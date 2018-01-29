26 идей для аллеи у театра

К 4 мая возле Национального театра, со стороны Городского канала, появится аллея, которая протянется до здания на бульваре Кронвальда 4. Она будет посвящена юбилею Латвийской Республики.

Какой быть юбилейной аллее, решается в ходе конкурса, объявленного департаментом имущества Рижской думы. На реализацию проекта выделено 135 тысяч евро. В начале февраля комиссия во главе с председателем комитета имущества столичной думы Олегом Буровым приступит к оценке полученных эскизов.

А их, как сообщает пресс-секретарь департамента Байба Гайлите, на данный момент подано 26. Победитель получит 4 000 евро, а те, кто займут второе и третье место, по 2500 и 1500 евро, соответственно. Предусмотрены также две поощрительные премии в размере 750 евро.

В жюри входят также глава Государственной инспекции по охране памятников Юрис Дамбис, известный эксперт в области культуры Янис Дрипе, директор Художественного музея Мара Лаце, директор Национального театра Ояр Рубенис и другие известные люди.

Так что есть все основания предполагать, что вновь созданная аллея станет еще одним красивым уголком города.