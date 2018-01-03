Если тяжело, а помочь некому – столичный муниципалитет окажет поддержку. Рижская дума предоставляет 17 видов пособий – от разовых до ежемесячных, в самых сложных жизненных ситуациях.

Помощь оказывается только тем рижанам, кто задекларировал место жительства на территории столицы в течение последних 12 месяцев, прежде чем обратиться за помощью. Каждый случай Рижская социальная служба рассматривает индивидуально, с учетом законов и правил.

Разовые пособия

Единовременную помощь жители столицы могут получить в самых разных ситуациях – не только печальных, но и радостных. Например, при рождении ребенка пособие составляет 150 евро. Еще один радостный повод – столетний юбилей: Рижская дума в праздничной обстановке в виде подарка вручает юбиляру 150 евро. К тому же это пособие юбиляр будет получать каждый следующий свой день рождения. Материальное состояние счастливых родителей и юбиляров значения не имеет.

Большая часть пособий предназначена тем, кому сегодня особенно трудно:

инвалидам Рижская дума единовременно оплачивает возможность приспособить жилье к своим нуждам (в зависимости от реальных затрат до 2134,31 евро), установить подъемник в подъезде (до 5165 евро);

сиротам, достигшим совершеннолетия, Рижская дума помогает начать самостоятельную жизнь: они могут получить жилищное пособие или возможность зарегистрироваться в очереди на получение жилья;

рижанам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации (допустим, потерявшим все имущество при пожаре или наводнении) также оказывается единовременная помощь. Размеры пособия определяет социальный работник после тщательного изучения всех обстоятельств происшествия;

родственникам умершего рижанина материальная помощь оказывается при погребении. Столичный муниципалитет выплачивает до 426,86 евро. Однако из этой суммы вычитывается пособие на погребение, полученное от Государственного агентства социального страхования. Имущественное положение заявителя при этом не оценивается. Главное, чтобы были предоставлены все квитанции на расходы. В Рижскую социальную службу необходимо подать все документы, которые подверждают расходы за последние три месяца.

Другие виды пособий для рижан

Благодаря более десяти видам пособий, предусмотренных Рижской думой, легче оплатить коммунальные счета, растить приемных детей, ухаживать за сениорами, инвалидами и просто выжить. Перечислим самые востребованные из них.

Пособие по обеспечению минимального дохода или GMI

GMI – это гарантированный минимальный доход. Наше государство определило, что каждый житель Латвии имеет право претендовать на гарантированный минимальный доход в размере 49,80 евро на человека. При этом не учитывается, ребенок это или взрослый, работающий или пенсионер, здоровый человек или инвалид. Рижская дума считает принцип «уравниловки» несправедливым. Поэтому в Риге действуют другие нормы. Уровень гарантированного минимального дохода для жителей столицы равен:

для пенсионеров и инвалидов − 128,06 евро;

для совершеннолетних, трудоспособных рижан − 56,91 евро;

для детей − 64,03 евро.

Претендовать на пособие по обеспечению ГМД в Риге могут жители столицы, которые соответствуют статусу нуждающейся семьи (нуждающегося лица) и чьи доходы ниже уровня ГМД. Разъяснение, соответствуете ли вы такому статусу, дадут в Рижской социальной службе.

Жилищное пособие

Жилищное пособие предоставляется для помощи в оплате найма квартиры и коммунальных услуг. Претендовать на это пособие можно в случае, если после оплаты счетов за квартиру, газ и электричество на руках у заявителя остается сумма меньшая, чем гарантированный минимальный доход. Счета за кабельное телевидение и интернет не учитываются.

