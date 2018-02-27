5 признаков энергетического вампира: способы самозащиты

Они живут рядом с нами. Они могут быть нашими друзьями и даже близкими родственниками. Эти люди способны вредить нам, даже не сознавая этого. Защищайся!

Энергетический вампир: кто это?

Это человек, который пользуется твоим неведением и слабостями, чтобы подпитываться энергией. Проблема в том, что сам он может не осознавать своей роли. Просто ему рядом с тобой комфортно, ты даешь ему силы жить (он нередко говорит тебе об этом), и он понятия не имеет, что на самом деле губит тебя. Самое неприятное в том, что таким вампиром может быть твоя подруга, близкая коллега и очень часто мать! В такого вампира может превратиться муж после сильного стресса. И если от малознакомого «вредителя» можно просто отойти, то близкого человека, ясное дело, не оттолкнешь. Да и не нужно этого делать. Необходимо четко осознать, что происходит и выстроить систему самозащиты.

Признаки вампира

1. Этот человек стремится вызвать у окружающих чувство жалости. Часто, паразитируя на этом чувстве, вампир начинает сваливать на тебя не только те дела, с которыми реально не может справиться, но и мелкие хлопоты. Другими словами, садится тебе на шею.

2. Эти люди часто провоцируют ссоры. Таким образом пытаются привлечь внимание к себе. Это тоже способ энергетической подпитки. Например, в очереди в кассу ты нечаянно наступила кому-то на ногу и тут же извинилась. Но «жертва» не успокаивается, а кричит, ругается, словно не слышала твоих извинений. Подключаются окружающие — и вот ты уже в окружении негативно настроенной толпы. Если после этого двое суток не можешь успокоиться, ты стала жертвой нападения энергетического вампира.

3. Они любят стравливать людей. Провоцирование чужих конфликтов и наблюдение за ними — отличная подпитка для вампира. Коллега постоянно передает тебе негативные слова, якобы сказанные о тебе кем-то из общих знакомых? Прежде чем обижаться, стоит выяснить, так ли было на самом деле. И даже если информация подтвердится, не выясняй отношения с обидчиком на глазах у вампира, иначе ситуация повторится.

4. Вызывает у тебя чувство вины. Мать требует, чтобы ты звонила ей каждый вечер, невзирая на усталость, неприятности на работе? Проанализируй свои ощущения. Что бывает, если ты все же не успеваешь или забываешь позвонить маме? Если это вызывает в тебе чувство вины, пора поговорить начистоту и установить свои правила.

5. Используют слабости других, чтобы манипулировать. Это тоже дает желанное ощущение власти, собственной значимости. Например, ты не умеешь отказывать, всегда ищешь способ сделать это помягче и в результате, чаще всего, соглашаешься. Пользуясь этим, вампир нередко берет у тебя денег взаймы, обещая отдать «как только, так сразу» и почти никогда не выполняет обещания, жалуясь на безденежье.

Способы защиты

Если встречаешь энергетического вампира случайно, на улице или в транспорте, постарайся не поддаваться на провокации. Когда тебя втягивают в конфликт, собери волю в кулак и не отвечай, ведь от тебя только этого и ждут!

Когда обнаружила вампира в своем окружении, учись твердо и решительно говорить нет. Вот увидишь, поначалу буду истерики и обиды, но потом вампир разочаруется в тебе, как в источнике питания и найдет другую жертву. А с тобой даже сохранит нормальные, ровные отношения.