3,5 миллиона для «хозяйских» жильцов

Когда государство вспомнит о репрессированных из денационализированных домов? — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В истории любого государства есть страницы славные, есть трагичные, а есть и позорные. Если взять новейшую историю Латвии, то к числу трагичных и одновременно позорных страниц можно, без сомнения, отнести процесс денационализации жилых домов — точнее, то, КАК он был организован и как проходил.

Восстанавливая историческую справедливость в отношении людей, которых в свое время обидела советская власть, национализировав их недвижимость (дома и земли) и возвращая отнятую собственность им или их наследникам (или тем, кто смог правдами и неправдами доказать свое право на наследство), политики, стоявшие у власти в 90–е годы, равнодушно попрали права людей, которые жили в этих домах на совершенно законных основаниях. Сотни тысяч латвийцев в одночасье оказались жилищно репрессированными — без права приватизировать свое жилье, без права обменять его на другое, без многих других прав… Их заставляли оплачивать непомерные счета, им отключали отопление в лютые морозы, заставляли жить без воды и электричества… Юристы Латвийского комитете по правам человека могут привести немало примеров невероятной жестокости по отношению к жильцам денационализированных домов, которые допускали новоявленные домовладельцы или их управляющие, а власти попросту закрывали на это глаза. Да и в старых подшивках нашей газеты таких историй можно найти сколько угодно…

Позже, правда, государство попыталось хотя бы отчасти помочь людям, которых само же и обездолило: у жильцов денационализированных домов появилась возможность претендовать на т. н. «пособие по переселению», которое солидарно должны были выплачивать государство и самоуправление жильцу, выразившему желание оставить квартиру в хозяйском доме и приобрести себе в собственность другое жилье. Разумеется, выделяемая сумма не покрывала стоимости новой квартиры, человек должен был еще взять кредит, который потом предстояло выплачивать. Но, как говорится, лучше хоть что–то, чем ничего…

Впрочем, недолго музыка играла. Государство весьма быстро самоустранилось от решения проблем жилищно репрессированных, переложив данную миссию на плечи самоуправлений. Так, на недавнем заседании Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы, были озвучены такие цифры и факты: в последний раз «переселенческие» пособия выплачивались в 2009 году, а затем несколько лет подряд государство отказывалось нести свою часть расходов по выплате пособий. В 2019 году на выплату пособий по освобождению помещений жильцам денационализированных домов необходимо 7 млн евро, и 50% этой суммы, или 3,5 млн евро, должно обеспечить государство, — по крайней мере так предусмотрено в нормативных актах. Если же этого не произойдет, жильцы денационализированных домов, стоящие на очереди, не смогут решить свои жилищные проблемы, используя этот вид помощи.

По состоянию на 1 января этого года в Риге было зарегистрировано 335 лиц (семей) из денационализированных домов, желающих получить «переселенческое» пособие — то есть пособие за освобождение жилья. К слову, претендовать на получение этого пособия могут не все — только люди (семьи) с определенным уровнем доходов, которые проживали в денационализированных домах до и на момент восстановления прав собственности домовладельца или его законного наследника.

По словам председателя Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды РД Вячеслава Степаненко, Рижская дума вот уже девятый год подряд принимает решение о сумме, необходимой для выплаты пособий, подтверждая тем самым свою готовность зарезервировать на эти цели 3,5 млн евро.

— Однако государство не спешит поддержать эту инициативу своим финансированием. Хочется верить, что к столетней годовщине Латвии это наконец произойдет, — говорит В. Степаненко.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.