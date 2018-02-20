Предупреждаем сразу: каблуки, макияж и маникюр в этом помогут мало. Придется приложить чуть больше стараний и поработать над внутренним миром.

«Гены, обучение, воспитание, общество и даже внешний вид — все эти факторы влияют на веру в себя», — считают Кэтти Кей и Клэр Шимпан, авторы книги «Сама уверенность: как преодолеть внутренние барьеры и реализовать себя».

По мнению журналисток, которые собрали в своей книге множество научных исследований на тему уверенности, в женщинах с детства воспитываются определенные черты характера: уступчивость, покладистость, привычку умалять свою значимость.

«Мы жаждем одобрения, которое получаем за хорошее поведение. В результате девочки стараются избегать ошибок и риска, а ведь именно такое поведение — фундамент уверенности», — говорится в книге.

В итоге, мальчики, кажется, от природы готовы к конкурентной борьбе — от них никто не ждет послушания и покорности. А девочки, вырастая, становятся женщинами, которые постоянно сомневаются в своих силах и чаще живут с оглядкой на окружающих.

Вот несколько основных способов повысить эту уверенность.

Быстро «провалиться»

Женщинам больше свойственен перфекционизм. А значит, они долго думают, анализируют, доводя сделанное до совершенства. Аккуратность в делах, которую в нас воспитывают с детства, дает обратный эффект: нерешительность.

«Современный мир не ждет от нас совершенства, и время, потраченное на бесконечное улучшение продукта, будет стоить вам слишком дорого. Стратегия быстрых провалов дает возможность постоянно корректировать, тестировать и сосредотачивать внимание на том, что действительно работает.

Заключается она в следующем: собрать несколько опытных образцов, быстро их внедрить, понять, какой из них работает, и отбросить остальные», — пишут в книге.

«Быстро провалиться» звучит куда оптимистичнее, чем просто «проиграть». Тем более, мелкие неудачи не так заметны и позволяют продвигаться вперед, отбросив сомнения.

Действовать, когда сомневаешься

По мнению авторов книги, «ничто не способствует вере в себя лучше, чем действие, особенно если вы идете на риск и можете потерпеть поражение».

Начинай с маленьких шагов. Если боишься одна ходить на вечеринку, сходи на небольшую встречу, где будет много твоих знакомых.

Если боишься попросить о повышении у начальника, порепетируй речь со своей подругой: назови три твоих достижения, которые улучшили работу отдела.

Твоя задача — постепенно привыкнуть к ощущению риска, к тому, чтобы быть кому-то неудобной. Регулярно тренируясь в этом, постепенно ты окрепнешь, станешь смелее, и будешь увереннее чувствовать себя и в более сложных задачах.

Убить НАМы

НАМы — это негативные автоматические мысли. Погружаясь в них, ты лишаешь себя возможности действовать, застреваешь в бесконечном мысленном «пережевывании» ситуации.

«Мозг женщины работает совсем не так, как мужской: мы много размышляем, обращаем больше внимания на происходящее вокруг, и все это усиливая путаницу в мыслях. Постоянное прокручивание одних и тех же мыслей лишает нас уверенности», — считают Кэтти Кей и Клэр Шипман.

Убить НАМы нелегко, но возможно. Для начала научись их замечать. Просто заведи привычку каждый вечер записывать негативные мысли в специальный блокнотик. А спустя, например, неделю, перечитай их и дополни чем-то позитивным

Например: «Я непродуктивна. Что со мной не так?» превращается в «Похоже, что я неплохо справляюсь, учитывая, что постоянно приходится искать необходимый баланс».

Перейти от «я» к «мы»

Считать себя центром всеобщего внимания — убийственно для уверенности. Вспомни, сколько дел ты отложила и сколько поступков не совершила, боясь, «а что же подумают люди».

Этот ничем не обоснованный нарциссизм заставляет верить: все заметят мои ошибки и провалы. Но это не так. Люди слишком заняты собой и своими делами, чтобы злорадно хихикать полгода кряду: «Вот же она облажалась!»

Великая Коко Шанель говорила: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете, потому я о вас не думаю вообще». Бери пример с нее и действуй.

Повторять и повторять

Самая приятная новость заключается в том, что уверенность — навык тренируемый. Ее можно прокачать так же, как и мышцы пресса или ягодиц.

Чтобы научиться подтягиваться — нужно подтягиваться каждый день. Чтобы дольше стоять в планке — нужно заниматься ежедневно, постепенно увеличивая время.

Так и с уверенностью. Можно ее повысить, если постоянно работать, используя советы, предложенные выше.

Практика и готовность учиться — вот твой секрет успеха в обретении уверенности в себе.