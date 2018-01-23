3 переоцененных совета о похудении, которые нужно немедленно забыть

Как только дело доходит до похудения, каждый становится диванным экспертом (ситуация примерно как с футболом) и стремится протолкнуть свою теорию о том, почему твой вес стоит на месте и в каких именно местах тебе нужно или не нужно худеть.

Меньше ешь, больше двигайся

И почему мы сами до этого не додумались? Те, кто дает такие советы, видимо, не понимают, что этот этап ты уже точно прошла. В идеальном мире этого бы и правда было достаточно — дефицит калорий мог бы приводить к стремительному похудению. Но мы, к сожалению, живем не в нем. Стресс, например, от смены работы, проблем в личной жизни, недосыпа или даже от слишком интенсивной тренировки может все твои старания обнулить.

К тому же есть меньше нужно не просто так, а с умом, понимая, сколько белков, углеводов и особенно жиров нужно для того, чтобы организм не пошел на попятную, пытаясь выжить в условиях голодной атаки. Поэтому приложения типа Fat Secret, которые следят за тем, что ты поела и сколько позанималась, — твои лучшие друзья. Они подскажут, когда стоит остановиться, а когда съесть еще немного.

Ну и конечно, пригодится помощь специалиста. Диетолог и личный тренер (лучше прямо в паре) помогут тебе сменить план питания, а не просто закинуть в твою голову зерно сомнения о том, что ты слишком много ешь.

Чтобы худеть, нужно только тренить

Любой тренер скажет тебе (хоть среди ночи разбуди), что ключ к фигуре мечты скрывается за синергией тренировок и диеты. Но все больше специалистов соглашаются в том, что то, как ты ешь, все же стоит на первом месте перед тренировками. Например, некоторые исследования показывают, что в первые полгода работы над собой тренирующиеся и правильно питающиеся люди и просто сидящие на диете сбрасывают одинаково.

Еще одна из причин, почему тренировки не помогут тебе попрощаться с лишними сантиметрами, это то, что после трудного занятия еда воспринимается как поощрение. Мол, я так постаралась, можно и кусочек сыра умять. Ученые заметили, что после часового занятия с утра ты гораздо больше перекусываешь в течение дня (и сама этого не замечаешь).

Просто добавь силовую тренировку

Тут логика твоих доброжелателей проста: силовые тренировки, направленные на рост мышц, ускоряют обмен веществ и помогают организму сжигать больше калорий и жира в течение дня.

Инициатива хорошая, но делать ставку только на силовые упражнения слишком ненадежно. Дело в том, что каждые 2 килограмма мышц сжигают примерно 24 калории. Тебе этого точно не будет достаточно. Лучше всего с жиросжиганием справляется кардио, но и тут есть свои хитрости. Не делай одно и то же каждый день, чередуй низкоинтенсивные и высокоинтенсивные интервальные тренировки. А еще не забывай делать перерывы и устраивать читмилы (самое приятное в тренировках — это отдых от них).