5 шагов, чтобы вернуть близость

Бытовые проблемы, заботы о детях, непонимание, раздражение… Когда все это накапливается, любовь и взаимное притяжение слабеют. Как обрести второе дыхание и снова научиться радоваться друг другу?

1. Восстановить доверительный диалог

Разве нам достаточно общения, которое превратилось в обмен информацией о детях и хозяйстве? Ведь нам хочется быть важными для партнера, видеть в его глазах заинтересованность. Если мы стремимся установить взаимное доверие, для начала можно поделиться этим желанием с партнером. «Скажите ему об этом миролюбиво и уважительно, избегая любых упреков», – предлагает семейный психолог Инна Шифанова.

Перестать смотреть на партнера с разочарованием и обвинять в том, что он больше не соответствует тому идеальному образу, который был у нас в начале отношений, – вот первый шаг к тому, чтобы вернуть близость. Посмотрим на него иначе: как на человека, с которым мы, начиная с данного момента, хотим быть счастливее, и попробуем заботиться о нем так, как хотели бы, чтобы он заботился о нас.

«Если начать разговор с ласкового обращения, куда больше шансов, что он пройдет доброжелательно», – напоминает Инна Шифанова. Кроме того, важно осознать, какую пару мы мечтаем построить. А затем обсудить это с партнером и подумать, как достичь цели. «Вместо того чтобы составлять список всего, что близкий человек не делает, – продолжает семейный психолог, – полезно спросить у него, что мы можем сделать для него, чтобы он чувствовал себя любимым». Возможно, это побудит его поступить так же.

«С некоторых пор я наконец поняла: любимый отличается от меня, на многие вещи он смотрит иначе, поэтому далеко не всегда догадывается о том, чего я не сказала вслух, – признается 43-летняя Светлана. – Теперь, когда мне чего-то хочется, я просто прошу его об этом. Рассказываю, что важно для меня, и расспрашиваю о его желаниях. Я снова чувствую, что могу ему доверять. А то, что мы разные, больше не раздражает. Наоборот, это интересно!»

2. Дать друг другу время

С появлением детей супружеская пара превращается в родительскую… и часто теряется в ней. Мужу и жене необходимо выделять время, чтобы побыть вдвоем. Это полезно и для пары, и для детей, которым стоит знать, что родители решили жить вместе не только для того, чтобы заботиться о них.

«Мне потребовалось полгода, чтобы уговорить жену пойти в гости, оставив ребенка с бабушкой, – вспоминает 36 летний Федор. – И мне, можно сказать, повезло. Теперь мы хотя бы изредка куда-то выходим вдвоем. А ведь у нас есть знакомые семьи, которые словно разделились: жена сидит дома, муж ходит по своим друзьям».

Некоторые эмоционально отстраняются от партнера, рискуя отправить его на поиск недостающего тепла к другим. А совместный выход «в свет» дает партнерам возможность отвлечься от забот и снова увидеть друг в друге независимых, привлекательных людей. Но психоаналитик Фабьен Кремер предлагает «выделить время, чтобы побыть наедине дома. Если мы каждый вечер один час проводим вдвоем, без телевизора, без мобильного телефона и без детей, мы показываем друг другу, что отношения важны для нас».

Можно выпить вместе по бокалу вина, готовя ужин, или выйти погулять с собакой. «Со временем начинаешь чувствовать потребность в таких моментах, потому что они действительно сближают», – делится 37-летняя Дарья.

Если отношения становятся слишком обыденными, причина, возможно, в том, что оба супруга или один из них избегают оказаться лицом к лицу с партнером. Чего именно они боятся? Заскучать? Обнаружить, что они не соответствуют ожиданиям другого или своим собственным? Вот вопросы, о которых стоит подумать.

3. Продолжать ухаживания

«Дома она ходит в спортивном костюме, а красоту наводит, только когда мы куда-нибудь собираемся, – с сожалением рассказывает 44-летний Денис. – Мне кажется, я для нее больше не важен». Конечно, дело в чувстве меры. Иногда приятно расслабиться в домашней обстановке. Но есть опасность, что в какой-то момент отношения утратят эротизм.

