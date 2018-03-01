5 бьюти-правил, как выглядеть на миллион

Что мешает тебе выглядеть ухоженно? Ищем причины и, конечно же, их устраняем!

Сегодня не так модно выглядеть молодо, как ухоженно. Поэтому не торопись «закалывать» морщины: сначала приведи в порядок…

Грязные волосы

В век сухих шампуней отговорка — не было времени помыть голову — уже не работает. Они освежают прическу за 5 минут. Распыли спрей по корням с расстояния около 15 см, оставь на пару минут, чтобы впитался жир, и расчешись. Конечно, сухой шампунь — вариант не на каждый день, но помогает ощущать себя увереннее, да и выглядеть презентабельнее, в экстренных ситуациях. Например, когда с утра в коем веке не помыла голову, а вечером позвали на свидание.

Отросшие корни

Только если у тебя окрашивание омбре, темная макушка и светлый затылок, смотрятся нормально. В остальных случаях создается впечатление, что кто-то за собой не следит…. Если тебе нужно закрасить седину, а времени на салон нет, купи моментальный тонирующий спрей. Эффект от него продержится до первого мытья головы.

Облетевший маникюр

Конечно, за один ноготь с отколовшимся лаком на тебя никто косо не посмотрит. Но когда это повторяется неделями… Всегда есть возможность замаскировать сколы, даже если «полетел» гель-лак. Для этого закрась их подходящим по тону лаком, а потом на весь ноготь нанеси выравнивающее бесцветное покрытие. И запомни — если ногти часто ломаются, оптимальной формой для них будет мягкий овал и лаки телесных оттенков. С овалом реже откалываются уголки ногтей, а если ЧП и случается, бежевый или светло-розовый лаки не показывают это настолько демонстративно, как красный или салатовый.

Сухая кожа рук

Красивые перчатки привлекут меньше внимания к твоим рукам, чем сухая и потрескавшаяся кожа. Да и возраст по состоянию рук можно определить без бабки-гадалки: чем суше кожа, тем заметнее на ней морщины. Домашняя уборка в резиновых перчатках — это даже не обсуждается! Крем наноси хотя бы утром и перед сном. В идеале зимой баловать руки процедурами парафинотерапии. И уж точно каждую неделю делать маски из жирных питательных кремов. Наноси их толстым слоем под полиэтиленовые перчатки и держи полчаса.

Поплывший макияж

Черные круги под глазами как у панды от туши. Перламутр на нижнем веке от осыпавшихся теней… Ты тоже знакома с такой «красотой»? Обычно растекается косметика с кремовыми текстурами: тональный крем, тени, тушь. Особенно если у тебя склонная к жирности кожа. В таком случае наноси сначала водостойкую базу под макияж, можно даже с силиконами. Их незаслуженно называют вредными: они подтягивают и разглаживают кожу. Другое дело, что ими не стоит пользоваться каждый день, так как кожа должна дышать. И держи под рукой прозрачную пудру: она уберет жирность и зафиксирует макияж.