5 привычек, которые снижают продуктивность

Если ты хотела, как лучше, но получилось как всегда, возможно, этот текст поможет тебе найти причины неудач.

Работать без перерыва

Данное себе обещание «не встану с места, пока все не закончу!» звучит очень вдохновляюще. Сколько в нем смелости, преодоления, нежелания потакать собственным слабостям! Даже если это элементарные потребности попить воды или пообедать.

Если ты практикуешь такой стиль работы и считаешь себя суперэффективной, у нас плохая новость. Даже две. Во-первых, скорее всего это означает, что ты не можешь оптимизировать рабочий процесс. Что уже само по себе не продуктивно.

А во-вторых, ну сколько можно проработать в таком режиме? Ну неделю, другую. А спустя пару месяцев непременно проявятся усталость, апатия, невнимательность и другие симптомы выгорания.

Самые производительные люди работают не в режиме 24/7, а придерживаются формулы 52/17. Это значит, что на каждые 52 минуты напряженной, сосредоточенной работы должен приходиться 17-минутный перерыв.

Эта рекомендация учитывает время, в течение которого человек способен концентрироваться и добиться результатов. Потом внимательность снижается, что провоцирует ошибки, невнимательность и прокрастинацию. Да-да, чаще всего она возникает только для того, чтобы дать тебе возможность отдохнуть.

Вставать раньше

Авторы книг по личной эффективности часто дают такой совет: если начать свой день хотя бы на час раньше, можно успеть гораздо больше!

Если ты «жаворонок», но наверняка и так просыпаешься рано, не испытываешь от такого режима никакого дискомфорта. А вот амбициозные «совы» могут и пострадать.

Ведь в любом случае, вне зависимости от того, в какое время суток ты особенно продуктивна, не благоразумно компенсировать работу сном.

Хотя бы потому, что любители личностного роста всегда настроены на то, как бы выжать из себя побольше сока (то есть — продуктивности), и, увы, совсем не заботятся о восполнении потраченных на достижения ресурсов: физических, эмоциональных, временных. А ресурсы, увы, исчерпаемы.

Даже если сейчас ты чувствуешь себя очень работоспособной, годы жизни в режиме недосыпа, отсутствия грамотного отдыха и восстановления приведут к истощению. Велика вероятность, что уже в 35 лет ты обнаружишь себя лежащей на диване, желающей только одного — чтобы все отстали. Навсегда.

Есть «лягушек»

Многим известен метод Брайана Трейси под названием «съесть лягушку». Все самые сложные или неприятные дела люди склонны откладывать до последнего. Так вот он советует делать в первую очередь именно их — чтобы не тратить время на промедление, быстрее решить задачу и заняться чем-то более приятным.

И вроде неплохой совет. Но загвоздка в том, что иногда прокрастинация — способ хорошенько обдумать проблему, найти недостающие сведения и подготовить более изящное решение. Поторопившись, можно совершить ошибку, на исправление которой уйдет куда больше времени.

Вообще, бизнес-литература предлагает множество лайфхаков, помогающих быть быстрее, выше и сильнее. Прежде чем начать их практиковать, все же стоит оценивать, насколько они подходят именно тебе, именно в этой работе.

Не затягивать до последнего

Есть мнение, что эффективному сотруднику полагается планировать свою работу так, чтобы задача была выполнена до дедлайна или, хотя бы, строго к нему.

Тут сразу хочется сказать, что руководители и подрядчики могут изначально ставить нереалистичные сроки, потому что «очень надо!» и «надо вчера!» Но даже при самых идеальных условиях далеко не всем постепенность и размеренность помогает достичь прекрасных результатов.

Например, согласно типологии Майерс-Бриггс, по способу подготовки решений люди в основном делятся на два типа: те, кто предпочитает спокойно планировать, заранее изучать обстановку и систематизировать информацию. И те, кто больше склонен действовать спонтанно, ориентируясь по обстоятельствам. Именно они и делают все в последний момент, но блестяще справляются со своими задачами.

Так что если ты принадлежишь к этому типу, бесполезно заставлять себя планировать, пытаться изображать из себя примерного сотрудника — на это уйдет больше сил, а результат может стать даже хуже.

Использовать слишком много приложений

Появление гаджетов и всевозможных приложений, казалось бы, должно облегчить жизнь.

Наверняка в твоем телефоне можно обнаружить программы для правильного засыпания, планирования встреч, изучения иностранных языков, составления расписаний, ведения домашней бухгалтерии и оценки собственной эффективности... Но, скорее всего, ты просто тратишь больше времени впустую: чтобы изучить зачастую «кривой» и неудобный интерфейс, а затем, чтобы загружать обновления и вносить данные.

Правда в том, что любое приложение может быть полезным только в одном случае: если у тебя есть системность. И когда это приложение эту систему дополняет, а не заменяет ее.

Никакая программа не поможет эффективнее планировать время, если ты не умеешь расставлять приоритеты и пытаешься успеть все. Не поможет она и заговорить на иностранном языке, если помогает всего лишь изучать грамматику. Как будильник не поможет проснуться раньше, если ты легла поздно и сильно устала.