2017 год: война на три фронта

Таких перемен не было даже в период жесточайшего экономического кризиса, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Кризис — лучшее время для проведения реформ», — утверждают гуру экономики. В уходящем году латвийские власти попытались доказать, что, по их мнению, реформы можно вполне запускать и в период экономического роста. Так или иначе, но в уходящем году правящие открыли сразу три фронта. Три фронта реформ.

Всех вылечат

Во–первых, правительство все–таки решилось на реформу системы здравоохранения.

Впервые введены элементы обязательного медстрахования, существенно повышены требования к семейным врачам, вступил в действие так называемый зеленый коридор для пациентов, у которых подозревают злокачественное новообразование, и они могут в течение 10 дней пройти все необходимые обследования для подтверждения диагноза.

Судя по всему, реформа, реализация которой начнется уже в следующем году, не приведет, как в прошлые годы, к дальнейшему сокращению стационаров.

Шадурскис пошел вразнос

Вторая реформа — это реформа в образовании. Минобраз активно работает над новыми стандартами обучения в школах. Планируется, что будет меньше учебных предметов и само изучение дисциплин станет более прикладным — то есть школьникам будут давать те знания, которые им пригодятся в дальнейшей жизни. Образование компетенции сделает процесс обучения более интересным, креативным и даже, как уверяют чиновники, избавит детей от надоевших и очень утомительных домашних заданий.

Если бы на этом министр Шадурскис закончил свои реформы в образовании, то ему бы цены не было. Однако в предвыборном порыве глава минобраза пошел дальше: в следующем году он будет добиваться от самоуправлений оптимизации части школ (читай — их закрытия), перенятия школ под опеку (контроль) государства и, главное, перевода старших классов школ нацменьшинств только на латышский язык обучения. В общем, то ли еще будет!

Покушение на госаппарат

Но если атаки на школы нацменьшинств уже давно не удивляют, то попытка нападения на чиновников действительно стала сенсацией. В уходящем году правительство дало зеленый свет реформе в госуправлении. Напомним, что, согласно плану реформ, госаппарат в течение трех следующих лет должен быть сокращен на шесть процентов. Оставшимся клеркам обещают прибавку к жалованью. Но, уверяет премьер Марис Кучинскис, реформа будет осуществляться в рамках имеющихся средств, то есть дополнительно министерства деньги на повышение зарплат не получат. Что сэкономят — то их. Впрочем, уже через год к власти придет другое правительство, и еще не факт, что реформа в госуправлении случится и случится в полном объеме.

Фактически в этом году могла начаться и еще одна, четвертая по счету, реформа, но депутаты сейма оказались неготовы наступать на горло собственной песне. Еще летом Раймондс Вейонис с трибуны парламента призвал депутатов, во–первых, подумать над расширением полномочий президента, а во–вторых — поддержать переход на всенародные выборы президента, причем уже с 2019 года. Правящая элита предпочла эти призывы главы государства не заметить. Справедливости ради заметим, что и сам господин Вейонис не стал особо и настаивать. Сказал — и ладно…

Вообще в этом году исполнительная и законодательная власть не очень–то жаловала главу государства. Достаточно вспомнить, что правящая элита зарубила на корню инициативу Р. Вейониса об автоматическом гражданстве младенцам, родившимся в семьях неграждан. При этом президент за подобное дерзкое предложение еще и получил гневную отповедь от нацобъединения.

Статус–кво в столице

Если же говорить о ключевом политическом событии года, то в этой номинации, вне всякого сомнения, особняком стоят муниципальные выборы.

Два главных итога выборов в самоуправления: несмотря на массированную кампанию черного пиара, «Согласию» — «Честь служить Риге» удалось сохранить власть в столице.

Впервые громко заявила о себе Новая консервативная партия, которая, вопреки всем прогнозам и рейтингам, смогла уверенно преодолеть пятипроцентный барьер в Риге и в некоторых других городах.

Нафталиновый скандал

Скандалом года за отсутствием иных, более свежих тем стала эпопея вокруг «дела олигархов». Напомним: журнал IR в нескольких номерах опубликовал распечатку разговоров олигархов в гостинице «Ридзене». Эти разговоры происходили еще в период 2009–2011 годов. Аутентичность бесед еще нужно доказать, равно как правоохранительным органам еще предстоит найти тех, кто передал журналистам секретные материалы уголовного процесса по «делу олигархов». Однако это не помешало депутатам парламента создать свою следственную комиссию. Эффективность комиссии близка к нулю, но зато инициаторы проведения такого парламентского расследования получили свою долю предвыборного пиара. Вероятно, это расследование продолжится и в следующем году, ведь выборы на носу!

А в основном год в политическом смысле прошел без больших потрясений. Коалиция во главе с премьером Кучинскисом без проблем удержалась у власти и имеет все шансы доработать до выборов.

Абик ЭЛКИН.