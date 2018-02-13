Далеко не всеми подробностями своей жизни стоит делиться даже с самыми близкими подругами. О чем лучше промолчать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию? Разбираемся вместе.

Финансовый вопрос

Какой бы близкой ни была твоя подруга, не стоит полностью погружать ее в тонкости вашего семейного бюджета или рассказывать ей обо всех финансовых тяготах, которые свалились на плечи. Если это действительно близкий тебе человек — она, возможно, будет испытывать неловкость за твое положение, а также неприятные эмоции от невозможности тебе помочь. Если же подруга на самом деле тебе не очень близка — тем более не стоит распространяться о своих финансовых планах и успехах, ведь никогда не знаешь, что может стать мотивацией к предательству, но доподлинно известно, что люди готовы на многое ради денег. Так зачем рисковать?

Грядущие позитивные перемены

Если в твоей жизни готовятся грандиозные перемены, но они еще не подтверждены, или ситуация находится в «подвешенном» состоянии — не стоит заранее раскрывать свои планы перед подругой. Дождись момента, когда все позитивное, чего ты так ждешь, окончательно подтвердится, и тогда, со спокойной душой, делись радостью с близкими. Во-первых, в случае неудачи действительно близкая подруга будет так же переживать за несбывшиеся ожидания, как и ты, а во-вторых, механизм зависти еще до конца не изучен, но его негативное влияние доказано на опыте не одной тысячи человек.

Ссоры с мужем

Ни для кого не секрет, что «выносить сор из избы» — дело очень неблагодарное. Однако в порыве ярости или растерянности после серьезной ссоры с партнером так и хочется поделиться всем в мельчайших подробностях с тем, кто тебе близок. Безусловно, обсудить волнующую ситуацию, ты можешь, однако приниматься за осуждение супруга или «перемывать косточки» не стоит. Никогда не знаешь, чем обернется твоя излишняя откровенность.

Тайные романы

Если уж ты встала на скользкую дорожку «романов на стороне», то не забывай, что тайными эти отношения зовутся потому, что о них не стоит рассказывать. То, что известно одному — остается известно одному. То, о чем знают двое — непременно станет достоянием общественности.

Сексуальная жизнь

Обсуждать даже с самой ближайшей подругой все детали интимной жизни, откровенно говоря, не очень-то честно по отношению к твоему партнеру. Вряд ли он пришел бы в восторг, узнав, что твоя школьная приятельница в курсе, с каким лицом он подходит к точке кульминации. Прояви уважение к его чувствам и тем отношениям, которые вас связывают. Пускай то, что недаром происходит за закрытыми дверями, там же и остается.