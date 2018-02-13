5 новых слов в окрашивании волос

Необычные названия техник и трендов в окрашивании — известная фишка маркетологов. Разбираемся, что стоит за необычными сочетаниями «дающий цвет», «призрачное окрашивание» и «стробинг волос».

Обратный балаяж

Хотя тренд на темные корни и осветленные пряди еще жив (та же Майли Сайрус не первый месяц придерживается его), популярность набирает и обратная техника — когда корни светлее, чем кончики. Правда, не все клиенты салонов готовы пробовать новую технику, многие прямо называют ее уродливой. Зато по-своему оригинально.

Тающий цвет

Color Melting — уже совсем другая история, позволяющая скрыть границы между разными оттенками. Таким образом, переход от темного к светлому практически незаметен.

Призрачное окрашивание

Еще один способ стать блондинкой, правда, оттенков будет сразу несколько — серебристый, устричный и кварцевый. При разном освещении волосы выглядят по-разному: то прикидываются платиной, то переливаются всеми цветами радуги. Вот оттого такое призрачное название (никакой мистики и реальных привидений за этим не кроется, а жаль). Тренд был придуман в одном из лондонских салонов колористом по имени Джейсон Хоган, который отмечает, что его задумка — это лучший ответ всем тем, кто ищет окрашивание с металлическим эффектом.

Блоранж

О блоранже говорят почти год, но все же упомянем его в списке — вдруг ты еще не в курсе. Этот оттенок сочетает клубничный и рыжий и его уже успели попробовать главные красотки Голливуда: актриса Эмма Робертс (хотя она вообще успевает примерить все новинки), топ-модели Джиджи Хадид и Роузи Хантингтон-Уайтли. Только вот исчезает он очень быстро: буквально за 2—3 мытья головы, так что есть смысл запастись сухими шампунями и держать оборону.

Стробинг волос

В макияже стробинг — это создание на лице сияния (с помощью хайлайтера с акцентами на точках лица — уж извини за анатомическое описание). То же самое происходит и в окрашивании, причем основная цель — подсветить лицо, освежить образ и даже (при особом мастерстве колориста) за счет правильно подобранных оттенков визуально чуть сузить лицо или уменьшить подбородок. Для осуществления сочетают разные светлые и темные оттенки, окрашивают пряди у лица, переходы при этом делаются мягкими.

Стробинг и контуринг — техники, которые стали очень популярными в макияже, а теперь пришли и в колористику. Распределение бликов на волосах поможет создать уникальный рисунок и даже скорректировать овал лица.