Важный момент: расходы в указанных счетах должны соответствовать нормативам, разработанным Рижской социальной службой. Поэтому, для того чтобы определить, можете ли вы претендовать на получение квартирного пособия, нужно обратиться к специалисту по социальной работе. Он сделает все необходимые расчеты с учетом следующих обстоятельств:

своя квартира или арендованная;

сколько должно приходиться на человека потребленного газа, воды, электроэнергии;

отапливается жилье централизованно или надо закупать дрова и уголь;

учитывается также, нет ли у заявителя другой собственности (в этом случае жилищное пособие не выдается). Об этом сказано в обязательных правила Рижской думы Nr 202. „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā».

Право на получение жилищного пособия имеют одинокие люди, у которых доход в течение последних трех месяцев не превышал в среднем 355,72 евро в месяц, а для семьи, состоящей из двух или более человек, не превышал 284,57 евро на одного человека в месяц.

Пособие на получение образования

Оно предназначено рижским семьям, где растут дети, но средний доход членов семьи в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на человека, которые задекларированы в Риге не менее 12 месяцев до момента получения пособия и проживают по указанному в заявлении адресу.

Такое пособие в размере 35,57 евро выдают юным рижанам, которым не исполнилось 20 лет и которые учатся в учреждениях общего или профессионального образования. Для учащихся классов социальной коррекции ограничения возраста нет. Важный момент: заявления на это пособие принимаются только в период с 1 июня по 31 октября.

Бесплатное питание в детских садах

Согласно решению Рижской думы Nr. 4640 от 20.12.2016 (“Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”) с 1 января 2017 года из средств муниципалитета будет погашаться трехразовое питание (завтрак, обед и полдник) воспитанникам учебных заведений, осуществляющих лицензированную программу дошкольного образования и расположенных на территории Риги, если они отвечают хотя бы одному из следующих условий:

семья воспитанника соответствует статусу нуждающейся или малоимущей по решению Рижской социальной службы;

в семье воспитываются трое и более ребенка, в том числе братья и сестры обучающегося, сводные братья и сестры, а также дети, над которыми взято опекунство (даже достигшие совершеннолетия, если они продолжают среднее образование).

Необходимое условие: все эти дети и хотя бы один из родителей должны быть задекларированы по одному адресу на административной территории Риги.

Пособия по уходу за здоровьем

Пенсионеры (как по старости, так и по инвалидности), а также получатели пособия по государственному социальному обеспечению имеют право на следующую помощь от муниципалитета:

на пособие на покрытие обязательного пациентского взноса – до 71,14 евро в год;

пособие на оплату части расходов по приобретению лекарств и медицинских средств, включенных в список компенсируемых медикаментов по фактическому расходу;

пособие на приобретение средств, используемых при инконтиненции (недержание кала и мочи) и/или наличии мочевыводящего катетера, если они необходимы вследствие заболевания и если при этом заявитель не получает их в качестве медицинской компенсации. Общая сумма пособия – до 341,49 евро в год.

Право на получение указанных выше пособий имеют лица, задекларировавшие основное место жительства в Риге не менее чем за 12 месяцев до обращения за пособием. Если они проживают по указанному в заявлении адресу и их средний доход в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на каждого члена семьи, а для отдельно проживающего получателя пенсии (по старости или по инвалидности) – не превышал 234,77 евро в месяц. Доходы учитываются после уплаты налогов.

Пособие на оплату транспортных услуг инвалидам

Пособие до 284,57 евро в год можно получить людям с инвалидностью, которые не имеют возможности пользоваться общественным транспортом;

до 71,14 евро в месяц полагается на транспортные расходы лицам с почечной недостаточностью, кому необходим гемодиализ.

Эти виды пособия выделяются без оценки материального положения заявителя. Важно лишь, чтобы он был задекларирован как житель Риги.

Бесплатные обеды

С 1 января 2016 года школьники из семьи, которой присвоен статус нуждающейся или малообеспеченной, имеют право на бесплатные обеды (Имущественное пособие – оплата обедов учащимся). Условие: школьники должны быть задекларированы в Риге. Оплаченные Рижским самоуправлением обеды могут получать ученики 10-12 классов, которые осваивают программу общего основного образования или общего среднего образования в муниципальном учебном заведении. Услуга оказывается при наличии э-талона школьника.

