31 декабря торговцы будут готовиться к 5% ставке НДС на свеклу и крыжовник(1)

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Тимур Пушкарев
12:01 28.12.2017
Экономика / Торговля

Торговые компании готовы к введению с 1 января пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи, сказал в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис.

Для этого торговцам после закрытия магазинов 31 декабря придется вносить изменения в кассовые аппараты, чтобы в чеках была указана соответствующая ставка НДС, а также вручную менять ценники.

 

Крузитис отметил, что 1 января — не лучший момент для изменений в кассовых аппаратах и смены ценников, но все торговые компании к этому будут готовы. Похожие ситуации уже были, например, когда Латвия перешла с лата на евро или менялись ставки НДС.

 

Как сообщалось, с 1 января вступают в силу поправки к закону об НДС, которые предусматривают введение сниженной ставки налога в размере 5% на типичные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи. Такая ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.

 

LETA / Фото LETA
Комментарии (1)
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Ахмед 12:52 28:12:2017

Ну вот теперь и наедимся же крыжовника со свеклой!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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