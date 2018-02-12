5 модных блогеров, которым за 60 и которые одеваются круче молодых

Думали, что мода — удел молодых? Нет! Доказательство тому — пять Instagram-блогеров, которым за 60 и которых уже успели окрестить иконами стиля. Эти люди носят леггинсы кислотных цветов, толстовки и снепбэки Supreme, футболки из коллаборации DHL и Vetements, солнцезащитные очки Chanel, а их фото печатают на своих страницах Dazed и Vogue.

Вашему вниманию — совершенно разные, но одинаково интересные fashion-герои из соцсети. Знакомьтесь и готовьтесь переосмыслить свои #lifegoals.

Лин Слейтер

@iconaccidental

Возраст: 64 года.

Любимое высказывание/цитата: «Когда твои волосы не единственное серебро, которое ты любишь носить».

О герое: Лин Слейтер не просто покорила модную индустрию, закрепив за собой звание одного из топовых fashion-блогеров и иконы стиля. Она еще и профессор социологии с докторской степенью.

Свой блог она запустила около четырех лет назад, даже не представляя, что он может ее прославить. Сейчас же у нее 400 с лишним тысяч подписчиков, восхищающихся ее вкусом и чувством стиля.

«Мой личный стиль трудно описать. Он минималистичный, концептуальный, провокативный, монохромный, соблазнительный, авангардный. Но на первом месте для меня подлинность. Я никогда не фотографируюсь в том, чего не надену в повседневной жизни. Иногда при выборе одежды я принимаю рискованные решения, потому что не раз убеждалась: вещь сидит на мне идеально, а на вешалке смотрелась так себе. Но если какая-то модная тенденция вам не подходит, совсем не обязательно ей следовать, чтобы быть современной. Экспериментируйте с тем, что вам идет», — говорит Слейтер.

Мун Лин

@moonlin0106

Возраст: 90 лет.

Любимое высказывание/цитата: «90-летняя лунная фея».

О герое: Думаете, что уличные бренды одежды и массовость не для вас? Знакомьтесь с Мун Лин из Тайваня, которая благодаря своим образам и оптимизму завоевала титул звезды Instagram 2017 года.

Мун Лин 90 лет, но это не мешает ей делать фотографии своих образов, делиться ими в сети и собирать тысячи лайков. Да-да, тысячи — на ее страничку подписано почти 90 тысяч человек! По словам женщины, она всегда любила моду, а завела Instagram-аккаунт, потому что он «делает ее молодой».

Лин сама составляет свои луки. И здесь в ход идут самые различные вещи: от скейтерской фирмы Thrasher до марки Y-3 (известный бренд спортивной одежды и обуви, созданный при сотрудничестве компании Adidas и японского дизайнера Йоджи Ямамото).

Лили Хейс

@lili_hayes

Возраст: 70 лет.

Любимое высказывание/цитата: »Разве ты не можешь просто разглядеть сарказм на этой фотографии?»

О герое: На 70-летнюю Лили Хейс пользователи Instagram подписываются в первую очередь из-за забавных комментариев и видео, которые она постит у себя в профиле, но никто и не подумает отрицать того, что Лили еще и одна из самых стильных женщин своего возраста.

Хейс косплеит Карла Лагерфельда, Элвиса Пресли и даже Grumpy Cat, а в ее модном арсенале всегда присутствуют большие тонированные очки и кепки. Приплюсуйте к этому забавные костюмы, леггинсы с ярким принтом, кофты из плюша… Не каждая 20-летняя решится на подобные образы.

У аккаунта Лили почти 80 тысяч подписчиков, помогает делать публикации женщине ее сын, а залог успеха и популярности Хейс — самоирония!

Лэнс Уэлш

@dinneranddance

Возраст: 57 лет.

О герое: Если вы думали, что путь к модному Олимпу — дорога сложная и не для каждого, то вы ошибались. Доказательство тому — 57-летний продавец фруктов на одном из лондонских рынков, который с недавних пор сотрудничает Dazed, Vice и британским Vogue.

Прославиться Уэлшу помогли его «рабочие» луки: отправляясь на смену, он каждое утро натягивал на себя любимый Supreme, дутый пуховик яркого цвета и кроссовки. В какой-то момент его начали фотографировать покупатели, чтобы опубликовать снимки стильного продавца в Instagram. Позже его заметили и в руководстве уличного бренда, предложив сотрудничество.

В октябре 2016-го Лэнс и сам обзавелся профилем в соцсети, где редко, но все-таки делится свежими кадрами, которые лайкают около 36 тысяч пользователей.

Дебра Рапопорт

@debrarapoport

Возраст: 71 год.

Любимое высказывание/цитата: «Стиль — это исцеление, а мода — индустрия и тенденции!»

О герое: Встретив ее на улице Нью-Йорка, вы непременно обернетесь. А еще, вполне вероятно, догоните Дебру, чтобы узнать у нее, где она купила свою безумную шляпку или цветастое пальто. В ответ, правда, услышите: «Эту шляпку я сшила сама».

Так оно и есть. Рапопорт рисует эскизы шляп и сама же их шьет, а еще читает лекции о моде и ведет авторский fashion-блог, вдохновляя людей забыть о шаблонном мышлении и послушать себя.

«Жизнь — это творческий путь. И вы можете свернуть на любую из троп этого пути, которая вам нравится. Главное — не останавливаться, идти шаг за шагом вперед», — говорит Дебра.