5 модных лайфхаков, которые помогут тебе безупречно выглядеть на фото

Фотографироваться в наши дни — то же самое, что смеяться, улыбаться или пить воду. Технологии, направленные на то, чтобы люди чаще оставались довольны своими фотографиями, развиваются быстрее, чем многие другие отрасли. Но иногда даже девушки с безукоризненной фигурой получаются на снимках очень и очень плохо.

Чтобы с тобой такого не произошло, мы нашли 5 лайфхаков, которые облегчат выбор одежды для съемки и помогут создать красивые фотографии для личной коллекции!

Монохром

Выбери верхнюю и нижнюю часть наряда одного цвета. Этот подход зрительно сделает тебя стройнее и выше. Главное условие при подборе обуви и аксессуаров — правильное сочетание оттенков.

V-образный вырез

Если ты не являешься обладательницей длинной шеи, то убирай подальше воротнички, чокеры и прочее. Тебе на помощь спешит V-образный вырез. Рубашки, топы, платья — все они прекрасно справятся с задачей визуально вытянуть линию шеи и (!) уменьшить плечи.

Узкие брюки

Ноги от ушей — мечта всех девушек в мире. Но по факту дарованы они очень и очень немногим. Чтобы сказка стала былью хотя бы на фото, выбирай узкие джинсы или зауженные к низу брюки. Прекрасным дополнением станут аккуратные лодочки на высоком каблуке, особенно бежевые, максимально приближенные к натуральному оттенку твоей кожи.

Принт

В объективе камеры мелкий принт зрительно тебя «собирает», благодаря чему на фотографии ты будешь выглядеть компактнее и стройнее. Если же стоит задача отвлечь внимание от лица, самое лучшее, что ты можешь сделать — это выбрать наряд с крупным рисунком. Но будь осторожна и убедись, что выбираешь правильный узор в соответствии со своими природными данными и поставленной задачей.

Делаем талию!

Выделить талию можно по‑разному. Тебе на помощь придут вещи с подчеркнутой ее линией. Обозначив границы, ты подкорректируешь силуэт и сможешь выглядеть очень подтянутой без изнурительных тренировок.