31 декабря и 1 января в Риге бесплатный транспорт

Транспорт будет ходить по графику выходного дня.
Дополнительные рейсы в новогоднюю ночь будут обеспечены с 20 часов до 4 часов по нескольким автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам.
Центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme на ул. Бривибас 49/53 30 декабря будет работать с 10 до 13 часов, остальные клиентские центры — по графику субботы. 31 декабря и 1 января все центры обслуживания клиентов будут закрыты.
В эти дни платные автостоянки Rīgas satiksme будут бесплатными, кроме подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.
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