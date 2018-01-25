Латвийский форвард Кристапс Порзингис, выступающий за «Нью-Йорк Никс», вошел в состав запасных в Матче всех звезд НБА, который пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте баскетбольной ассоциации.

Порзингис впервые вошел в список участников Матча благодаря голосованию тренеров. «Я поражен Кристапсом и горжусь его подготовкой к этому сезону. Он стал лидером команды», — заявил тренер «Нью-Йорк Кникс» Джефф Хорнасек.

«Моя мечта сбылась. Я в Матче всех звезд в этом году, и это только начало», — сказал сам спортсмен в интервью газете New York Post.

О том, что он попал в состав, Порзингис узнал от своего старшего брата и агента Яниса, который завершил карьеру профессионального баскетболиста в 2014 году. «Мы прошли через многое, мы тяжело работали над тем, чтобы достичь чего-то уникального для латвийца», — сказал Кристапс.

Двадцатидвухлетний Порзингис станет практически самым молодым участником Матча всех звезд: его опередил только Билл Картрайт, которому в 1980 году было на 15 дней меньше, чем будет Кристапсу 18 февраля.

Порзингис, получивший кличку Единорог из-за своих уникальных игровых качеств, стал одним из самых популярных игроков в НБА. В начале этого сезона он стал самым молодым игроком НБА, который набирал 30 или более очков в пяти из своих первых шести матчей. Латвиец стал первым игроком НБА, который набрал минимум 35 очков, выполнил 10 подборов, пять блок-шотов и пять трехочковых бросков в одной игре.

Также на скамейку запасных попали защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил, центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд, форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав, разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури, защитник «Индианы Пэйсерс» Виктор Оладипо и разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл.