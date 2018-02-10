5 лучших книг для женской мотивации

До весны осталось совсем немного, а значит, самое время обновляться: изменить свои привычки, больше заботиться о своем теле, избавиться от негативных установок и обрести баланс. Мы выбрали самые лучшие книги по женской мотивации, которые вдохновляют на заботу о себе.

1. Кэмерон Диас, Сандра Барк «Книга о теле»

Книга, попавшая в список бестселлеров по версии New York Times, написана от лица Кэмерон Диас простым и жизнеутверждающим языком. В ней нет тривиальных советов по питанию или спорту, которые можно встретить в любом журнале. Актриса делится своим личным опытом: рассказывает, как начала прислушиваться к своему телу, научилась любить и уважать его. В книге много интересных фактов и описаний главных биологических процессов в организме, что помогает лучше понять его работу. Кэмерон уверяет, что именно красивое и здоровое тело поможет достичь успехов во всех сферах жизни: в карьере, любви и творчестве. Редактором книги выступила Сандра Барк, известный публицист и подруга актрисы.

«Сейчас много рассуждают о секретах успеха. Но никаких секретов не существует! В основе любого успеха лежит одно: дисциплина».

«Мы постоянно вынуждены сравнивать себя с другими, тогда как нужно сосредоточить усилия на собственных силах, своих способностях и своей красоте».

«Когда вы живете активно, вы и чувствуете себя активной. И это помогает вам идти вперед».

2. Тиш Джет «Парижский шик. Секреты неувядающей красоты, неослабевающего магнетизма и немеркнущего блеска француженок»

О секретах французского стиля изданы десятки книг, но произведение Тиш Джет рассказывает о самом главном феномене француженок — их стройности и внутреннем магнетизме. Книга написана редактором Elle, которая переехала из Нью-Йорка в Париж, а позже осталась там жить, выйдя замуж за француза. Тиш подробно рассказывает о французских секретах подачи себя, их пищевых привычках, а также об умении выглядеть естественно и элегантно. Писательница подробно описывает воспитание французских девочек и объясняет, почему они вырастают такими неотразимыми. По словам литературных критиков, в книге заложена мудрость, которая пригодится любой женщине.

«Француженки не так озабочены тем, чтобы всем нравиться, и отлично знают, какие чудеса может творить пелена загадочности».

«Секрет француженок — в любви к здоровому питанию. Каждый день они сервируют стол и уставляют его простыми питательными блюдами. Совершенно особые отношения складываются у них с рынком, на который они отправляются три раза в неделю».

«Мамы тщательно следят за тем, как и что ребенок пьет. На столе не увидишь бутылки с кока-колой или с ледяным молоком. Пищу принято запивать обычной водой. Маленьких девочек приучают правильно выбирать продукты и готовить здоровые и полезные блюда. К восьми или десяти годам многие уже могут самостоятельно приготовить яблочный пирог».

3. Кейти Силокс «Здоровая, счастливая, сексуальная. Мудрость аюрведы для современных женщин»

Книга написана известным учителем йоги, которая долгое время работала в крупной компании, но потом поняла, что корпоративная жизнь Америки ее угнетает. Получив диплом инструктора по йоге и обучившись на врача аюрведы, Кейти стала востребованным специалистом по женскому здоровью. В этой книге она собрала воедино все древние методы сбалансирования организма, а также медитации и советы по питанию. Это настоящее пособие по женскому здоровью, проверенное тысячелетней историей, — от сияющей кожи и волос до сексуальной жизни и гармонии духа. По словам писательницы, внутреннее равновесие и покой возможны только благодаря принятию себя.

«Начав жить по аюрведе, мы учимся лучше понимать, что действительно приносит нам радость (глубокий сон, здоровая еда, теплые взаимоотношения), и избавляемся от того, что приносит временное удовольствие, но в конце концов истощает нас (двойной эспрессо, фастфуд и секс без любви)».

«Здоровое состояние организма в аюрведе описывается словом «свастха», что означает «укоренившийся в духе».

«Применяйте те рекомендации, которые глубже всего отзываются в вас, в вашем сердце. И вы будете бесконечно благодарны себе за это».

4. Кейт Хадсон «Просто быть счастливой: измени себя, не изменяя себе»

Голливудская звезда на сегодняшний день имеет за плечами десятки ролей в кино, большую семью и толпы поклонников. Но в своих интервью она часто говорит о том, что ведет обычный образ жизни и имеет те же проблемы, что и миллионы женщин. У нее много работы, двое детей, и при этом ей необходимо заботиться не только о близких, но и о себе. В своей книге, сразу попавшей в списки бестселлеров, Кейт решила поделиться своими принципами, которые помогают ей сохранять эмоциональную ясность, не переедать и вести активный образ жизни. Актриса дает читателям правильные установки, которые позволят изменить свой образ жизни, не теряя индивидуальность.

«Прекратите осуждать себя. Перестаньте сравнивать себя с другими. Будьте благодарны за то, что у вас есть».

«Создать позитивные отношения с собой — значит уважать себя, принимать свои недостатки и признавать свое прошлое. Это значит принимать свою силу и слабость и относиться к себе спокойнее, чтобы не сражаться против того, кто и что ты есть».

«Словно маяк на краю океана, ваше тело посылает информационные сигналы о том, как себя чувствует, и показывает, куда нужно двигаться. Когда мы научимся обращать внимание на сигналы, посылаемые нашим телом, у нас появится шанс сделать более здоровый выбор по части того, чем мы питаемся и чем занимаемся, и не подпустить к себе еду и привычки, которые лишают нас сил».

5. Джина Маккинон «Что сделала бы Грейс? Секреты стильной жизни от принцессы Монако»

Имя Грейс Келли для многих является воплощением утонченного стиля, безупречных манер и элегантности. Любимица ведущих модельеров своей эпохи, она до сих пор вызывает восхищение, и ей до сих пор пытаются подражать. Английская писательница Джина Маккинон написала необычную биографическую книгу о принцессе Монако: автор совместила рассказ о жизни Грейс с советами на все случаи жизни. Как сохранять чувство собственного достоинства в любых ситуациях? Что надеть на первое свидание? О чем говорить на вечеринках? Как найти свой персональный стиль? Что делать, когда опускаются руки? Книга наполнена понятными и жизненными рекомендациями, которые основаны на взлетах и падениях выдающейся женщины.

«Время от времени пробуйте что-то новое. Ведь никогда не знаешь, что понравится! И кто знает, какие скрытые таланты вы сможете в себе обнаружить».

«Грейс не показывает все, что умеет, в первые пять секунд. Некоторые девушки тут же выдают вам все козыри, и потом им больше нечем удивить. Но Грейс словно калейдоскоп: один поворот — и вы видите совершенно новую грань».

«Наша жизнь диктует выбор определенного гардероба».