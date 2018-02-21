5 серьезных причин усталости и раздражения

Постоянная усталость – недвусмысленный сигнал о неполадках в организме, который ни в коем случае нельзя игнорировать.

Иногда хроническая усталость и раздражительность — единственные симптомы серьезных заболеваний. Будьте внимательны!

Психоэмоциональные расстройства, депрессия

Согласно определению ВОЗ, депрессия — это психическое расстройство, для которого характерны уныние, потеря интереса или радости, чувство вины и низкая самооценка, нарушения сна или аппетита, вялость и плохая концентрация внимания. Одним из самых важных симптомов является снижение двигательной активности в связи с ослаблением мотивационной составляющей (отсутствие желания, побуждения что-либо делать).

В нашем обществе до сих пор бытуют представления о «надуманности» страданий, вызванных депрессией. Но эта точка зрения глубоко ошибочна. Многие не отдают себе отчет в серьезности происходящих изменений, связывая тоскливое и мрачное настроение с чередой неприятностей, стрессами, усталостью. Депрессия валит с ног сильных, тех, кто привык самостоятельно справляться с трудностями и не считает нужным обращаться за помощью.

Эндокринные расстройства (нарушения гормональной регуляции)

Снижение секреции гормонов щитовидной железы (гипотиреоз) проявляется общей слабостью, снижением аппетита (при этом вес тела, как правило, увеличивается), сонливостью, ухудшением памяти, ослаблением интеллектуальных способностей. Обменные процессы замедляются: пульс становится редким, появляются отеки, понижается температура тела и артериальное давление, изменяется перистальтика кишечника (запоры). У женщин нередко нарушается менструальный цикл, а у мужчин возникают проблемы с потенцией.

Другим примером эндокринного заболевания, характеризующегося медленным и постепенным началом, является сахарный диабет 2 (взрослого) типа. Классическая триада симптомов (жажда, чувство голода, повышенное мочевыделение), по данным ряда публикаций, наблюдается все реже. Иногда пациенты обращаются за помощью уже на поздних стадиях заболевания, в связи развитием осложнений. Частые инфекционные заболевания, наличие кожного зуда, гнойничковых высыпаний на коже, длительное заживление ран, нарушение сна, утомляемость, раздражительность должны вызывать настороженность в отношении инсулиннезависимого сахарного диабета (2 типа).

Болезни крови

Анемия – это снижение в крови концентрации гемоглобина и/или эритроцитов (красных клеток крови), ответственных за транспорт кислорода в организме. Анемический синдром может быть следствием обменных нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нарушения костно-мозгового кроветворения, хронической кровопотери. Наиболее частой причиной является дефицит железа, возникающий при его недостаточном поступлении с пищей, нарушении всасывания или увеличении потребности организма (например, при беременности). Пациенты жалуются на слабость, снижение умственной и физической работоспособности, ухудшение памяти и внимания, сонливость, головокружение, сердцебиение, одышку при физической нагрузке, обморочные состояния.

Инфекции

Повышенная утомляемость может сопровождать инфекционно-воспалительные процессы, зачастую являясь единственным признаком при стертом клиническом течении. Причиной заболеваний могут стать вирусы (вирус иммунодефицита человека, возбудители вирусных гепатитов, инфекционного мононуклеоза, цитомегаловирусной инфекции), бактерии (хламидии, микоплазмы), возбудители грибковой природы (аспергиллы) и гельминты. Формирование синдрома хронической усталости (СХУ), выделенного в качестве самостоятельного заболевания и имеющего склонность к прогрессирующему течению, также может быть последствием перенесенной вирусной инфекции.

Онкология

Онкологические (злокачественные опухолевые) заболевания могут не проявлять себя в течение длительного времени. На ранних стадиях процесса практически отсутствуют характерные симптомы, позволяющие установить правильный диагноз и назначить своевременное и эффективное лечение. Заболевшие отмечают потерю веса и снижение аппетита, быструю утомляемость и ощущение постоянной усталости. Также могут беспокоить головные боли, ломота в костях, тошнота, частые инфекционные заболевания. При обследовании может быть выявлена субфебрильная температура тела, увеличенные лимфатические узлы. Болевой синдром возникает уже на поздних стадиях.

Это далеко не полный перечень заболеваний, начало которых может скрываться под маской усталости. К сожалению, универсальных алгоритмов, позволяющих быстро и однозначно определить причину недомогания, не существует. Каждая ситуация требует отдельного, пристального рассмотрения. В этом вопросе действительно лучше довериться врачу, умеющему задавать правильные вопросы, расставлять приоритеты, выявлять наиболее значимые симптомы и исключать второстепенные признаки. Очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью.