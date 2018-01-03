Остановить надвигающуюся истерику можно несколькими простыми фразами, уверена автор этой статьи. Неужели правда сработает?

«На прошлой неделе я была в продуктовом магазине, и мое внимание привлек диалог маленькой девочки и ее мамы. Ребенок выпрашивал какую-то детскую конфету, где внутри сплошной сахар, со вкусом вишни.

«Мамочка, можно я это возьму?», — спросила девочка.

«Нет, дорогая», — улыбнулась ее мать.

«Но, мама, у меня такой нет!»

«У нас много сладостей дома», — напомнила мама.

«Но такой нет!»

«Я сказала — нет», — ответила мама, листая глянцевый журнал.

Не добившись своего нормальным диалогом, девочка увеличила звук. Ее лицо покраснело, и она начал кричать, что так нечестно.

Затем она перешла к следующей стратегии: плач. В промежутках между криками и словами она начала задыхаться, усиливая эффект.

«Хорошо, клади это в корзину», — сказала наконец мама. «Но это нельзя есть до обеда».

«Можно я укушу в машине всего один разочек?»

«Поговорим об этом, когда сядем в машину».

Слезы девочки сменились улыбкой: меньше чем за 5 минут она добилась того, чего хотела.

Я далека от идеального родителя, но я огорчилась, понимая, что только что сделала эта женщина. Она сторговалась с собственной дочкой, обменяв ее истерику на то, что хотела девочка. Так быть не должно.

Мне хотелось передать этой маме ламинированный листок с пятью безотказно действующими фразами, которые всегда работают с начинающими канючить детьми. Я пользовалась ими много лет, и они напоминают мне конфеты: каждая из них хороша, и каждая имеет свой «аромат», в зависимости от моего настроения.

Для начала запомните: взять на себя ответственность быть мамой – это значит прежде всего быть последовательной. Если вы говорите «нет», вы имеете в виду именно это.

Заставляя вас менять мнение, ребенок получает больше чем просто конфету. Он получает мысль, что заставить вас передумать – проще простого.

Вот 5 спасительных для каждой мамы фраз.

1. «Ты спросил – я ответила»

Это самая «вкусная» из всех конфет. Вот как с ней выглядел бы диалог мамы и ее дочки:

Ребенок: «Мамочка, могу я это взять?»

Мать: «Нет, дорогая.»

Ребенок: «Но, мама, у меня такой нет!»

Мать: «Ты спросила – я ответила»

Ребенок: «Ты никогда мне ничего не покупаешь!»

Мать: «Ты спросила – я ответила»

Если ребенок стоит на своем, вы становитесь роботом, повторяющим эти слова снова и снова. Снова и снова.

2. «Я не буду это обсуждать»

Ребенок: «Можно у меня переночует подружка?»

Мама: «Нет, она ночевала у нас на прошлой неделе»

Ребенок: «Пожалуйста?»

Мать: «Я не буду это обсуждать»

Ребенок: «Но ...»

Теперь делайте все, что угодно, но не вступайте в дискуссию. Мило улыбайтесь, качайте головой, делайте дьявольские глаза, а потом просто уйдите.

3. «Разговор окончен»

Ребенок: «Можно мне покататься на велосипеде?»

Мать: «Нет, на улице дождь»

Ребенок: «Но я надену дождевик, и дождь не такой уж и сильный»

Мать: «Этот разговор окончен»

Ребенок: «Ну пожаааалуйста!»

Мать: «Ты спросил – я ответила»

Дальше превращайтесь в робота.

4. «Не начинай»

Ребенок: «Я хочу эти ботинки»

Мать: «Нет, они слишком дорогое»

Ребенок: «Но другие мне не нравятся»»

Мать: «Мы берем вот эти, это окончательный ответ. Не начинай».

Ребенок: «Мне нужны вот те!»

Мать: «Ты опять начала этот разговор. Сегодня остаешься без сладкого».

Да, такой ответ приведет к слезам, но помните: научить ребенка понимать, что вы имеете в виду – это не спринт, а бег на длинную дистанцию.

5. «Решение было принято. Если ты спросишь снова, будут последствия»

Ребенок: «Можно мне взять планшет?»

Мать: «Нет, ты же знаешь, мы не берем планшет во время обеда»

Ребенок: «Я не буду ставить на него еду»

Мать: «Решение было принято. Если ты спросишь снова, будут последствия».

Ребенок: «Но я обещаю!»

Мать: «Я сказала – планшет взять нельзя. Теперь тебе нельзя его брать до вечера».

Подготовьтесь к нескольким истерикам, пока ребенок не запомнит, что происходит в той или иной ситуации. Это нормальная часть воспитания. В конце концов, он поймет, что ничто не может заставить вас изменить свой ответ. Так вы заработаете авторитет и создадите отношения, в которых дети понимают вас с первого раза.

И не забывайте: их лучший друг – это тайм-аут, который вы иногда даете. Но для вас это – несколько шагов назад.

Вот моя история успеха: после нескольких лет использования этих фраз с моей четырехлетней дочерью она больше не канючит до истерики и вымогательства.

Шарлотта: «Можно мне взять печенье?»

Я: «Да, возьми одно»

Шарлотта: «Можно я возьму три?»

Я: «Этот разговор окончен»

Шарлотта: «Хорошо, тогда я разломаю его напополам, и у меня будет два печенья!»

Она с удовольствием съела свое печенье, а я с удовольствием продолжила заниматься своими делами.

И вы тоже так можете!