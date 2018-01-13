5 этапов на пути к новым отношениям после разрыва

Ни одной из нас не удавалось начать новые отношения после разрыва, не пережив эти 5 этапов. Но лучше знать о том, что именно тебя ждет. Психолог Елена Чепракова поделилась с нами своим личным опытом и рассказала, как пережить каждый этап.

Этап № 1. Бешеная кошка

Срочно нужны отношения. Неважно какие. Главное — снова оказаться в паре. И побыстрее. Это компульсивный период. Я бросаюсь на все, что движется. Развиваю бешеную активность. В любом мужчине вижу будущего мужа и отца моих детей. Кидаюсь на него, как голодная кошка. Он, естественно, немедленно сбегает. Я еще больше чувствую, что никому не нужна в свои 30.

Лидирующие чувства — стыд и страх. Стыдно признаться себе, что я одинокая (читай: неудачница). Страшно говорить про свои чувства. Стыдно, что теперь появились такие проблемы, как «с кем провести вечер», «куда себя деть на выходные», «с кем поехать в отпуск» и так далее. Активно делаю вид, что все у меня лучше всех. Подруги сочувствуют, мама вздыхает.

Совет. Если ты сейчас находишься на этом этапе, то, скорее всего, хочешь убежать от боли и горя, связанных с потерей отношений. Хочешь быстрее броситься в другие отношения, получить новые впечатления, чтобы отвлечься. Не торопись. Работа горя необходима. У тебя были надежды, планы, чувства, связанные с закончившимися отношениями. Необходимо и естественно побыть какое-то время в печали. Дай себе это время.

Этап № 2. В поисках волшебника

Пара мужчин сбежали от моего неадекватного поведения. Я убедилась, что никому не нужна. Что-то со мной точно не так. Надо лечиться, исправляться.

Начинается «поиск женственности». В ход идет все, что подвернется под руку: психология, коучинг, расстановки, тренинги по сексуальности, тантра, какая-нибудь ведическая ересь, астрология, гадания. Хорошо, что всего этого добра нынче навалом — бегать можно долго. Истинного запроса на изменения пока нет. Нужен волшебник, который все исправит за пять минут, ну максимум за выходные.

Совет. Чудес не бывает. За один тренинг или консультацию трансформаций не произойдет. Если ты нашла в себе желание изменить себя, задать себе вопросы, направленные на знакомство с собой (почему я так поступаю? Почему делаю такой выбор? Почему я так странно веду себя?), рекомендую найти хорошего специалиста и настроиться на долгосрочную работу. В таком исследовании ты шаг за шагом будешь узнавать себя.

Этап № 3. Фиктивная потребность

Я заявляю себе и окружающим, что отношения мне нужны. Периодически предпринимаю какие-то шаги для поиска партнера: регистрируюсь на сайте знакомств, хожу на свидания, тусовки. Иногда начинаются отношения, которые длятся пару недель. Потом я из них сбегаю или делаю все, чтобы партнер сбежал.

На самом деле, я отношений не хочу. Близость, тепло и возможность поделиться чувствами мне обеспечивают подруга, сестра и работа, где можно сидеть до позднего вечера. Когда я жила не одна, а с сестрой, шансы на отношения стремились к нулю. Сестра у меня волшебно готовит и прекрасно умеет слушать. Что еще нужно? Пожалуй, секс, но эту потребность можно частично удовлетворить во время появления тех самых партнеров на пару недель.

Совет. Если ты узнала себя на этом моменте, во-первых, сделай так, чтобы ты жила одна. Да, уезжай сама от мамы, сестры, подруги или отсели их. Во‑вторых, оставляй в своем графике свободное время: если ты работаешь 12 часов в сутки, то никакая потребность в отношениях не появится. Важно, чтобы появились свободные вечера, в которые ты почувствуешь, что тебе сильно не хватает мужчины рядом.

Этап № 4. Встреча с собой

Набегавшись по всевозможным «колдунам», я нашла приличного психолога и начала работу над собой. На этом этапе происходят чудесные открытия. Встреча с собой. Обнаружение своих проблем. Осознание, от чего возникают сложности в отношениях. Можно обнаружить крайне интересные и странные штуки. Я наблюдаю и осознаю, что впадаю в паралич, когда замечаю, что интересна мужчине. Начинаю нести чушь. Теряю естественность. Уношу ноги с безмолвным криком «Что будет, что будет!», как только вижу сексуальное желание в его глазах.

После работы с терапевтом пришло осознание всех этих страхов, схем, шаблонов и понимание, что так было всегда, что именно об этом я и боялась больше всего узнать, оставшись одна. Этот инсайт необходим. Без него не будет движения дальше.

Совет. Здесь рекомендация только одна: терпение. Процесс работы над собой — дело не быстрое. Потребуется время, прежде чем ты заметишь прогресс и начнутся изменения в жизни.

Этап № 5. Happy end

Увидев и немного приняв себя, не вполне уравновешенную странную, с тараканами, я смогла принять другого неидеального человека рядом, вынести его, впустить в жизнь, дать ему место. На этой стадии незамедлительно появился мужчина. Не такой, как ожидала. Совсем не такой. Но с которым неожиданно комфортно, невероятно классно, можно быть собой и даже больше — можно быть такой, какой я ни с кем прежде не была. Это непередаваемое счастье.

Совет. Наслаждайся и не пугайся того, что твое счастье не похоже на типичное, клонированное, тиражированное счастье с картинки. Не сравнивай ни себя, ни его, ни вас ни с кем другим. Ориентируйся только на свои чувства и ощущения.

Второй момент: не пугайся, что иногда даже самый идеальный мужчина начинает бесить и кажется тебе инопланетным существом. Живые отношения всегда полны разнообразных чувств. Любовь сменяется ненавистью, нежностью, агрессией и еще десятком разных эмоций.

Пройдет время, и все эти переживания превратятся в бесценный опыт. Я вспоминаю эти годы с юмором и благодарна им за возможность познакомиться с собой по‑настоящему. Чего и вам желаю!