Уход по месту жительства

Людям, которые из-за болезни, в силу возраста или функциональных нарушений не в состоянии себя обслужить, но хотят оставаться в привычной домашней обстановке, Рижская дума выплачивает пособие для обеспечения ухода на дому. Размеры его определяются в каждом случае социальным работником индивидуально.

Репрессированным лицам и приемным семьям

Раз в год столичный муниципалитет выплачивает пособие в размере 75 евро политически репрессированным лицам.

Целый ряд пособий, выделяемых Рижской думой, призван поддержать семьи с приемными детьми, детей-сирот, воспитывающихся в интернатах, людей, которые взяли на себя роль опекунов и попечителей.

Пособие опекуну за второго и последующих детей составляет 54,07 евро в месяц. А попечителям, которых утвердил Рижский сиротский суд:

28,46 евро в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо не живет в специализированном лечебном заведении или пансионате;

14,23 евро в месяц, если находящееся на попечении совершеннолетнее лицо живет в специализированном лечебном заведении или пансионате.

Пособие на погребение

Максимальный размер пособия составляет 426,86 евро, но не больше фактических расходов на погребение умершего лица. Размер пособия уменьшается на размер пособия на погребение, выплаченного ГАСС или другим учреждением. Подтверждающие расходы документы представляются в Социальную службу города Риги не позднее трех месяцев с момента возникновения расходов.

В чрезвычайных ситуациях

Пособие на обеспечение основных нужд в чрезвычайных ситуациях. Клиент в течение месяца после наступления чрезвычайной ситуации обращается в Социальную службу города Риги с заявлением и копией документа (с предъявлением оригинала), подтверждающего факт чрезвычайной ситуации. Социальная служба города Риги принимает решение о предоставлении пособия и его размере на основании заключения, представленного специалистом по социальной работе, оценки социального положения клиента, способности клиента удовлетворять свои основные потребности с учетом последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, материального ущерба, возникшего в результате последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, а также страхования собственности и имущества от несчастных случаев.

Социальная реабилитация

Пособие для достижения целей социальной реабилитации Социальная служба города Риги предоставляет на основании выполнения составленного для клиента плана индивидуальной социальной реабилитации или заключения, представленного специалистом по социальной работе в ходе оценки социального положения клиента.

Обеды для детей нуждающихся и малоимущих семей

Утвержденные в 2016 году Рижской думой обязательные правила «О порядке выделения Рижским городским самоуправлением материального пособия – оплаченных Рижским городским самоуправлением обедов учащимся» предусматривают, что право на бесплатные обеды имеют школьники, чье место жительства задекларировано в Риге, а семье школьника присвоен статус нуждающейся или малообеспеченной. Оплаченные Рижским самоуправлением обеды смогут получать ученики 5-12 классов, которые осваивают программу общего основного образования или общего среднего образования в муниципальном учебном заведении. Услуга будет оказываться при наличии э-талона школьника.

Социальная служба города Риги предоставляет социальные пособия, индивидуально оценивая каждый случай, с учетом положений нормативных актов!

Социальные услуги для совершеннолетних лиц

Лицо, которое по причине возраста или функциональных нарушений не может выполнять повседневные домашние работы, ухаживать за собой и которое живет одно или которому проживающие вместе с данным лицом члены семьи по причине своего возраста, состояния здоровья или трудоустройства не могут обеспечить необходимый уход, может получить следующие услуги ухода по месту жительства:

уход на дому в виде услуги поставщика;

уход на дому в виде материальной поддержки;

услуги сопровождающего-ассистента;

услуга «кнопка безопасности»;

доставка горячих обедов на дом.

Совершеннолетние лица, в т. ч. лица пенсионного возраста, лица с инвалидностью, безработные, могут бесплатно получить услугу дневного центра (далее в тексте – ДЦ).

