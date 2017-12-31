31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным

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Виталий Вавилкин
09:28 31.12.2017
Наша Латвия / Социум

Сегодня и завтра общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме».

Транспорт будет ходить по графику выходного дня.

 

Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.

 

Центр обслуживания клиентов «Ригас сатиксме» на ул. Бривибас 49/53 30 декабря будет работать с 10 до 13 часов, остальные клиентские центры — по графику субботы. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

 

В эти дни платные автостоянки «Ригас сатиксме» будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.

LETA / Фото
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