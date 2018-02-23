Полным ходом идет подготовка встречи президента США с президентами стран Балтии. Об этом заявил удовлетворенный министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Заявление органа финансового надзора США о причастности латвийского «ABLV Bank» к отмыванию денег, которое «угрожает также национальным интересам США», стало одним из событий, в последние недели сотрясающих финансовую среду Латвии.

Несмотря на это министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и прибывший в четверг в Ригу заместитель госсекретаря США Джон Салливан заверили, что отношения между двумя странами очень хорошие, и планирование встречи президента США Дональда Трампа с президентами стран Балтии идет полным ходом. На совместной конференции после вчерашней встречи Салливан и Ринкевич сообщили, что встреча президентов состоится 3 апреля в Вашингтоне.