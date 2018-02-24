23 февраля: обнаженная Бузова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества(7)

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Виталий Вавилкин
23:00 23.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Сегодня, 23 февраля, телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в соцсети Instagram откровенный снимок из недавней фотосессии для проектного журнала.

infopolk / Фото
Комментарии (7)
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janka 23:04 23:02:2018

prastitutka

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Ополченец ДНР рота Самоли 23:46 23:02:2018

Как и все латышки .......шалава .

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и Виталий натёр мозоли 07:12 24:02:2018

Нельзя ведь пенсионерам нагих срамных девок показывать, тем более в присутствии старух. Но собчакообразные пресмыкающиеся понимают только порку.

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ИвАн 09:05 24:02:2018

Какон ж это поздравление! Сездила бы "ополченцев" обслужить, а то они там друг друга в очко длбят.

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п н х 11:36 24:02:2018

хохлопень ущербный

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I.D. 12:35 24:02:2018

Убожество безголосое....

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нина 14:45 24:02:2018

не понимаю ,с какого перепугу эту недалёкую девицу нам без конца подсовывают,кто она ,знаменитость,талант,просто ограниченная дура,!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
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