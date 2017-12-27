3 десерта, которые украсят ваш Instagram

По словам автора, ее книга подойдет как для тех, кто только начинает свой кулинарный путь, так и для опытных блогеров. В ней можно найти традиционные блюда шведской кухни, рецепты блюд из сезонных продуктов, а также руководство по стилизации и фотографированию. Сейчас у блога Линды в Instagram более 800 тысяч подписчиков, которые пытаются повторить ее потрясающие рецепты.
Спонж-кейк со свежими ягодами и сыром маскарпоне
Это одна из вариаций сливочного торта, где сыр маскарпоне дополняет начинку и делает ее более плотной. Можно оставить края этого торта голыми, как на картинке, или покрыть весь торт кремом для более насыщенного и свежего вкуса.
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 180 г
Разрыхлитель для теста — 2 ч. л.
Соль — 1/2 ч. л.
Сливочное масло — 175 г
Сахар — 150 г
Ванильный экстракт — 1 ч. л.
Яйца — 3 шт.
Молоко — 1,5 ст. л.
Сыр маскарпоне — 250 г
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Сливки — 200 мл
Свежие ягоды — 250 г
Приготовление:
Смешайте в одной миске муку, разрыхлитель и соль. В другой миске большего размера взбейте масло, сахар и ваниль, а затем добавляйте по одному яйцу, каждый раз взбивая. Добавьте в полученную массу мучную смесь и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 175 градусов и подготовьте формы для выпекания диаметром 15 см. Равномерно распределите тесто по формам и выпекайте в течение 25-30 минут.
Для приготовления крема взбейте сыр маскарпоне и сахарную пудру до кремообразного состояния, добавьте сливки и продолжайте взбивать, пока масса не станет плотной. Остудите коржи и намажьте их кремом. Сверху украсьте ягодами и сахарной пудрой.
Пирог Баноффи
Этот бананово-карамельный пирог был придуман в Великобритании в начале 70-х годов. Можно приготовить два маленьких пирога, как в рецепте, или один большой.
Ингредиенты:
Сливочное масло — 75 г
Песочное печенье — 150 г
Какао-порошок — 2 ст. л.
Сливки для взбивания — 400 г
Ванильная пудра — 1/4 ч. л.
Сахар — 180 г
Сливочное масло — 75 г
Соль — 1 ч. л.
Бананы — 2-3 шт.
Молочный шоколад — 50 г
Приготовление:
Смешайте в небольшой кастрюле сливки и ваниль и разогрейте на медленном огне. В другой кастрюле расплавьте сахар до получения коричневого сиропа, а затем добавьте масло. После этого добавьте теплые ванильные сливки и помешивайте, пока крем не станет гладким. Вылейте смесь в банку и оставьте остывать при комнатной температуре.
Для приготовления коржа измельчите песочное печенье и смешайте с какао и сливочным маслом. Выложите полученную массу в формы диаметром 14 сантиметров и поставьте в холодильник. После того, как коржи и крем остынут, соберите торт: намажьте корж кремом, сверху выложите нарезанные бананы и украсьте взбитыми сливками и какао.
Брауни с шоколадными шариками
Шоколадные шарики сделают классические брауни хрустящими и придадут им карамельный вкус.
Ингредиенты:
Горький шоколад — 100 г
Сливочное масло — 200 г
Пшеничная мука — 150 г
Сухое молоко — 4 ст. л.
Сахар — 180 г
Какао-порошок — 5 ст. л.
Разрыхлитель — 1/4 ч. л.
Соль — 1/4 ч. л.
Яйца — 3 шт.
Ванильный экстракт — 1,5 ч. л.
Сахарная пудра — 120 г
Сливочный сыр — 175 г
Шоколадные шарики — 25 г
Приготовление:
Смешайте в миске муку, сухое молоко, сахар, какао, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте яйца и ваниль, смешайте с мучной смесью, а затем добавьте растопленное сливочное масло. Крупно порубите горький шоколад и добавьте его в тесто. Разогрейте духовку до 175 градусов и выпекайте 25-30 минут.
Для приготовления крема взбейте масло, сахар, какао и сухое молоко. В полученную массу добавьте ваниль и сливочный сыр, перемешайте. Намажьте готовый корж кремом и украсьте брауни шоколадной крошкой и шариками.
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