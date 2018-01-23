5 напитков, которые можно заказать в баре, если вы на диете

Существует забавное заблуждение, что все, кто сидит на диете, пьют зеленый чай, смузи и воду. Спешим развенчать этот миф. В нашей подборке 5 напитков, которые можно заказать в баре без вреда для фигуры.

Красное сухое вино

Научно доказано, что в красном вине содержатся вещества, полезные для здоровья. Например, ресвератрол улучшает состояние сердца и предотвращает старение. Если вы следите за фигурой, закажите бокал пино нуар — это вино низкокалорийно, имеет приятный фруктовый вкус и сочетается со многими блюдами. Тем не менее, злоупотребление вином приводит к увеличению веса, а также к повышению риска появления некоторых заболеваний. Стандартная порция — не более 200 мл.

Сухое шампанское или игристое вино

Газированные алкогольные напитки действительно лучше не употреблять. Они разжигают аппетит и ухудшают общее самочувствие человека. Но сухое шампанское и игристое вино часто содержат даже меньше калорий, чем красное вино. Например, если в стандартной порции вина содержится около 125 килокалорий, то в той же порции шампанского может быть не более 100 килокалорий.

Темное пиво

Употребление некоторых сортов пива в умеренных количествах может принести пользу здоровью: в нем есть витамины группы В и калий. Тем не менее, лучше получать их из пищи: чтобы набрать дневную норму этих витаминов, придется выпить очень много пива. Его стандартная порция составляет 400 миллилитров и «стоит» около 150 килокалорий. Также диетологи разрешат употреблять пивные коктейли — например, мексиканскую мичеладу из светлого пива.

Чистый виски

Самый низкокалорийный сорт виски — бурбон. Этот напиток гораздо калорийнее легкого алкоголя — в нем примерно 235 килокалорий на 200 мл, но в нем есть витамины В, а также калий, кальций, магний, железо и фосфор. Виски лучше употреблять чистым или с добавлением лимонного сока. Так вы не только сократите калорийность напитка, но и позаботитесь о своем самочувствии на следующее утро. Некоторые диетологи также советуют употреблять виски с имбирем или лаймом.

Коктейли на основе джина

По своему химическому составу джин схож с виски. Он подойдет тем, кто любит крепкие напитки и не хочет страдать от головной боли, вызванной шампанским и вином. Врачи советуют пить классический негрони с джином и вермутом, а если вы большой поклонник джин-тоника, то попросите бармена смешать джин, сок лайма и половину чайной ложки сахара. Так вы получите тот же самый вкус, но без газировки и лишнего сахара.