5 модных лайфхаков, которые помогут тебе безупречно выглядеть на фото

Чтобы с тобой такого не произошло, мы нашли 5 лайфхаков, которые облегчат выбор одежды для съемки и помогут создать красивые фотографии для личной коллекции!
Монохром
Выбери верхнюю и нижнюю часть наряда одного цвета. Этот подход зрительно сделает тебя стройнее и выше. Главное условие при подборе обуви и аксессуаров — правильное сочетание оттенков.
V-образный вырез
Если ты не являешься обладательницей длинной шеи, то убирай подальше воротнички, чокеры и прочее. Тебе на помощь спешит V-образный вырез. Рубашки, топы, платья — все они прекрасно справятся с задачей визуально вытянуть линию шеи и (!) уменьшить плечи.
Узкие брюки
Ноги от ушей — мечта всех девушек в мире. Но по факту дарованы они очень и очень немногим. Чтобы сказка стала былью хотя бы на фото, выбирай узкие джинсы или зауженные к низу брюки. Прекрасным дополнением станут аккуратные лодочки на высоком каблуке, особенно бежевые, максимально приближенные к натуральному оттенку твоей кожи.
Принт
В объективе камеры мелкий принт зрительно тебя «собирает», благодаря чему на фотографии ты будешь выглядеть компактнее и стройнее. Если же стоит задача отвлечь внимание от лица, самое лучшее, что ты можешь сделать — это выбрать наряд с крупным рисунком. Но будь осторожна и убедись, что выбираешь правильный узор в соответствии со своими природными данными и поставленной задачей.
Делаем талию!
Выделить талию можно по‑разному. Тебе на помощь придут вещи с подчеркнутой ее линией. Обозначив границы, ты подкорректируешь силуэт и сможешь выглядеть очень подтянутой без изнурительных тренировок.
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