31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным

Сегодня и завтра общественный транспорт в Риге будет бесплатным, а также будут обеспечены дополнительные рейсы, сообщили агентству ЛЕТА в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме».

Транспорт будет ходить по графику выходного дня.

Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.

Центр обслуживания клиентов «Ригас сатиксме» на ул. Бривибас 49/53 30 декабря будет работать с 10 до 13 часов, остальные клиентские центры — по графику субботы. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

В эти дни платные автостоянки «Ригас сатиксме» будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.