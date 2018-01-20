5 ошибок, которые совершают люди в депрессии

Пожалуй, главная из них — что человек даже не может понять, что находится в депрессии. Ему кажется, он просто сильно устал, но при этом не может толком отдохнуть, ничего больше не радует. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание, чтобы почувствовать себя лучше.

По данным ВОЗ, около 350 миллионов людей страдает от серьезных форм депрессии. Причем это только официальная статистика. Тех, кто даже и не думает обратиться за помощью к психотерапевту, примерно столько же.

Анастасия Васильева, логопед и нейропсихолог, напоминает, с чем приходится сталкиваться депрессивным людям. У них снижается настроение, пропадает способность радоваться, растет негативизм и пессимизм, возникает двигательная заторможенность. Часто прилагается еще и низкая самооценка, потеря интереса к жизни.

По словам специалиста, из-за слишком быстрого темпа жизни и хронического стресса все больше людей обращается за помощью по поводу депрессии. И это радует. Но чаще люди пытаются поставить себе диагноз по интернету. А ведь только специалист поможет определить: человек и правда страдает от депрессии, или просто нашел удобное оправдание своим жизненным неурядицам.

И, тем не менее, подверженные депрессии люди (даже те, кто уже получает помощь), совершают ошибки, пытаясь вернуть радость жизни и бодрость духа.

Не устраняют раздражающие факторы

Раздражение — частый симптом депрессии. Многие раздражающие факторы можно устранить, но люди в депрессии склонны пассивно переживать их, смиренно принимают этот крест.

Примеры просты до банальности: человека раздражает, что его зарядному устройству постоянно не достается свободная розетка. Вместо того, чтобы купить «пилот», депрессивный человек будет жаловаться на невнимательность близких или просто молча страдать.

Фокусируются только на устранении бессонницы

Проблема со сном — один из самых неприятных симптомов депрессии. К сожалению, бессонница уходит не так быстро, как хотелось бы. Постепенно возникает замкнутый круг: человек страдает от бессонницы, бросает все силы на борьбу с ней и совершенно упускает из виду все другие стратегии лечения заболевания. Как бы ни было тяжело, необходимо вести сражение с депрессией по всем фронтам и особое внимание уделять физической нагрузке.

Человек в депрессии должен непременно осознать ценность режима дня и выстраивать жизнь так, чтобы в ней находилось место и сну, и спорту, и сбалансированному питанию. И время побыть с близкими людьми.

Уповают на волшебную пилюлю

При серьезных формах депрессии, конечно, необходимо медикаментозное лечение. Но таблетки не решат всех проблем. И уж тем более не существует волшебной пилюли, которая разом излечит и раскрасит жизнь. В комплекс лечения входят беседы с психологом, спорт, медитации, поддержка близких и прогулки на свежем воздухе.

Медикаментозная терапия обязательно должна дополняться психотерапией, образованием, самообразованием, отдыхом и трудом.

Важны грамотно простроить цели, ведь они — определяющий рычаг жизни. Человек в депрессии должен пересмотреть цели: что именно в моем мировосприятии привело меня туда, где я сейчас? Ради чего большого нужны мои, пусть даже маленькие, ежедневные шаги к другому качеству жизни?

Обращаются за помощью к близким слишком часто

Иногда люди в депрессии охотно перекладывают заботы о своем исцелении на плечи близких. Они просят принимать решения за них и пассивно ожидают улучшения. Такая тактика эффективна лишь до поры до времени. Постепенно близким надоедает быть палочкой-выручалочкой. Возникают разногласия и трения, что никак не способствует улучшению состояния. Это как учиться ходить — как бы ни было тяжело, нужно пытаться шагать. Самому.

За помощью можно обращаться не только при физическом заболевании, но и при непонимании, как жить дальше. Можно «сверять» собственные системы координат с эталоном — успешным человеком, другом, учителем, профессионалом. Но помнить при этом, что за качество жизни отвечаешь ты сама.

Пускают жизнь на самотек

Люди в депрессии имеют склонность пускать жизнь на самотек. Мне плохо, гори оно все огнем! Однако от пассивного лежания на диване ничего хорошего не произойдет.

Для избавления от депрессии важно продолжать жить, испытывать эмоции. Можно планировать небольшие дела — пусть каждый день происходит какое-то событие, в котором принимает участие страдающий человек. Не нужно ставить большие цели. Можно, например, дойти до работы пешком — это уже небольшой подвиг над собой и своим настроением.

Важно изучать свой внутренний мир. Человек в депрессии должен задать себе вопрос: «Чем я могу себя порадовать и чему я порадуюсь?»

Такой подход говорит о персональной ответственности за внутреннее состояние. В депрессии уместно снова попробовать себя в позиции ученика, как в детстве, когда трава была зеленее, мороженое вкуснее, когда не были прочно закреплены шаблоны и штампы жизни.