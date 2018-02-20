5 ситуаций, в которых не нужно советоваться с мамой

Как воспитывать ребенка
Опыт старшего поколения в воспитании детей никто не отменял, однако каждый, кто хотя бы раз отправлял ребенка на выходные к бабушке, сталкивался с последующей критикой в свой адрес.
Не так кормишь, держишь в ежовых рукавицах, лишаешь детства — список упреков о неправильном воспитании можно продолжать бесконечно. Если не хочешь создавать конфликт с мамой на пустом месте — лучше просто не спрашивай ее совета о воспитании. Если тебе действительно интересен ее опыт, то лучше попроси поделиться воспоминаниями, как это было в то время, когда ты была маленькой.
Что надеть
Наши мамы имеют свое, очень особенное видение всех модных трендов, оно сформировалось десятки лет назад и с тех пор (за редким исключением) мало изменилось. Если тебе дороги нервы, лучше не советуйся с мамой о том, во что тебе одеться. Она из любви к тебе будет советовать то, что сама искренне считает самым лучшим. И совершенно не факт, что под «лучшим» вы будете подразумевать одно и то же.
Как разнообразить интимную жизнь
Мало кто по собственному желанию станет делиться с мамой пикантными подробностями. Однако если ваши взаимоотношения настолько доверительные, что эту тему вы обсуждаете, то просить совета о том, как сделать отношения более разнообразными, точно не стоит. Во-первых, не каждой маме удастся побороть неловкость при обсуждении такого деликатного вопроса. А во-вторых, богатая материнская фантазия, в красках представляющая все, о чем вы говорите, точно не пойдет на пользу обсуждению.
Что приготовить
Если ты не желаешь слышать в свой адрес слова о том, что ты не самая хорошая хозяйка — избегай советоваться с мамой в вопросах, касающихся семейных обеды и ужинов. Все начнется вполне мирно, вы начнете обсуждать блюда из меню, но закончится все, наверняка ссорой. Ведь, зачастую, ваши способы прожарки мяса и мытья кастрюли не совпадают, а для хозяйки это веский повод поспорить.
Как потратить деньги
В вопросах, которые касаются семейного бюджета важны лишь два мнения: твое и твоего партнера. Даже если тебе кажется, что мама обладает феноменальной способностью экономить и «чуйкой» на выгодные банковские вклады — не советуйся, как распорядиться бюджетом. Только те, кто деньги заработал, имеют «право голоса» при их тратах.
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