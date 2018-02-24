23 февраля: обнаженная Бузова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества(7)
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Сегодня, 23 февраля, телеведущая Ольга Бузова разместила на своей странице в соцсети Instagram откровенный снимок из недавней фотосессии для проектного журнала.
infopolk / Фото
prastitutka« ответить
Как и все латышки .......шалава .« ответить
Нельзя ведь пенсионерам нагих срамных девок показывать, тем более в присутствии старух. Но собчакообразные пресмыкающиеся понимают только порку.« ответить
Какон ж это поздравление! Сездила бы "ополченцев" обслужить, а то они там друг друга в очко длбят.« ответить
хохлопень ущербный« ответить
Убожество безголосое....« ответить
не понимаю ,с какого перепугу эту недалёкую девицу нам без конца подсовывают,кто она ,знаменитость,талант,просто ограниченная дура,!!!« ответить