, всё О,кей, а на самом деле пантуете. Не победить вам, трансгейдерам, ни Россию, ни Китай!« ответить
Да их уже никто не боится. Пиндостан много врёт, и все это поняли. Одно враньё и понты, что они могучие, а Россию боятся эти твари.« ответить
пиндосовская стратегия одна - сдохнуть« ответить
ЕСЛИ КИТАЙ,ИНДИЯ и РОССИЯ ОБЪЕДИНЯТСЯ« ответить
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ОДИН ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ,ТО ЖОПА БУДЕТ ВСЕЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ...
ВОЙНА БУДЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ - ЭСТОНИИ,ЛАТЫШИИ,ЛИТВЫ и ПОЛЬШИ!!! Беги из латышии 50 летний латыш-педераст - patriots XyeB!!!!!« ответить