В ДЦ лицо может развивать социальные навыки, обучаться и содержательно проводить свободное время. ДЦ помогает людям налаживать социальные связи, получать поддержку, побуждает участвовать в различных индивидуальных, групповых и общественных мероприятиях. Клиентам в большой степени предлагается самим определять содержание мероприятий ДЦ, участвовать в их организации и находить других людей, нуждающихся в социальной поддержке. Возможность участвовать в мероприятиях ДЦ имеет любое совершеннолетнее лицо, но особенно приглашаются лица, проживающие в ближайших окрестностях.

В городе Риге работает несколько специализированных дневных центров по уходу за людьми, страдающими старческим слабоумием.

Если объем услуг, оказываемых по месту жительства лица (уход на дому) или максимально близко к нему (дневной центр ухода) недостаточен, лица пенсионного возраста и лица с инвалидностью могут получить услугу длительного социального ухода и социальной реабилитации (пансионата).

Лицо с инвалидностью:

для которого перемещение затруднительно и которое не может передвигаться на общественном транспорте, может получить оплату транспортных услуг в размере 284,57 евро в год;

которое передвигается в коляске и для которого в соответствии с особыми потребностями лица необходимо оборудовать жилье, может получить пособие на адаптацию жилья в размере до 2134,31 евро;

которое передвигается в коляске и для которого в соответствии с особыми потребностями лица необходимо обеспечить доступность окружающей среды в подъезде, может установить в подъезде подъемник (на сумму до 5165 евро);

которому выдано заключение Государственной врачебной комиссии по экспертизе здоровья и трудоспособности о необходимости услуги ассистента (для выполнения действий за пределами дома, которые совершеннолетнее лицо или ребенок с инвалидностью от 5 до 18 лет по причине функциональных ограничений не может выполнять самостоятельно), может получить оплаченную из государственного бюджета услугу ассистента.

Лицо с нарушениями психического характера может получить:

услугу дневного центра ухода, в рамках которой предлагаются возможности развития социальных навыков, просвещения и проведения свободного времени;

услугу специализированной мастерской – лицо может овладеть навыками столярных работ, шитья, стирки белья и другими навыками и способностями;

услугу группового дома (квартиры) – место постоянного проживания, в котором лица с нарушениями психического характера под руководством профессионалов реализуют навыки самостоятельной жизни.

Если лицо без определенного места жительства или попавшее в кризисную ситуацию нуждается в месте кратковременного проживания, лицо может обратиться в Рижский приют/ночлежные дома. Вышеуказанные лица могут получить услугу центра социальной реабилитации для бездомных, а также услугу дневного центра. Мобильная бригада для социальной работы с бездомными на улицах: 27023550.

Лица без определенного места жительства и другие нуждающиеся жители Риги могут получить услугу суповой кухни в нескольких местах города.

Юрист Социальной службы города Риги консультирует клиентов по направлению социального работника. Консультации проводятся по понедельникам c 14:00 до 18:00 и по четвергам c 9:00 до 14:00 на ул. Базницас, 19/23.

Социальные услуги для семей с детьми

Семьям рижан с детьми предоставляются следующие социальные услуги:

кризисный центр обеспечивает кратковременную, профессиональную психосоциальную помощь семьям с детьми, попавшим в кризисные ситуации;

консультативный кризисный центр оказывает профессиональную психологическую и информационную помощь в кризисных ситуациях по круглосуточному телефону: 67222922, 27722292;

детский дневной центр ухода обеспечивает развитие социальных навыков, просвещение и возможности проведения свободного времени, работу групп поддержки и самопомощи;

семейный ассистент обеспечивает семье поддержку и обучение в овладении социальными навыками, уходе за детьми и воспитании детей, а также ведении домашнего хозяйства;

поддерживающие семьи и доверенное лицо предоставляют поддержку другой семье/лицу в уходе за ребенком и его воспитании;

