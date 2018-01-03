2017-й год ставит рекорд по сборам

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21:18 02.01.2018
Кино / Новости кино

Суммарный мировой бокс-офис за 2017-й год установил исторический рекорд и составил $39,92 миллиарда (согласно данным компании comScore). По сравнению с предыдущим годом выручка кинотеатров увеличилась на 3 процента.

Кассовые сборы в США и Канаде равняются $11,12 миллиарда, что на 2,3% хуже, чем в 2016-м. Улучшению общей статистики способствовал международный прокат с его $28,8 миллиарда (прирост составил 6%), и в частности китайский кинорынок, принёсший за год $8,558 миллиарда. Национальным хитом в Поднебесной стал боевик «Волки-воины 2», заработавший у себя на родине около $854 миллионов.

 

В пятёрку лидеров мирового проката вошли «Красавица и Чудовище» ($1,26 млрд), «Форсаж 8» ($1,23 млрд), «Звёздные Войны: Последние джедаи» ($1,04 млрд), «Гадкий я 3» ($1,03 млрд), и «Человек-паук: Возвращение домой» ($880,3 млн).

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
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