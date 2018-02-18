5 уроков стиля от супермодели Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд в представлении не нуждается: самая известная супермодель 90-х в свой 51 год выглядит всего лишь на 30 с небольшим. И дело тут не только в природной красоте или специальных кремах, а еще и в умении одеваться со вкусом.

Белая футболка в сочетании с классическим костюмом и еще четыре урока стиля от супермодели, которые необходимо выучить прямо сейчас.

Джинсы + рубашка

Идеальный вариант на каждый день от Кроуфорд — джинсы и свободная рубашка. В таком наряде можно смело отправляться в магазин за покупками, в кино или на прогулку всей семьей. Кстати, Синди не изменяет себе и уже почти 20 лет носит джинсы в сочетании с заправленной рубашкой. И если в начале 2000-х это были модные клеш, то сейчас джинсы-дудочки.

Ремень

Еще в середине 90-х супермодель отдавала предпочтение модным в то время ремням с огромной пряжкой. В 2000-х, правда, тренд на этот аксессуар канул в Лету, но Синди ремни носить не перестала — сменила кричащую модель на более классическую.

Принт

Платье с узором под змеиную кожу и лодочки в тон или фланелевая рубашка в клетку в сочетании с джинсами и ботильонами. Главное правило Синди: в наряде должна быть только одна вещь с принтом. Берем на заметку!

Белая футболка + костюм

В 1995 году на премьере фильма «Бэтмен навсегда» Синди появилась в классическом брючном костюме в сочетании с простой белой футболкой. И спустя 20 лет образ по-прежнему актуален. В комплекте с ботинками в мужском стиле — идеальный вариант в офис, а с босоножками — на светское мероприятие.

Маленькое черное платье

Формула идеального маленького черного платья от Синди Кроуфорд: облегающий силуэт длиной чуть ниже колена. С открытыми плечами, из кожи или бархата — тебе остается только выбрать свою модель!