2017-й год ставит рекорд по сборам

Суммарный мировой бокс-офис за 2017-й год установил исторический рекорд и составил $39,92 миллиарда (согласно данным компании comScore). По сравнению с предыдущим годом выручка кинотеатров увеличилась на 3 процента.

Кассовые сборы в США и Канаде равняются $11,12 миллиарда, что на 2,3% хуже, чем в 2016-м. Улучшению общей статистики способствовал международный прокат с его $28,8 миллиарда (прирост составил 6%), и в частности китайский кинорынок, принёсший за год $8,558 миллиарда. Национальным хитом в Поднебесной стал боевик «Волки-воины 2», заработавший у себя на родине около $854 миллионов.

В пятёрку лидеров мирового проката вошли «Красавица и Чудовище» ($1,26 млрд), «Форсаж 8» ($1,23 млрд), «Звёздные Войны: Последние джедаи» ($1,04 млрд), «Гадкий я 3» ($1,03 млрд), и «Человек-паук: Возвращение домой» ($880,3 млн).