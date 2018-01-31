5 способов наконец начать копить деньги

Несложные, но эффективные лайфхаки, которые помогут больше копить, чем тратить.

Есть два типа людей: которые умеют копить и которые умеют тратить. Но, возможно, последние просто не знают об этих способах:

Разделяйте деньги

Храните отдельно то, что вы собираетесь потратить на первоочередные нужды, и то, что вы хотите отложить. Лучше завести отдельную карту или счет для накоплений – так будет меньше соблазна ими воспользоваться.

Ведите бухгалтерию

Сейчас это легко сделать, просто установив на смартфон программу для контроля личных финансов. Только пользоваться им нужно честно: вносить информацию обо всех тратах и доходах, анализировать, на что уходит больше всего денег, и, возможно, тогда вы сможете оптимизировать семейный бюджет.

Узнайте, являетесь ли вы человеком большой цели или сосредоточены на мелочах

Одни люди стремятся копить на что-то глобальное, другие – на более мелкие цели. Но эффективнее будет отталкиваться от противного – к такому выводу пришли исследователи из Университета Южной Калифорнии. Так, если человек склонен концентрироваться на большой цели, ему нужно поставить конкретную задачу: например, откладывать по 1 евро в день или по 10 евро в неделю.

Если же человек сосредоточен на деталях, ему нужно нарисовать «большую картину», которая осуществится в результате его усилий.

Создайте «подушку безопасности»

Иногда жизнь подкидывает сюрпризы, в результате которых накопления сходят на нет. Люди часто берут деньги на непредвиденные расходы из отложенных денег.

На этот случай вам нужен еще один запас – «подушка безопасности».

От накопленных денег он будет отличаться тем, что вы, в сущности, будете понимать – эти деньги однажды вы можете потратить. Тот факт, что они у вас есть, поможет спокойнее относиться к неприкосновенному запасу.

Думайте о деньгах

Каждое утро находите время, чтобы сформулировать для себя цель накоплений. И позже, когда у вас возникнет соблазн купить очередной стакан кофе на вынос или совершить любую другую необязательную покупку, вспомните об этой цели.

Задавайте себе вопросы: «Я трачу по привычке или с каким-то намерением?», «Сделает ли эта покупка меня счастливым или лишь отвлечет от цели?» И отвечайте на них честно.