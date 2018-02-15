5 лайфхаков от многодетных родителей, которые облегчат жизнь всем

«Если не подходить к воспитанию с юмором, можно рыдать днями напролет», — считает эта мать.

Кристина, мать четверых детей, собрала типичные затруднительные ситуации в многодетной семье и рассказала, как лучше всего справляться с ними. Правила, которые облегчат жизнь любых родителей, варьируются от разумных до нелепых. Однако иногда мамы настолько растеряны, что им не помешает и очевидный совет. Например, все, наверное, помнят, как в роддоме приходят врачи и ругаются, что мамы забыли поесть сегодня или даже сходить в туалет.

Тут собраны лайфхаки, которые сделают жизнь проще как в многодетной семье, так и в семьях с одним ребенком.

Составляйте списки

Немного сумасшедшим утро бывает вообще у всех, независимо от количества (и вообще наличия) детей. А когда один не хочет вставать, другой потерял куртку, третий вместо каши хочет на завтрак гренки…. Маме легко забыть не только то, что ей нужно сделать, но и как ее зовут.

Возьмите обычный блокнот, записную книжку или скачайте приложение в планшет.

Создайте список утренних дел для всей семьи, включая абсолютно все, что должны сделать дети, прежде чем выйти из дома. Умыться, одеться, заправить постель, позавтракать, собрать портфель и так далее.

Можете мотивировать детей значками, наклейками или другими приятными призами. Суть в том, чтобы дети хотели выполнить каждый пункт быстро и идеально.

Повесьте списки с делами и списки с похвалой вместе. Пусть у детей будет перед глазами то, что нужно делать. Оставляйте по дому подбадривающие записки.

Вовлекайте детей

«Каждый день я собираю в школу четыре обеда. Честно говоря, это моя самая нелюбимая обязанность. Но с тех пор как я вовлекла в процесс детей, все стало гораздо проще», — говорит многодетная мать Кристина.

Купите три пластиковых контейнера, которые хорошо поместятся на нижней полке вашего холодильника.

Приклейте ярлыки с надписями: фрукты, овощи, закуски.

В контейнер сложите предварительно упакованные в фольгу кусочки фруктов, морковные палочки и другие полезные закуски.

В то время как вы упаковываете основную часть обеда, дети могут выбрать и сложить в портфель закуски. Таким образом, они сами выбирают то, что хотят, они помогают вам со всем процессом и не могут жаловаться, что вы забыли упаковать им банан.

Сделайте свою кухню удобной для ребенка

На самом деле дети очень независимы, даже если им всего 5 лет. Нужно только сделать пространство удобным для них — чтобы ребенок мог без посторонней помощи выполнить свое желание. И вы будете освобождены от постоянного прислуживания на кухне!

1. Купите цветные тарелки и кружки, чтобы дети знали, какие из предметов предназначены специально для них. Это намного сократит споры, кто из какой кружки будет пить или кто какую тарелку помоет.

2. В зависимости от возраста ваших детей, поместите тарелки, чашки и ложки в нижнем шкафчике или на полку, но чтобы они были легкодоступны.

3. Сделайте то же самое с завтраком и закусками. Небольшой кувшин с молоком должен стоять на нижней полке холодильника, хлопья также можно поставить в нижний кухонный шкафчик. Дети смогут сами перекусить, а вы сладко спать все утро субботы. И уберите муку подальше! (или что там они рассыпают, пытаясь выудить из стола что-нибудь вкусное).

Банка с камнями

Да-да, вам нужна банка с камнями. Вернее, банки – по количеству детей. Ни у вас, ни у детей не получится следить за системой вознаграждения способом более удобным, чем этот – мы уверены. Чаще всего банку с камнями используют, чтобы контролировать время, проведенное детьми у экрана телевизора или планшета. Если ваши дети никогда не видели экранов – мы вам завидуем и можем лишь попросить самостоятельно подумать в какой вашей ситуации нужен временной контроль. Итак.

1. Найдите банку, несколько камней и кухонный таймер (хотя можно использовать смартфон).

2. Наклейте на банку имя ребенка, можно разрешить каждому из детей украсить свою банку.

3. Установите курс: сколько минут у экрана можно провести за один камень. Например, один камень равен 15 минутам. Но есть ограничение – камни нельзя долго копить, чтобы просидеть за экраном весь день.

4. Затем определите, что должен делать ребенок, чтобы заработать один камень. Это работа по дому? Обеденный сон? Съесть свой обед?

5. Когда ребенок зарабатывает камень, он бросает его в свою банку. Когда он захочет использовать его, он заплатит вам камнем.

Конец! Но есть одно правило: вы не можете отнимать камни за плохое поведение. Камни не средство шантажа ребенка, он сам их зарабатывает и сам тратит. Но вы можете предложить ему заплатить вам теми же камнями. Например, ребенок не хочет убирать свою комнату. Предложите ему: ты можешь убрать и получить 5 камней, либо мы можем убрать вместе и я дам тебе 2, либо я могу убрать за тебя, но тогда ты дашь мне 5 камней. Пусть выбирает.

Повесьте таблички

Постоянно повторять одно и то же – это ли не личный ад для матерей?

1. Многие вещи дети усваивают годами, о да. Открытая зубная паста, брошенное на пол мокрое полотенце, огрызки от яблок на столе, грязные носки в кровати — у каждого есть что-то подобное.

2. Сделайте табличку с напоминанием и повесьте в том месте, где обычно совершается «преступление». Не пишите обо всем сразу, ваш дом не должен превратиться в тюрьму с уставом.

3. Удивительно, но такие напоминания быстро меняют атмосферу в семье. Вам не нужно раздражаться и по 10 раз говорить одно и то же, дети не расстраиваются из-за того, что опять забыли о вашем наставлении.

Запомните эти советы и применяйте каждый день. Можем поклясться, жизнь с детьми станет гораздо проще!