5 советов новогоднего оформления

Декабрь – особенный месяц в году, наполненный ожиданием новогодних и рождественских праздников. В воздухе царит волшебная атмосфера, и нам скорее хочется преобразить свои квартиры, дома и офисы, чтобы сказочное настроение не покидало нас ни на минуту.

Чтобы новогодний декор принес еще больше уюта и стал предметом восхищения ваших гостей, предлагаем несколько простых советов event-декоратора Лидии Симоновой.

Не перегружайте интерьер декором

В погоне за комплексным новогодним оформлением следует помнить о чувстве меры. Не всегда уместно использовать в декоре все новогодние украшения, скопившиеся за многие годы. Лучше выбирать качественные декорации и материалы – пусть их будет меньше, но в совокупности получится красивое стильное пространство.

Выбирайте только те композиции, которые сочетаются с интерьером и выполнены в одном стиле и цветовой гамме. Учитывайте размеры комнат – визуально измерив помещение, можно определить, будет ли ваше оформление масштабным или минималистичным. Если говорить о зонах жилья, то достаточно оформить новогоднюю ель, гостиную или главную зону, в которой пройдут праздничные встречи с родственниками и друзьями, прихожую, балкон или террасу.

Помните о сочетании цветов

Традиционно новогодними сочетаниями цветов считаются золотой с красным или серебряный с синим, но есть и много других вариантов, продиктованных стилем интерьера и собственными оригинальными идеями.

Это может быть черно-белое оформление с вкраплениями элементов бирюзового цвета, белоснежное в сочетании с природными древесным и хвойным зеленым, черно-золотое и другие. Главное правило – выбрать один-два основных оттенка и строить на этом сочетании весь декор. Цвет ели также в соответствии с интерьером и концепцией новогоднего оформления может быть практически любым: белый, голубой, стальной серый и даже черный.

Выбирайте елку правильно

Есть три основных варианта новогодней ели: натуральная, искусственная и арт-елка. Выбор будет зависеть от интерьера и ваших собственных предпочтений, но следует учитывать особенности каждого из вида этого главного новогоднего атрибута. Например, всеми любимые настоящие хвойные деревья создают потрясающую атмосферу и чудесный аромат, но, в то же время, очень неудобны для декора.

Оригинальные арт-елки подойдут, скорее, минималистичному и хайтек-интерьеру. Они могут быть выполнены из разных материалов: дерева, стекла, металла и подчеркнут ваш утонченный вкус. Искусственные ели – оптимальный вариант для классического новогоднего оформления: вы можете найти изделие любого размера, цвета и даже уже украшенные елочными игрушками и гирляндой.

Позаботьтесь о новогоднем освещении

Освещение – одна из главных составляющих новогоднего декора, наличие которой гарантирует праздничное настроение в вашем доме. Сегодня магазины, ярмарки и бутики предлагают большой выбор гирлянд, свечей и всевозможных световых декоративных предметов.

Стильно будет смотреться однотонная иллюминация холодного или теплого оттенка. В зависимости от стиля интерьера в гостиной можно использовать стилизованные под старину фонари и большие свечи – они не только станут предметом освещения, но и добавят тепло в обстановку. Белые свечи можно поместить в стеклянные вазы и стаканы, на треть заполнив их крупной морской солью.

Не забудьте о сервировке стола

Новогодний стол требует особого подхода к оформлению, поэтому так важно продумать каждую деталь сервировки. Начните построение композиции с выбора плотной однотонной скатерти – ее цвет будет зависеть от декора всего помещения. Незаменимыми предметами на вашем столе станут салфетки, свечи, чаши с мандаринами, шишками или даже пряничный домик.

Если вы ожидаете большое количество гостей, то уместно будет заказать рассадочные карточки с оригинальным дизайном. В центре стола можно использовать хвойные композиции или небольшие декоративные ели – для этого подойдут живые и искусственные деревья. А если вы хотите следовать модным тенденциям – поставьте на стол посуду медного или стального цвета, плоские тарелки из черного стекла, но только если это будет гармонично сочетаться с общей обстановкой.