2-летняя дочь Коко Роша дебютировала на подиуме

На прошедшем в Париже показе кутюрной коллекции Jean-Paul Gaultier девочка вышла на подиум вместе со звездной мамой, которая сейчас ожидает второго ребенка. Совместный выход Коко и Айони стал одним из самых обсуждаемых моментов вечера: Марион Котийяр и другие гости показа не смогли сдержать своего умиления при виде модели и ее уменьшенной копии.
2-летняя Айони часто сопровождает маму в ее рабочих поездках: девочка принимает участие не только в показах, но и в фотосессиях. Модные эксперты пророчат малышке большое будущее — той уверенности, с которой дочь Коко Роша вышла на подиум, могут позавидовать многие действующие модели.
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