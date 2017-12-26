5 странных способов профилактики простуды, которые работают

Возьмите в автобус гвоздику
Во время поездки в общественном транспорте держите во рту корочку лимона, кусочек корня аира или бутончики гвоздики. Они обладают обеззараживающим эффектом.
Запаситесь апельсинами
Самый надежный вариант профилактики простуды — разложить в блюдечках чеснок и нарезанный лук. Если вы не хотите, чтобы дом напоминал дешевую забегаловку, то есть другой вариант лекарства для профилактики простуды. Возьмите апельсин и нашпигуйте его гвоздикой, чтобы получился своеобразный «ежик». Сушеная гвоздика обладает обеззараживающим действием, а апельсин снимает головную боль и повышает иммунитет.
Покажите вирусам язык
Да-да, в прямом смысле. Делайте почаще зарядку – высунув языка, тяните его к подбородку 5-7 секунд, потом прижмите к нижним зубам, широко раскройте рот и замрите на несколько секунд. Это средство для профилактики гриппа и простуды выглядит странно, но, если делать такую зарядку три раза в день, существенно улучшается кровоснабжение в горле, удаляется слизь и спадают отеки.
Оближите тарелку
Размажьте по тарелке чайную ложку меда (только если у вас нет на него аллергии) и оближите ее! Это тоже зарядка для языка и профилактика простуды и гриппа. Ваш рот первым встречает микробы, а такая гимнастика улучшает кровообращение, мед же служит естественным противовирусным.
Ешьте грибы и орехи, пейте вино
В грибах содержится витамин В12, который помогает при обновлении клеток крови, плюс в них есть цитокины, действующие, как природное противовоспалительное средство лечения простуды. В орехах и семечках – цинк и полезные жиры, которые выводят токсины из организма и разрушают оболочку вирусов. А бокал сухого красного вина в день снижает риск заболеть гриппом на 40%, благодаря антиоксидантам флавоноидам. Вот такая приятная профилактика гриппа и простуды.
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