2-летняя дочь Коко Роша дебютировала на подиуме

Как быстро растут чужие дети: кажется, еще совсем недавно Коко Роша родила своего первенца, дочь Айони, а сегодня 2-летняя малышка уже уверенно покоряет парижские подиумы.

На прошедшем в Париже показе кутюрной коллекции Jean-Paul Gaultier девочка вышла на подиум вместе со звездной мамой, которая сейчас ожидает второго ребенка. Совместный выход Коко и Айони стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера: Марион Котийяр и другие гости показа не смогли сдержать своего умиления при виде модели и ее уменьшенной копии.

2-летняя Айони часто сопровождает маму в ее рабочих поездках: девочка принимает участие не только в показах, но и в фотосессиях. Модные эксперты пророчат малышке большое будущее — той уверенности, с которой дочь Коко Роша вышла на подиум, могут позавидовать многие действующие модели.