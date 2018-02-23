3 апреля Вейонис встретится с властелином мира(39)

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Владимир Бучельников
12:10 23.02.2018
Политика / Правительство

Полным ходом идет подготовка встречи президента США с президентами стран Балтии. Об этом заявил удовлетворенный министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Заявление органа финансового надзора США о причастности латвийского «ABLV Bank» к отмыванию денег, которое «угрожает также национальным интересам США», стало одним из событий, в последние недели сотрясающих финансовую среду Латвии. 

 

Несмотря на это министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и прибывший в четверг в Ригу заместитель госсекретаря США Джон Салливан заверили, что отношения между двумя странами очень хорошие, и планирование встречи президента США Дональда Трампа с президентами стран Балтии идет полным ходом. На совместной конференции после вчерашней встречи Салливан и Ринкевич сообщили, что встреча президентов состоится 3 апреля в Вашингтоне.

LETA / Фото
Комментарии (39)
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фыв 12:21 23:02:2018

>встретится с властелином мира
хахаха

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Заглавие неправильное 12:46 23:02:2018

Бучельников своим воспалённым мозгом придумал заглавие, а надо было точнее писать:
Холопы поехали на покпон к хозяину.

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Ага 12:59 23:02:2018

В вас ревность говорит, что не в Мацкву, к царьку тамошнему, к тому пусть ездит хитрый Лука, да среднееазиатские, не менее хитрые "баи, вот удел недодержавы..

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Дауну АГА 15:03 23:02:2018

У тебя АГА просто в крови,подхалимство и рабство,короче шакал ты просто. А если нравиться иностранные генеталии флаг в руки!

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Вейонис встретится с властелином мира - 15:58 23:02:2018

неужели с самим Порошенко - вальцманом?

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21 16:02 23:02:2018

Попробовал бы не поехать! Войска "властелина мира" всегда на посту в сем известной ихней базе в Латвии.

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Саня 12:21 23:02:2018

Нет, 3 апреля я занят.

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народ Латвии 12:22 23:02:2018

скопом,всех троих,как обычно примет,"властелин"?
Вообще-то Путин уже давно властелин,и пиндосии тоже!

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Ха,ха, хах 13:02 23:02:2018

Объем российской экономики вдвое меньше, чем у Калифорнии

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"ване"-продажному писателю инфоцентра 15:35 23:02:2018

Только запасов и всего,больше чем в пиндосне в 6 раз!
остальное- разберутся,без твоего скудного умишки,тролль поганый!

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Знак Зодиака 12:27 23:02:2018

Властелин Мира находится совсем в другом месте и зовут его совершенно иначе.

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Ригонда 12:27 23:02:2018

Не в ту сторону едет. Властелин мира - это каждый человек,ибо мир - не вокруг, он в нас.И каждый-властелин своего мира. А подобные статьи ставят Латвию в неудобное положение с нагибом в 45 градусов,
успешные люди сами себе властелины и не ездят кланятся.А Вейонис на поклон едет.

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Боже какой поклон 13:56 23:02:2018

Шире открывается Жопа как интересненько что же властелин скажет своим собакам

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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