4 способа скрыть свои комплексы от мужчины

Нет в мире женщины, полностью свободной от комплексов и «зажимов». Кому-то удается бороться со своими проблемами, кто-то мастерски их маскирует. Как не показать мужчине своей неуверенности? Учимся вместе.

Аутотренинг

Одним из самых эффективных способов скрыть, а затем и побороть свои комплексы, является аутотренинг. Это своеобразная форма самогипноза, которая помогает решить многие проблемы. Суть этой техники в том, чтобы перед важной встречей настроить себя на позитивный лад. За пару дней перед свиданием начни «программировать» себя на то, что ровным счетом никаких комплексов у тебя попросту нет. Главные свои страхи и опасения заменяй убеждениями, что ты — прекрасна.

Например: если ты переживаешь насчет фигуры каждый раз, когда будешь видеть себя в зеркале, говори: «Я замечательно выгляжу, у меня привлекательное и сексуальное тело». Во время встречи вспоминай свои слова всякий раз, как будет «накатывать» волна страхов и смущения. Главное, не прекращай работу над собой и после свидания, и она точно принесет положительный результат.

Знакомство с комплексами

Еще один способ бороться с комплексами — выписывать их на листе бумаги. Всем известно, что врага нужно знать в лицо. Вот и познакомься со своими комплексами с глазу на глаз: выпиши список того, что вызывает твои сомнения и постарайся логически аргументировать каждое из них.

Например: я боюсь показаться глупой, но сейчас я такая, какая есть, вряд ли меня можно назвать совсем уж необразованной. К тому же я работаю над собой, читаю книги и интересуюсь саморазвитием. Впрочем, я доподлинно не могу знать, что обо мне подумает мужчина, и мой страх — это всего лишь догадки.

Смех

Если ты боишься, что мужчина, встретившись с твоими комплексами, неприятно удивится, постарайся «сгладить» их знакомство шуткой.

Например: зная о том, что ты переживаешь из-за размера носа, пошути об этом, как только речь зайдет о пропорциях лица. Посмеявшись над тем, что кажется тебе страшным и тревожным, ты уже не сможешь всерьез воспринимать собственные опасения. Да и градус переживания значительно снизится. А мужчина увидит не только твое прекрасное чувство юмора, но и готовность к самоиронии, которая довольно редко встречается.

Откровенность

Если рассчитывать на собственное чувство юмора ты не можешь, тогда просто найди в себе силы откровенно сказать о том, что тебя волнует.

Например: обозначь, что той или иной темы ты просто не хотела бы касаться, поскольку она тебя тревожит и ты пока не знаешь, как реагировать на разговоры об этом. Возможно, это будет непросто, однако мужчина, скорее всего, прислушается к твоей просьбе и не станет затрагивать темы, неприятные тебе. К тому же, он поймет, что ты открытая, честная, ранимая и не боишься об этом говорить, а это вызывает уважение.