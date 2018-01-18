29-летняя актриса умерла после автокатастрофы и смерти всей семьи(3)

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Виталий Вавилкин
15:40 17.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Австралийская актриса Джессика Фалкхольт скончалась в больнице Нового Южного Уэльса. Об этом в среду, 17 января, сообщает The Guardian.

Ей было 29 лет. Фалкхольт была госпитализирована в клинику Святого Георгия после автокатастрофы, которая случилась 26 декабря. В пятницу она была отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

 

Актриса умерла через неделю после похорон своих родителей и 21-летней сестры Аннабель, которые также погибли в результате аварии.

 

В конце декабря в автомобиль Фалкхольтов врезался джип. Сестер успели вытащить из машины до того, как она загорелась. Родители Ларс и Вивиан остались в салоне и скончались на месте. Водитель джипа также погиб.

 

Джессика Фалкхольт известна по роли Хоуп Моррисон в телесериале «Домой и в путь». Она также снялась в криминальном сериале Bite Club и фильме «Гармония».

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 15:44 17:01:2018

Izsaku līdzjūtību. Liels zaudējums kino pasaulei.

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педриот 17:16 17:01:2018

идиот!

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Хохохо 17:41 17:01:2018

УАЗ ПАТРИОТ. ТУ ЭСИ КРИЕВУ ДЖИПС ЧАЛС . ИСТС ЛОХС

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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