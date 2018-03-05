5 причин, почему твой тональный крем тебе не подходит

Ты, конечно, знаешь о том, что тональный крем — основа любого макияжа, именно от него зависит, как будет выглядеть твой образ в целом. И, тем не менее, многие девушки регулярно «ругают» тональные средства, обвиняя во всех своих бедах производителей.

Если твое лицо выглядит как маска, тон ложится пятнами и подчеркивает недостатки, вместо того чтобы скрывать их, велика вероятность, что ты просто выбрала «не свой» продукт. Вот пять основных причин, почему твое тональное средство тебя не устраивает.

Ты выбираешь неподходящую формулу

В последнее время большую популярность приобрели тональные средства, которые делают кожу «сияющей». Сиять хочется всем, но далеко не каждой коже это сияние подойдет.

Обладательницам жирной кожи стоит держаться подальше от тона с пометкой «luminizing», а выбирать матирующие текстуры с формулами без масел. Для сухой кожи хорошо подойдут bb— и cc-кремы, одновременно корректирующие тон и увлажняющие кожу. Тем, кто постарше, не подойдут основы с плотным покрытием — они еще больше подчеркнут морщинки. А вот модные сегодня легкие полупрозрачные кушоны станут отличным вариантом для «взрослой» кожи.

Ты не пользуешься основой под макияж

Основа под макияж (она же праймер) — это вовсе не маркетинговый ход, а очень важный продукт в косметичке. Если ты, конечно, хочешь, чтобы лицо выглядело безупречно, а тональное средство ложилось ровно. С помощью этих бьюти-средств ты скроешь расширенные поры, придашь коже сияние и продлишь жизнь своему макияжу.

Ты наносишь тон неправильными инструментами

Насмотревшись мастер-классов от крутых визажистов и бьюти-блогеров, ты накупила дорогущих кистей, но твой макияж все равно оставляет желать лучшего? К сожалению, наносить тон кистями — действительно непросто, справиться с этим качественно под силу только профессионалу. Чтобы избежать излишков тонального средства на лице, а макияж сделать невесомым и незаметным, используй влажный спонж, бьюти-блендер или просто наноси крем чистыми пальцами.

Ты неправильно выбираешь оттенок тона

Самая распространенная бьюти-ошибка — неправильный выбор цвета тональной основы. Скажи «спасибо» консультантам в косметических магазинах — это они научили нас тестировать оттенок тона на тыльной стороне ладони. А ведь кожа на этом участке намного светлее кожи лица!

В идеале — пробовать тональное средство нужно на самом лице, в крайнем случае — на внешней стороне ладони. И еще одно важное правило: ты наверняка угадаешь с цветом тона, если попробуешь его при дневном свете (освещение в магазинах чаще всего бывает либо слишком теплое, либо слишком холодное). Если сомневаешься, всегда бери более светлый оттенок — при растушевке эта «погрешность» будет практически незаметна на коже, в отличие от темного, образующего видимую линию на висках, подбородке и шее.

Ты забываешь о шее

Знаешь, что смотрится ужаснее всего? Когда твое лицо, пусть даже идеально покрытое тоном, сильно контрастирует с цветом шеи и зоны декольте! Одно дело — если это зима и ты натягиваешь водолазку до самого подбородка! Но даже в этом случае советуем тебе все же убедиться, что шея и декольте совпадают по цвету с лицом.