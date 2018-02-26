5 способов сэкономить с помощью сухого шампуня

Позволяет (вдвойне) экономить на укладке
Стилисты по волосам частенько применяют сухой шампунь, заканчивая укладку. Он фиксирует результат, при этом не делая волосы липкими, что может случиться с лаками и даже спреями. Ну и плюс именно сухой шампунь придает волосам дополнительный объем — так что это двойной плюс для тех, кто делает эффектную прическу (к примеру, пышные кудри). Да и к тому же укладываясь только сухим шампунем, можно быть спокойной, что их не повредит горячая температура фена или плойки.
Позволяет реже мыть волосы
Многие трихологи и голливудские звезды советуют не мыть голову каждый день: мол, это замкнутый круг, который приводит к тому, что сальные железы начинают работать еще активнее, и как следствие голова загрязняется еще быстрее. Верить в это или нет — решать тебе, но именно сухой шампунь создан для того, чтобы маскировать неопрятные волосы. Только не забудь, что вечером тебе все равно придется смыть средство с головы — иначе рискуешь заработать шелушение кожи головы или перхоть.
Позволяет забыть о парфюмах (хотя бы на время)
Естественно, если не хочешь чувствовать стойкий запах, то выбирай средство без отдушек. Ведь нередко у сухих шампуней устойчивый аромат, который перебивает парфюм или запах геля для душа, оставшегося на коже.
Позволяет сэкономить на средствах для окрашенных волос
Ты знаешь, что окрашенные волосы требуют защиты — их советуют мыть бессульфатными шампунями, чтобы цвет дольше не уходил. Но правда в том, что чем чаще ты моешь голову, тем быстрее убегает новый оттенок (все хлорированная вода виновата). Как известно, именно сухой шампунь спасает локоны от лишней встречи с водой.
Позволяет сэкономить на самом окрашивании
Многие сухие шампуни выпускают специально с учетом цвета твоих волос (для блондинок и брюнеток) — это экстренное средство, если корни отросли и ты никак не успеваешь в парикмахерскую. Конечно, это всего лишь кратковременная замена процедуры, но ведь работает!
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