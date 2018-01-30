5 ролей, которые играют родители

Пока мы маленькие, родители для нас почти боги. Кажется, с них можно брать пример во всем. Лишь став взрослыми, мы понимаем, что это не так.

Неосознанно повторяя поведение собственных родителей, взрослые играют в общении друг с другом и с детьми условные роли хорошего и плохого полицейских, эталона и друга, начальника и ребенка. Психолог Яна Лейкина выделяет пять ролевых моделей, характерных для каждой семьи.

1. Начальник

В чистом виде ролевые модели встречаются редко, взрослые могут меняться ролями или корректировать свое поведение в зависимости от ситуации. Родители, которые хотят сохранить здоровые отношения в семье, выступают в качестве то «плохого полицейского» — строгого и требовательного, то «хорошего» — мягкого и участливого. Но так бывает не всегда. Одна из самых распространенных родительских ролей — начальник.

Отец, достигший высот в карьере, привык к беспрекословному подчинению и ждет того же и дома. Превращается в «домашнего босса» и мужчина, чья жена находится в декрете. Он единственный «кормилец», детей видит только вечерами и по выходным, становится «начальником», от которого вся семья зависит финансово.

Командовать может и мать-одиночка. Она устает, может прикрикнуть на ребенка, который не хочет ложиться спать, вместо того, чтобы выяснить, почему он капризничает. Так же поступают и родители гиперактивных детей.

Часто взрослые копируют собственных родителей, даже самых авторитарных и холодных. При этом женщина может держаться с дочерью строго и отстраненно, а с появлением внуков смягчиться, стать нежной и любящей бабушкой. Каким бы ни было детство, многие дети идеализируют родителей, но возможен и противоположный вариант развития событий: «Я никогда не стану такой, как она», «Моим детям никогда не придется этого испытать».

2. Инфантил

Эту роль обычно играют те, кто поспешно принял важное жизненное решение и не успел приспособиться к новым обстоятельствам. Женщина, родившая слишком рано или по настоянию партнера, не готова стать матерью. Она чувствует себя заложником ситуации, она в отчаянии и только c помощью близких сможет справиться с этим и принять свою новую роль. Похожее чувство настигает и мужчин, неожиданно узнавших о предстоящем отцовстве: они уходят от принятия решения, занимают позицию ребенка, не желающего нести ответственность.

Ответственность — одна из главных черт, отделяющих ребенка от взрослого. Наличие этого качества не всегда зависит от возраста. У женщины, которую растили «маленькой принцессой», шансы повзрослеть невелики. Скорее всего, она так и останется девочкой, которая хочет не самостоятельных решений, а новых платьев.

Ситуация может быть обратной: например, воспитанникам детских домов неоткуда взять пример взаимодействия между близкими людьми, членами одной семьи. Вырастая и становясь родителями, они сталкиваются с совершенно новыми, непривычными условиями.

Родители могут меняться с детьми ролями: например, пожилые родители манипулируют вниманием ребенка, а дети родителей-инфантилов вынуждены очень быстро взрослеть.

3. Нивелир

Холодный и отстраненный отец, мать, которой некогда уделить внимание детям, потому что она слишком занята собой. Родитель-нивелир, как правило, считает нежность, тактильный контакт и одобрение проявлениями слабости. От таких родителей можно дождаться похвалы за медаль или кубок на соревнованиях, но не просто за старание и хороший результат на тренировке.

Родитель-эталон воспринимает детей как еще один шанс на исполнение собственных желаний, и это одна из главных ошибок воспитания. Нивелируя границы между собой и ребенком, мать или отец не дают ему права стать самостоятельной личностью. Однако даже у маленького ребенка есть свои потребности, желания, проблемы, опыт, мечты, и сравнения («У соседки сын учится только на пятерки, не то что ты!», «В твоем возрасте я давно уже замужем была») больно его ранят.

Главная задача родителей — объяснить, что важно раз за разом превосходить не кого-то, а самого себя, и дать ребенку понять, что он вправе выбрать свой путь.

4. Жертва

Если родитель играет роль жертвы, ребенок растет с чувством вины за события и обстоятельства, к которым не имеет никакого отношения. Мать-жертва обвиняет ребенка в том, что «все силы на него положила» и потому не вышла замуж повторно, хотя отказ от личной жизни — ее собственный выбор. Отец-жертва, переживая кризис среднего возраста, выпадает из привычной колеи, теряет работу, изменяет жене, злоупотребляет алкоголем, не уделяет внимания ребенку и занимается, в основном, тем, что жалеет себя. Подобное поведение травмирует ребенка.

Страдают и дети ипохондриков: ребенок стремится помочь родителю, искренне за него переживает, но с возрастом понимает, что «болезнь» — лишь манипуляция, и на смену сочувствию приходят раздражение и злость.

Маленькие дети родителей-жертв не знают, как назвать те чувства, которые они испытывают, но сами эмоции от этого никуда не исчезают, и эти страх, боль, вину, досаду, злобу и унижение они, став взрослыми, приносят и в собственные семьи.

5. Друг

Родитель-друг — идеальная ролевая модель, в которой совмещены обязанности хорошего и плохого полицейских. Дети таких родителей знают, что мать и отец запрещают что-то не из прихоти, а потому, что это действительно вредно или опасно. Они знают, что за старания их ждет заслуженная награда, а за проступки — справедливое наказание. Родитель-друг серьезно относится к проблемам ребенка, не считает его желания капризами, дает ему возможность самовыражаться. Он любит ребенка, но соблюдает баланс между дружбой и собственным авторитетом.

Основа такой семьи — любовь, уважение и взаимопонимание: мать или отец уделяют детям много внимания и пользуются их безоговорочным доверием. Они подают ребенку пример уважительного общения между взрослыми и отношений мужчины и женщины. Роль родителя-друга доступна всем, кто готов считаться с особенностями не только своей, но и чужой личности.

Нюансы отношений в собственной семье кажутся нам нормой, но избежать будущих ошибок может помочь наблюдение за другими семьями. Иногда стоит учиться на чужих ошибках, и отличную возможность для этого предоставляет канал TLC в программе «Семейная жизнь без купюр» по вторникам в 22:00, герои которой тоже играют роли, но живут исключительно по-настоящему.