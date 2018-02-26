5 способов сэкономить с помощью сухого шампуня

Сухой шампунь настолько универсальная вещь, что может заменить пять средств и одну услугу в салоне красоты. А это ведь экономия, не так ли?

Позволяет (вдвойне) экономить на укладке

Стилисты по волосам частенько применяют сухой шампунь, заканчивая укладку. Он фиксирует результат, при этом не делая волосы липкими, что может случиться с лаками и даже спреями. Ну и плюс именно сухой шампунь придает волосам дополнительный объем — так что это двойной плюс для тех, кто делает эффектную прическу (к примеру, пышные кудри). Да и к тому же укладываясь только сухим шампунем, можно быть спокойной, что их не повредит горячая температура фена или плойки.

Позволяет реже мыть волосы

Многие трихологи и голливудские звезды советуют не мыть голову каждый день: мол, это замкнутый круг, который приводит к тому, что сальные железы начинают работать еще активнее, и как следствие голова загрязняется еще быстрее. Верить в это или нет — решать тебе, но именно сухой шампунь создан для того, чтобы маскировать неопрятные волосы. Только не забудь, что вечером тебе все равно придется смыть средство с головы — иначе рискуешь заработать шелушение кожи головы или перхоть.

Позволяет забыть о парфюмах (хотя бы на время)

Естественно, если не хочешь чувствовать стойкий запах, то выбирай средство без отдушек. Ведь нередко у сухих шампуней устойчивый аромат, который перебивает парфюм или запах геля для душа, оставшегося на коже.

Позволяет сэкономить на средствах для окрашенных волос

Ты знаешь, что окрашенные волосы требуют защиты — их советуют мыть бессульфатными шампунями, чтобы цвет дольше не уходил. Но правда в том, что чем чаще ты моешь голову, тем быстрее убегает новый оттенок (все хлорированная вода виновата). Как известно, именно сухой шампунь спасает локоны от лишней встречи с водой.

Позволяет сэкономить на самом окрашивании

Многие сухие шампуни выпускают специально с учетом цвета твоих волос (для блондинок и брюнеток) — это экстренное средство, если корни отросли и ты никак не успеваешь в парикмахерскую. Конечно, это всего лишь кратковременная замена процедуры, но ведь работает!