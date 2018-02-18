5 уроков стиля от супермодели Синди Кроуфорд

Белая футболка в сочетании с классическим костюмом и еще четыре урока стиля от супермодели, которые необходимо выучить прямо сейчас.
Джинсы + рубашка
Идеальный вариант на каждый день от Кроуфорд — джинсы и свободная рубашка. В таком наряде можно смело отправляться в магазин за покупками, в кино или на прогулку всей семьей. Кстати, Синди не изменяет себе и уже почти 20 лет носит джинсы в сочетании с заправленной рубашкой. И если в начале 2000-х это были модные клеш, то сейчас джинсы-дудочки.
Ремень
Еще в середине 90-х супермодель отдавала предпочтение модным в то время ремням с огромной пряжкой. В 2000-х, правда, тренд на этот аксессуар канул в Лету, но Синди ремни носить не перестала — сменила кричащую модель на более классическую.
Принт
Платье с узором под змеиную кожу и лодочки в тон или фланелевая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и ботильонами. Главное правило Синди: в наряде должна быть только одна вещь с принтом. Берем на заметку!
Белая футболка + костюм
В 1995 году на премьере фильма «Бэтмен навсегда» Синди появилась в классическом брючном костюме в сочетании с простой белой футболкой. И спустя 20 лет образ по-прежнему актуален. В комплекте с ботинками в мужском стиле — идеальный вариант в офис, а с босоножками — на светское мероприятие.
Маленькое черное платье
Формула идеального маленького черного платья от Синди Кроуфорд: облегающий силуэт длиной чуть ниже колена. С открытыми плечами, из кожи или бархата — тебе остается только выбрать свою модель!
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