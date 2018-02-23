Заявление органа финансового надзора США о причастности латвийского «ABLV Bank» к отмыванию денег, которое «угрожает также национальным интересам США», стало одним из событий, в последние недели сотрясающих финансовую среду Латвии.
Несмотря на это министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и прибывший в четверг в Ригу заместитель госсекретаря США Джон Салливан заверили, что отношения между двумя странами очень хорошие, и планирование встречи президента США Дональда Трампа с президентами стран Балтии идет полным ходом. На совместной конференции после вчерашней встречи Салливан и Ринкевич сообщили, что встреча президентов состоится 3 апреля в Вашингтоне.
>встретится с властелином мира« ответить
хахаха
Бучельников своим воспалённым мозгом придумал заглавие, а надо было точнее писать:« ответить
Холопы поехали на покпон к хозяину.
В вас ревность говорит, что не в Мацкву, к царьку тамошнему, к тому пусть ездит хитрый Лука, да среднееазиатские, не менее хитрые "баи, вот удел недодержавы..« ответить
У тебя АГА просто в крови,подхалимство и рабство,короче шакал ты просто. А если нравиться иностранные генеталии флаг в руки!« ответить
неужели с самим Порошенко - вальцманом?« ответить
Попробовал бы не поехать! Войска "властелина мира" всегда на посту в сем известной ихней базе в Латвии.« ответить
Нет, 3 апреля я занят.« ответить
скопом,всех троих,как обычно примет,"властелин"?« ответить
Вообще-то Путин уже давно властелин,и пиндосии тоже!
Объем российской экономики вдвое меньше, чем у Калифорнии« ответить
Только запасов и всего,больше чем в пиндосне в 6 раз!« ответить
остальное- разберутся,без твоего скудного умишки,тролль поганый!
Властелин Мира находится совсем в другом месте и зовут его совершенно иначе.« ответить
Не в ту сторону едет. Властелин мира - это каждый человек,ибо мир - не вокруг, он в нас.И каждый-властелин своего мира. А подобные статьи ставят Латвию в неудобное положение с нагибом в 45 градусов,« ответить
успешные люди сами себе властелины и не ездят кланятся.А Вейонис на поклон едет.
Шире открывается Жопа как интересненько что же властелин скажет своим собакам« ответить