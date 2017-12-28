Торговые компании готовы к введению с 1 января пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи, сказал в интервью Латвийскому радио исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис.

Для этого торговцам после закрытия магазинов 31 декабря придется вносить изменения в кассовые аппараты, чтобы в чеках была указана соответствующая ставка НДС, а также вручную менять ценники.

Крузитис отметил, что 1 января — не лучший момент для изменений в кассовых аппаратах и смены ценников, но все торговые компании к этому будут готовы. Похожие ситуации уже были, например, когда Латвия перешла с лата на евро или менялись ставки НДС.

Как сообщалось, с 1 января вступают в силу поправки к закону об НДС, которые предусматривают введение сниженной ставки налога в размере 5% на типичные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи. Такая ставка НДС будет применяться до 31 декабря 2020 года.