5 неожиданных трендов, которые вернутся в 2018 году(1)

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Люблю!
13:40 15.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Среди свежих модных тенденций 2018 года есть как очевидные, так и совсем неожиданные.

«Велосипедки»

 

 

 

Наверное, самый неоднозначный, но определенно интересный тренд. Его «пионерами» были Белла Хадид и Ким Кардашьян, которая носит «велосипедки», что называется, и в пир, и в мир. Мы не советуем тебе увлекаться этой тенденцией, однако поздней весной или летом всё же стоит попробовать подружить кружевные «велосипедки» (от спортивных лучше отказаться) с коротким платьем или юбкой, собрав образ в стиле 90-х.

 

Поясные сумки

 

 

 

Не успели мы попрощаться с поясными сумками, как они снова с нами! Более того, тренды 2018-го позволяют носить их с чем угодно, от платьев в бельевом стиле и длинных тренчей до деловых костюмов.

 

Оверсайз-поло

 

 

 

Объемные мешковатые поло перестали быть излюбленным предметом гардероба мужчин за 40 и буквально ворвались на подиумы — сочетай их с миди— или макси-юбками и каблуками.

 

Брюки-карго

 

 

 

В карго в 90-х «щеголяли» практически все звездные модницы, но с приходом гламурных нулевых эта модель брюк канула в Лету. Самое время достать их «из шкафа»! Только не сочетай карго с чем-то спортивным — пусть пару им составят вещи в другом стиле (например, майка в пайетках и туфли-лодочки).

 

Куртки-ветровки

 

 

 

Наверное, у каждой из нас в детстве была куртка-ветровка — непременно объемная и ярких цветов. Пожалуй, именно этот камбэк можно назвать самым ностальгическим. Однако в новом сезоне носить ветровку мы будем не с «мамиными» джинсами-«варенками», а с блестящими брюками, юбками и женственными платьями.

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
Комментарии (1)
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123 14:07 15:01:2018

Судя по фото, еще и бахилы поверх туфель будут на пике популярности.

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Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

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