5 причин заниматься спортом вечером как можно позже

1. Тренировки станут качественнее
Одна и та же тренировка, проведенная утром и вечером, может принести разный эффект. Вечерняя будет способствовать лучшей проработке мышц и их более интенсивному росту, к тому же она отразится и на твоей выносливости. Через месяц занятий после отбоя сможешь в космос полететь (по крайней мере, организм будет готов).
2. Твое давление снизится
Если совсем коротко: исследования доказывают, что люди, которые тренировались ночью, снизили кровяное давление — этот показатель на 15 процентов больше, чем у тех, кто работал утром.
3. Ты будешь гораздо лучше спать
Буквально без задних ног. Исследования и эксперименты на спортсменах показали, что те, кто тягает железо по вечерам, могут похвастаться лучшим качеством и продолжительностью сна, чем те, кто ходит на занятия по утрам, как Винни Пух в гости.
К тому же поспать после занятия — отличный способ восстановить мышцы и дать им немного подрасти.
Так что, если бессонница наступает на пятки — отожмись с хлопком, поподнимай 5-литровые бутылки с водой и сделай приседания с ноутбуком на плечах — это если у тебя абонемент в зал закончился.
4. Ты быстрее достигнешь желаемых результатов
Исследование, проведенное в Бирмингемском университете, показало, что те, кто занимается вечером, могут выдерживать нагрузки на 20 процентов дольше и делать упражнения с большей интенсивностью (и страстью). А значит, ночью сжигается даже больше калорий!
5. Твое тело будет более подготовлено к следующей тренировке
Не только потому, что ты будешь больше спать и успевать лучше восстанавливаться, а еще сжигать больше калорий во время тренировки. Если верить ученым (а им всегда приходится), наш уровень кортизола выше по утрам, и это может препятствовать росту мышц, а вот уровень тестостерона выше вечером, что как раз повышает темп роста мышц. Так что если ты проспала тренировку сегодня утром, это не повод не (хотя бы) потанцевать вечером!
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