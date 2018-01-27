2-летняя дочь Коко Роша дебютировала на подиуме

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14:40 26.01.2018
Люблю! / Детский мир

Как быстро растут чужие дети: кажется, еще совсем недавно Коко Роша родила своего первенца, дочь Айони, а сегодня 2-летняя малышка уже уверенно покоряет парижские подиумы.

На прошедшем в Париже показе кутюрной коллекции Jean-Paul Gaultier девочка вышла на подиум вместе со звездной мамой, которая сейчас ожидает второго ребенка. Совместный выход Коко и Айони стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера: Марион Котийяр и другие гости показа не смогли сдержать своего умиления при виде модели и ее уменьшенной копии.

 

2-летняя Айони часто сопровождает маму в ее рабочих поездках: девочка принимает участие не только в показах, но и в фотосессиях. Модные эксперты пророчат малышке большое будущее — той уверенности, с которой дочь Коко Роша вышла на подиум, могут позавидовать многие действующие модели.

 

 

 

 

 

Elle / Фото
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23.01.2018

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