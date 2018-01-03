2017-й год ставит рекорд по сборам

Кассовые сборы в США и Канаде равняются $11,12 миллиарда, что на 2,3% хуже, чем в 2016-м. Улучшению общей статистики способствовал международный прокат с его $28,8 миллиарда (прирост составил 6%), и в частности китайский кинорынок, принёсший за год $8,558 миллиарда. Национальным хитом в Поднебесной стал боевик «Волки-воины 2», заработавший у себя на родине около $854 миллионов.
В пятёрку лидеров мирового проката вошли «Красавица и Чудовище» ($1,26 млрд), «Форсаж 8» ($1,23 млрд), «Звёздные Войны: Последние джедаи» ($1,04 млрд), «Гадкий я 3» ($1,03 млрд), и «Человек-паук: Возвращение домой» ($880,3 млн).
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.