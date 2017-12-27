3 десерта, которые украсят ваш Instagram

Шведский кулинарный блогер и декоратор Линда Ломелио представила свою первую книгу, где рассказывает, как приготовить красивые фотогеничные десерты. Представляем некоторые из них.

По словам автора, ее книга подойдет как для тех, кто только начинает свой кулинарный путь, так и для опытных блогеров. В ней можно найти традиционные блюда шведской кухни, рецепты блюд из сезонных продуктов, а также руководство по стилизации и фотографированию. Сейчас у блога Линды в Instagram более 800 тысяч подписчиков, которые пытаются повторить ее потрясающие рецепты.

Спонж-кейк со свежими ягодами и сыром маскарпоне

Это одна из вариаций сливочного торта, где сыр маскарпоне дополняет начинку и делает ее более плотной. Можно оставить края этого торта голыми, как на картинке, или покрыть весь торт кремом для более насыщенного и свежего вкуса.

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 180 г

Разрыхлитель для теста — 2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Сливочное масло — 175 г

Сахар — 150 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Яйца — 3 шт.

Молоко — 1,5 ст. л.

Сыр маскарпоне — 250 г

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Сливки — 200 мл

Свежие ягоды — 250 г

Приготовление:

Смешайте в одной миске муку, разрыхлитель и соль. В другой миске большего размера взбейте масло, сахар и ваниль, а затем добавляйте по одному яйцу, каждый раз взбивая. Добавьте в полученную массу мучную смесь и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 175 градусов и подготовьте формы для выпекания диаметром 15 см. Равномерно распределите тесто по формам и выпекайте в течение 25-30 минут.

Для приготовления крема взбейте сыр маскарпоне и сахарную пудру до кремообразного состояния, добавьте сливки и продолжайте взбивать, пока масса не станет плотной. Остудите коржи и намажьте их кремом. Сверху украсьте ягодами и сахарной пудрой.

Пирог Баноффи

Этот бананово-карамельный пирог был придуман в Великобритании в начале 70-х годов. Можно приготовить два маленьких пирога, как в рецепте, или один большой.

Ингредиенты:

Сливочное масло — 75 г

Песочное печенье — 150 г

Какао-порошок — 2 ст. л.

Сливки для взбивания — 400 г

Ванильная пудра — 1/4 ч. л.

Сахар — 180 г

Сливочное масло — 75 г

Соль — 1 ч. л.

Бананы — 2-3 шт.

Молочный шоколад — 50 г

Приготовление:

Смешайте в небольшой кастрюле сливки и ваниль и разогрейте на медленном огне. В другой кастрюле расплавьте сахар до получения коричневого сиропа, а затем добавьте масло. После этого добавьте теплые ванильные сливки и помешивайте, пока крем не станет гладким. Вылейте смесь в банку и оставьте остывать при комнатной температуре.

Для приготовления коржа измельчите песочное печенье и смешайте с какао и сливочным маслом. Выложите полученную массу в формы диаметром 14 сантиметров и поставьте в холодильник. После того, как коржи и крем остынут, соберите торт: намажьте корж кремом, сверху выложите нарезанные бананы и украсьте взбитыми сливками и какао.

Брауни с шоколадными шариками

Шоколадные шарики сделают классические брауни хрустящими и придадут им карамельный вкус.

Ингредиенты:

Горький шоколад — 100 г

Сливочное масло — 200 г

Пшеничная мука — 150 г

Сухое молоко — 4 ст. л.

Сахар — 180 г

Какао-порошок — 5 ст. л.

Разрыхлитель — 1/4 ч. л.

Соль — 1/4 ч. л.

Яйца — 3 шт.

Ванильный экстракт — 1,5 ч. л.

Сахарная пудра — 120 г

Сливочный сыр — 175 г

Шоколадные шарики — 25 г

Приготовление:

Смешайте в миске муку, сухое молоко, сахар, какао, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте яйца и ваниль, смешайте с мучной смесью, а затем добавьте растопленное сливочное масло. Крупно порубите горький шоколад и добавьте его в тесто. Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте 25-30 минут.

Для приготовления крема взбейте масло, сахар, какао и сухое молоко. В полученную массу добавьте ваниль и сливочный сыр, перемешайте. Намажьте готовый корж кремом и украсьте брауни шоколадной крошкой и шариками.