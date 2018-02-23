5 цветов в одежде, которые идут всем брюнеткам

Не учитывать свой цвет волос при выборе одежды — непростительная ошибка, которая способна привести тебя к настоящему модному провалу! Мы спешим на помощь: в нашей подборке ты найдешь 5 модных цветов, которые идеально подойдут тебе, если ты брюнетка!

Ярко-розовый

«Think pink!» — знаменитая фраза, сказанная не менее знаменитой актрисой (и брюнеткой) Одри Хепберн, может смело стать девизом всех темноволосых модниц! К слову, ярко-розовый отлично подойдет не только для неформальных или коктейльных нарядов, но и для вполне официальных встреч — главное, выбрать максимально лаконичный крой и фасон.

Насыщенный тёмно-синий (navy blue)

Глубокий и благородный, цвет navy blue не позволит ни одной брюнетке остаться незамеченной. Смело выбирай total look в такой гамме или дополни одну либо несколько вещей тёмно-синего цвета черным. Получится очень элегантно!

Красный

Классический красный цвет + тёмные волосы — идеальный рецепт для твоего образа, если ты планируешь сразить кого-то наповал! А для вечерних выходов обязательно обзаведись красной помадой в тон наряду.

Пастельно-жёлтый

Пастельные оттенки жёлтого цвета — оптимальный вариант не только для лёгкого летнего образа, но и для коктейльного наряда. А яркости аутфиту добавит красная помада.

Белый

Белый цвет «работает» на брюнеток ничуть не менее эффективно, чем красный. Лучше всего он сочетается с чуть загорелой кожей, но если ты «белоснежка», достаточно будет сделать яркий акцент в макияже.