индивидуальные консультации психолога для семей с детьми обеспечивают психологическую помощь и развивают представление родителей/опекунов о воспитании детей, а также оказывают психосоциальную поддержку в случаях, если семьи столкнулись с насилием или находятся в сложном психоэмоциональном состоянии;

программа социальной поддержки и консультаций обеспечивает поддержку приемным семьям, опекунам и усыновителям в Риге;

место кратковременного пребывания обеспечивает временное место жительства семьям с детьми, не имеющим постоянного жилья;

услуга социальной работы – семьи с детьми могут обращаться в территориальные центры районных отделений Социальной службы города Риги, чтобы получить помощь специалиста по социальной работе в решении социальных проблем.

Социальные услуги для детей с функциональными нарушениями

Семьи рижан, воспитывающие детей с различными функциональными нарушениями, могут обращаться в территориальные центры Социальной службы города Риги, чтобы получить следующие социальные услуги:

услуга разработки индивидуального плана реабилитации включает в себя оценку функционального состояния ребенка физиотерапевтом, семейным врачом, эрготерапевтом, аудиологопедом, психологом, специальным педагогом с использованием необходимых процедур и консультаций на определенный период;

программа социальной реабилитации и раннего вмешательства обеспечивает психосоциальную и медицинскую помощь детям с нарушениями психического здоровья и их семьям;

программа ранней коррекции обеспечивает детям с нарушениями физического и умственного развития систему раннего образования и воспитания;

в рамках индивидуальной программы социальной реабилитации реабилитолог разрабатывает индивидуальную программу, включая физиотерапию, консультации психолога, занятия в бассейне, группы поддержки для родителей;

детский дневной центр ухода обеспечивает соответствующий возрасту, здоровью и функциональному состоянию ребенка уход, логотерапию, музыкальную терапию, обучение работе на компьютере, творческие и образовательные занятия;

услуга кратковременного социального ухода и реабилитации обеспечивает кратковременный социальный уход (до 45 дней в год) за детьми в учреждении, в свою очередь, семья может перевести дух и стабилизировать свое благосостояние;

услуга паллиативного ухода за детьми оказывает поддержку неизлечимым и тяжелобольным детям и их семьям, а также скорбящим семьям;

услуга ухода на дому обеспечивает детям, которым присвоена инвалидность и необходим особый уход, а также их родителям поддержку без выхода из безопасной домашней среды;

транспортную услугу могут получить дети с инвалидностью, которым затруднительно передвигаться и которые не могут перемещать на общественном транспорте.

Информация

Помощь Рижской думы социально незащищенным слоям населения настолько разнообразна, что для обсуждения каждого конкретного случая следует обязательно обращаться к специалистам. Более подробную информацию можно получить, позвонив по бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055 по рабочим дням: 9:00 − 17:00, пт. 9:00 – 16:00. Вне рабочего времени работает голосовой почтовый ящик. Интернет-сайт департамента благосостояния Рижской думы: www.ld.riga.lv

Отправь выписку со счета социальной службе через интернет-банк

Отныне выписку по счету социальной службе самоуправления можно отправить через интернет-банк Swedbank. Выписка со счета заверена э-печатью банка. А значит, пользователям интернет-банка Swedbank теперь не нужно специально запрашивать в банке распечатанную выписку по счету и лично подавать ее в социальную службу.

Для того чтобы отправить выписку по счету в социальную службу, клиент в своем интернет-банке должен выбрать период справки и самоуправление, в социальную службу которого он хочет предоставить выписку по счету. Все остальные процессы происходят автоматически: отправленная выписка будет сохранена в системе самоуправления. Таким образом, при обращении клиента в социальную службу самоуправления за помощью или социальными услугами ее сотрудник сможет в любой момент получить доступ к выписке по счету клиента. Пока что Swedbank – единственный банк, предоставляющий такую услугу.

Более подробную информацию об услугах социальной службы можно получить на ее домашней страничке. Телефон для справок: 67181437.