«Оставаться соблазнительным – это способ говорить другому «я хочу тебе нравиться» и тем придавать ему уверенности», – считает психотерапевт Изабель Констан. Помимо ухода за внешностью, есть и другие знаки заинтересованности, более оригинальные, чем дежурный поцелуй утром и вечером. Можно постараться придумать что-то, чтобы другому было приятно приходить домой, делать ему маленькие сюрпризы.

«Хочешь не хочешь, а «убийцы любви» существуют!» – убеждена 34-летняя Екатерина. В самом деле, нам трудно сохранять загадочность, когда мы знаем друг о друге практически все: начиная от признаков плохого настроения и заканчивая физиологическими подробностями. Великодушие любви хотело бы простить все это. Но желание куда менее снисходительно. И тут, по мнению Изабель Констан, на помощь приходит игра.

«Мы назначаем друг другу свидания в барах и делаем вид, что это первая встреча, – рассказывает 34-летний Николай. – Каждый раз, знакомясь с женой заново, я вижу ее другими глазами». Его жена Елена говорит, что до сих пор удивляется комплиментам любимого и той увлеченности, с которой он завоевывает ее снова и снова.

Взаимное восхищение укрепляет самооценку и питает желание оставаться вдвоем. Наши усилия, направленные на то, чтобы подкрепить уверенность партнера в его красоте и личностной ценности, напоминают ему – и нам, – почему он стал незаменимым.

4. Ставить отношения на первый план

Пара – не просто союз двоих. В ней каждый обнаруживает важные для него ценности: общение, близость, уверенность в будущем. Когда мы начинаем сомневаться в своей значимости и своем месте в мире, представление о себе как о части пары может укрепить нас. «Создавая ритуалы, которые показывают, что мы рады отношениям, мы придаем партнеру уверенности, напоминаем ему о важности нашей связи, а себе – о взятых обязательствах», – замечает Фабьен Кремер.

Но общее интимное пространство нуждается в защите. Поэтому нам следует установить границы между нашей парой и внешним миром. Подтверждение таких границ – то уважение, с которым мы всегда говорим о партнере с другими, независимо от того, что происходит в отношениях. Фабьен Кремер также призывает «утверждать связь с партнером на людях и избегать двусмысленного поведения, то есть не встречаться с бывшими в его отсутствие и не поддерживать близкой дружбы с представителями другого пола».

Старомодно? Каждая пара принимает свои правила поведения. Главное – щадить чувствительность возлюбленного и не возбуждать его ревность. Понимать, что его обижает, чтобы уметь успокоить, а также хорошо осознавать причины, по которым нам иногда хочется завести отношения вне пары. Ведь «когда мы берем на себя обязательства, то неизбежно должны от чего-то отказываться. Но это цена, которую мы платим за то, чтобы наш союз с любимым стал в самом деле чем-то восхитительным», – подводит итог психоаналитик.

5. Поддерживать друг друга

Придавать партнеру первостепенную важность – значит, среди прочего, принимать во внимание его сложности, внимательно выслушивать его, быть в состоянии прийти на помощь, отложив все дела. Конечно, это нелегко. Наша эпоха поощряет самостоятельность, и порой мы привычно замыкаемся, вместо того чтобы раскрыться, попросить любимого о помощи и опереться на него.

А еще нелегко признать, казалось бы, простой факт, что этот самый близкий человек – другой, его чувства, мысли, намерения, потребности отличаются от наших. Тем не менее необходимо «принять непохожесть партнера, не желая изменить его», – замечает психоаналитик Жан-Мишель Хирт. Выносить то, что он не всегда в своей лучшей форме, что он может быть больным и слабым.

«Это подразумевает, – продолжает психоаналитик, – что мы в состоянии принять и собственные слабости». Вот для чего требуется зрелость. Кроме того, следует принять прошлое партнера. Например, понимать его ответственность за детей от другого брака и поступать так, чтобы она была совместима с той парой, которую мы строим. Речь не о том, чтобы жертвовать собой ради партнера или стремиться получить над ним власть, защищая его. Но о том, чтобы быть способными на уступки, надеясь на взаимность.