«На прошлой неделе я была в продуктовом магазине, и мое внимание привлек диалог маленькой девочки и ее мамы. Ребенок выпрашивал какую-то детскую конфету, где внутри сплошной сахар, со вкусом вишни.
«Мамочка, можно я это возьму?», — спросила девочка.
«Нет, дорогая», — улыбнулась ее мать.
«Но, мама, у меня такой нет!»
«У нас много сладостей дома», — напомнила мама.
«Но такой нет!»
«Я сказала — нет», — ответила мама, листая глянцевый журнал.
Не добившись своего нормальным диалогом, девочка увеличила звук. Ее лицо покраснело, и она начал кричать, что так нечестно.
Затем она перешла к следующей стратегии: плач. В промежутках между криками и словами она начала задыхаться, усиливая эффект.
«Хорошо, клади это в корзину», — сказала наконец мама. «Но это нельзя есть до обеда».
«Можно я укушу в машине всего один разочек?»
«Поговорим об этом, когда сядем в машину».
Слезы девочки сменились улыбкой: меньше чем за 5 минут она добилась того, чего хотела.
Я далека от идеального родителя, но я огорчилась, понимая, что только что сделала эта женщина. Она сторговалась с собственной дочкой, обменяв ее истерику на то, что хотела девочка. Так быть не должно.
Мне хотелось передать этой маме ламинированный листок с пятью безотказно действующими фразами, которые всегда работают с начинающими канючить детьми. Я пользовалась ими много лет, и они напоминают мне конфеты: каждая из них хороша, и каждая имеет свой «аромат», в зависимости от моего настроения.
Для начала запомните: взять на себя ответственность быть мамой – это значит прежде всего быть последовательной. Если вы говорите «нет», вы имеете в виду именно это.
Заставляя вас менять мнение, ребенок получает больше чем просто конфету. Он получает мысль, что заставить вас передумать – проще простого.
Вот 5 спасительных для каждой мамы фраз.
1. «Ты спросил – я ответила»
Это самая «вкусная» из всех конфет. Вот как с ней выглядел бы диалог мамы и ее дочки:
Ребенок: «Мамочка, могу я это взять?»
Мать: «Нет, дорогая.»
Ребенок: «Но, мама, у меня такой нет!»
Мать: «Ты спросила – я ответила»
Ребенок: «Ты никогда мне ничего не покупаешь!»
Мать: «Ты спросила – я ответила»
Если ребенок стоит на своем, вы становитесь роботом, повторяющим эти слова снова и снова. Снова и снова.
2. «Я не буду это обсуждать»
Ребенок: «Можно у меня переночует подружка?»
Мама: «Нет, она ночевала у нас на прошлой неделе»
Ребенок: «Пожалуйста?»
Мать: «Я не буду это обсуждать»
Ребенок: «Но ...»
Теперь делайте все, что угодно, но не вступайте в дискуссию. Мило улыбайтесь, качайте головой, делайте дьявольские глаза, а потом просто уйдите.
3. «Разговор окончен»
Ребенок: «Можно мне покататься на велосипеде?»
Мать: «Нет, на улице дождь»
Ребенок: «Но я надену дождевик, и дождь не такой уж и сильный»
Мать: «Этот разговор окончен»
Ребенок: «Ну пожаааалуйста!»
Мать: «Ты спросил – я ответила»
Дальше превращайтесь в робота.
4. «Не начинай»
Ребенок: «Я хочу эти ботинки»
Мать: «Нет, они слишком дорогое»
Ребенок: «Но другие мне не нравятся»»
Мать: «Мы берем вот эти, это окончательный ответ. Не начинай».
Ребенок: «Мне нужны вот те!»
Мать: «Ты опять начала этот разговор. Сегодня остаешься без сладкого».
Да, такой ответ приведет к слезам, но помните: научить ребенка понимать, что вы имеете в виду – это не спринт, а бег на длинную дистанцию.
5. «Решение было принято. Если ты спросишь снова, будут последствия»
Ребенок: «Можно мне взять планшет?»
Мать: «Нет, ты же знаешь, мы не берем планшет во время обеда»
Ребенок: «Я не буду ставить на него еду»
Мать: «Решение было принято. Если ты спросишь снова, будут последствия».
Ребенок: «Но я обещаю!»
Мать: «Я сказала – планшет взять нельзя. Теперь тебе нельзя его брать до вечера».
Подготовьтесь к нескольким истерикам, пока ребенок не запомнит, что происходит в той или иной ситуации. Это нормальная часть воспитания. В конце концов, он поймет, что ничто не может заставить вас изменить свой ответ. Так вы заработаете авторитет и создадите отношения, в которых дети понимают вас с первого раза.
И не забывайте: их лучший друг – это тайм-аут, который вы иногда даете. Но для вас это – несколько шагов назад.
Вот моя история успеха: после нескольких лет использования этих фраз с моей четырехлетней дочерью она больше не канючит до истерики и вымогательства.
Шарлотта: «Можно мне взять печенье?»
Я: «Да, возьми одно»
Шарлотта: «Можно я возьму три?»
Я: «Этот разговор окончен»
Шарлотта: «Хорошо, тогда я разломаю его напополам, и у меня будет два печенья!»
Она с удовольствием съела свое печенье, а я с удовольствием продолжила заниматься своими делами.
И вы тоже так можете!
Способ урезонить валяющихся по полу в супермаркете детей:берёшь объект,подымаешь,ласково с улыбкой отряхиваешь штанишки..........так же улыбаясь...........щипашь его за плечеко....не отвлекаешься на вопли......расплачиваешься.......ведёшь в машину......или до дома и ТАМ объясняешь ,популярно,с приложением ПОЧЕМУ так делать не надо.........У меня сработало.« ответить
Абсолютно вымышленная история для прокорма несчастной журналистки....А просто убедить ребёнка слабо .......посерьёзному объяснить о пользе той или иной штучки....« ответить